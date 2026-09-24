Juan Pablo Carrizo'nun Inter formasıyla çıktığı 27 maçın ardından Inter, Albiceleste'nin yeni bir 1 numarasına yönelebilir. Beltran çok beğeniliyor; sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona eriyor ve Millonarios'un yeni cevheri olarak görülüyor. Buenos Aires kulübü, sözleşmeyi yenilemek ve özellikle de serbest kalma bedelini mevcut 25 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkarmak için ilk görüşmelere başladı.





Bu arada Inter'in, Javier Zanetti aracılığıyla şimdiden harekete geçtiği ve kulübün başkan yardımcısının, oyuncunun gelecek transfer döneminde takıma katılma ihtimali hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Ancak Diario UNO'nun aktardığına göre, oyuncuyla Manchester United ve Real Madrid de ilgileniyor; yaz aylarında Juventus da ilk bilgi talebinde bulunmuştu.