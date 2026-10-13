Bu, Inter için yeniden çıkışa geçeceği, hata yapmaması gereken maç olmalıydı. Ancak Chivu yönetimindeki Inter, Avrupa'da bir kez daha en kötü yüzünü gösterdi. Inter, San Siro'da Bruges'e 4-3 yenilerek 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Meazza'da gösteriyi yapanlar, maç öncesinde kimsenin beklemeyeceği Inter oyuncuları, eski yıldız Sommer'in takımıydı. Maç boyunca Chivu'nun takımını zorladılar ve oyunu kontrol edemediğinde düzeni bozulan, rakibin giderek daha ölümcül hâle gelen hızlı hücumlarına açık veren bu takımın büyük zaaflarını ortaya çıkardılar.

Nitekim ilk yarıda Inter'in kullandığı bir kornerin ardından Çalhanoğlu'nun Forbes'a yaptığı müdahale penaltıya yol açtı ve Tresoldi ilk golünü attı. Lautaro, ilk yarının sonunda tam bir santrfor hareketiyle skoru eşitledi ancak Inter'de bir şeylerin yolunda gitmediği açıktı.

Inter, Bodo/Glimt karşısında olduğu gibi, çok koşan ve sahanın genişliğini kullanan Bruges karşısında da dikine hücumlarda sürekli açık verdi. İkinci yarıda Dimarco ile Josep Martinez'in pozisyonu yanlış okuması önce Tresoldi'nin skoru 2-1'e getirmesinin önünü açtı. Ardından Martinez'in Forbs'un şutunu sektirmesiyle Tresoldi hat-trick yaptı.

Sommer'in Sucic'in şutunu istediği gibi uzaklaştıramamasının ardından Lautaro, Inter'i yeniden umutlandırdı. Ancak kısa süre sonra oyuna yeni giren Vermant bir kez daha merkezden ilerledi ve İspanyol kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtarak golü attı.

Bonny'nin son dakikalardaki golü yenilgiyi biraz daha az acı hâle getirdi ama tablo değişmedi. Chivu'nun Inter'i Avrupa'da zorlanmaya devam ediyor: Son 8 maçta 7 yenilgi aldı ve Dortmund karşısındaki galibiyetin puan durumu açısından bir faydası olmadı. Bu kez iki maçta alınan ikinci yenilgi, en azından takımın içindekilerin ve kulübün açıklamalarına göre rahatlıkla ulaşılabilir bir hedef olması gereken son 16 turuna giden yolu şimdiden zorlaştırmış olabilir.



INTER-BRUGES 3-4

GOLLER: 30' Tresoldi (pen.) (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (B), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro (I), 87' Vermant (B), 93' Bonny (I)







