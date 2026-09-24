Inter’deki Arjantinlilerin hikâyesine yakında yeni bir isim eklenebilir. Inter, Santiago Beltran’ın peşine düştü. River Plate’te forma giyen kaleci, 2004 doğumlu, İtalyan pasaportuna sahip ve Juventus, Manchester United ve Real Madrid’in de radarında.
Inter, Santiago Beltran için devrede: Manchester United ve Juventus’la yarışta. Kimdir, serbest kalma bedeli ne kadar ve ne zaman ayrılabilir?
Juan Pablo Carrizo'nun Inter formasıyla çıktığı 27 maçın ardından Inter, Albiceleste'nin yeni bir 1 numarasına yönelebilir. Beltran çok beğeniliyor; sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona eriyor ve Millonarios'un yeni cevheri olarak görülüyor. Buenos Aires kulübü, sözleşmeyi yenilemek ve özellikle de serbest kalma bedelini mevcut 25 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkarmak için ilk görüşmelere başladı.
Bu arada Inter'in, Javier Zanetti aracılığıyla şimdiden harekete geçtiği ve kulübün başkan yardımcısının, oyuncunun gelecek transfer döneminde takıma katılma ihtimali hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Ancak Diario UNO'nun aktardığına göre, oyuncuyla Manchester United ve Real Madrid de ilgileniyor; yaz aylarında Juventus da ilk bilgi talebinde bulunmuştu.
Buenos Aires'in Palermo semtinde 4 Ekim 2004'te doğan, İtalyan pasaportuna sahip Arjantinli Santiago Beltran, 190 cm boyunda. Ayaklarıyla oyun kurabilen, güçlü sol ayağını etkili kullanan Beltran, şimdiden Arjantin Milli Takımı'nın radarına girmiş durumda.
12 yaşına kadar 10 numara olarak oynayan Beltran, dersleri nedeniyle tüm denemeleri geri çeviriyordu. Ardından, reşit olmadan kısa süre önce bir takım arkadaşının sakatlığının ardından pozisyon değiştirdi ve kaleye geçti. Onu keşfeden isim, River'ın eski kaleci antrenörü Tato Montes oldu. Montes, Beltran'ı altyapıya kazandırdı ve tüm gelişim sürecinden geçmesini sağladı. Artık Arjantin'de kendini kanıtlayan genç kaleci, teknik direktör Scaloni tarafından milli takımlar için verilen bu uzun arada kadroya çağrıldı. Ülkesinde ondan, bonservisini yöneten menajerlik ajansını paylaştığı meslektaşı Dibu Martinez'in yeni versiyonu olarak söz ediliyor.
Sezona Franco Armani'nin yedeği olarak başlayan Beltran'ın sezonu, ilk kalecinin yaşadığı ciddi Aşil tendonu sakatlığının ardından değişti; bu durum ona forma yolunu açtı ve ilk 11'de yer bulmasını sağladı. Beltran, kendisinin de atlattığı ağır bağ sakatlığını geride bırakarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve Copa Sudamericana'dan elenmeyi engelleyemese de takımının bel kemiği haline geldi. Bu sezon tüm kulvarlarda şu ana kadar 39 maça çıktı, 34 gol yedi ve 15 maçta kalesini gole kapattı. Geleceği henüz yazılmayı bekliyor ve Arjantin ile Inter arasındaki çok iyi geçmişi yeniden canlandırabilir.
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