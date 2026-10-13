95' POZİSYON - Josep Martinez soluna uzanarak Vermant'ın şutunu müthiş bir müdahaleyle kornere çeldi. Vermant, kısa süre önce de iki adım mesafeden tamamlamak istediği topu auta göndermişti.
93' GOL - Stankovic'in savunma arkasına gönderdiği pasla soldan ceza sahasına giren Bonny, topu sağına çekip Sommer'in koruduğu kaleye sert bir şutla golü attı ve Inter'e umut verdi.
87' GOL - Bruges'den bir dikine pas daha geldi, Inter savunmasının merkezi bir kez daha boşluk verdi. Bu kez Martinez'le karşı karşıya kalan Vermant, aşırtma vuruşla kaleciyi geçti.
87' POZİSYON - Bonny sol kanatta çok iyi çalışıp ceza sahasının ortasına sert bir orta yaptı. İçeri koşan Lautaro Martinez'in şutunu Sommer kurtardı.
81' GOL - Ceza sahası çizgisinde kendisine alan açan Sucic'in şutunu Sommer ortaya doğru çeldi. Dönen topa ilk yetişen Lautaro Martinez golü attı.
74' GOL - Bir başka hızlı hücumda Inter sağ kanadında açık yakalandı. Ceza sahasının ortasında topla buluşan Forbs'un yerden sol ayakla çektiği şutu Martinez refleksle kurtardı. Top Tresoldi'nin önüne düştü; hızla vuruşunu hazırlayıp bir kez daha golü attı. Hat-trick.
72' POZİSYON - Potts'un merkezden ceza sahasına girişini iyi okuyan Josep Martinez, yakın mesafeden sağ ayakla çekilen şutu açık eliyle refleksle kurtardı.
70' DİREK - Inter savunması yine zorlandı. Bu kez topu sağına çeken Virgili'nin yerden şutu, Martinez'in sağındaki direğe çarptı.
63' GOL - Sabbe'nin uzun pasına süratiyle yetişen Forbs, Dimarco'yu geride bıraktı. Josep Martinez kalesinden oldukça ileri çıktı ancak Forbs'un şut denemesinde top Martinez'i geçerek Tresoldi'ye ulaştı. Tresoldi boş kaleye golü attı.
57' SAKATLIK - Spileers, topu önüne alıp müdahale sırasında yerde kalan Dimarco'yla mücadeleye girdi ancak Saggi oyunu devam ettirdi. Pozisyonda asıl darbeyi alan savunmacı Spileers oldu; Bruges sağlık ekibinin desteğiyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.
56' SOMMER'DEN MUCİZE KURTARIŞ! - Inter'in hem dikkat çekici hem de şanslı gelişen atağında top sekerek Sommer'le karşı karşıya kalan Lautaro Martinez'in önüne düştü. Önce şut atacakmış gibi yaparak kaleciyi yere yatırdı, ardından sağ ayağıyla vurdu. Ancak yerdeki Sommer bacağını uzatıp topu kurtardı. Arjantinli forvetten büyük hata, kaleciden müthiş kurtarış.
53' POZİSYON - Bastoni, müdahaleyle karşılaşmadan ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Şutla orta arası vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
50' POZİSYON - Kontra atağa çıkan Diouf, ceza sahası çizgisindeki Thuram'a pas verdi. 9 numara topu sağına çekip plase vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.
44' GOL - Inter'in hızlı hücumunda Thuram topu 35 metre taşıdı ve ceza sahası çizgisinde içeri koşan Dimarco'ya pas verdi. Kanat oyuncusunun tek dokunuşla yaptığı topuk pası, altıpasın köşesindeki Lautaro Martinez'e ulaştı. Mechele'yi sırtına alıp ondan sıyrılan Lautaro'nun şutu, Sommer'i geçerek uzak köşeden ağlara gitti.
43' POZİSYON - Kornerde yükselen Bastoni'nin kafa vuruşu kaleyi buldu ancak Sommer çabuk davranıp kurtardı.
42' POZİSYON - Lautaro Martinez bir fırsat daha yakaladı ancak sol ayağıyla çektiği şutu savunma engelledi. Dönen topa yine ilk yetişen Lautaro oldu fakat sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş kornere çelindi.
36' İPTAL EDİLEN GOL - Calhanoglu'nun orta sahanın ilerisinden kullandığı serbest vuruş, ceza sahasının ortasına koşu yapan Lautaro'yla buluştu. Lautaro'nun kafa vuruşu Sommer'i geçti ancak yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağını VAR da doğruladı.
34' POZİSYON - Bruges, Inter savunmasını hazırlıksız yakaladığı bir başka hızlı hücumda geniş alan buldu. Vrigili ceza sahası çizgisine kadar ilerleyip topu sağına çekti ve plase vurdu. Top, uçup açıyı kapatmaya çalışan Martinez'in kalesini az farkla kaçırdı.
32' ÜST DİREK - Calhanoglu hatasını telafi etmeye çalıştı. Ceza sahası çizgisinde topu alıp sol ayağıyla şut atacakmış gibi yaparak rakibini yere düşürdü, ardından sağ ayağıyla sert vurdu. Sommer'in müdahale edemediği top üst direğe çarptı. Dönen topa Barella gol olacağına eminmişçesine vurdu ancak şutu çok farklı şekilde üstten auta gitti.
30' GOL - Penaltı noktasına gelen Tresoldi, Martinez'i ters köşeye yatırıp topu üst köşenin hemen altından ağlara gönderdi.
29' PENALTI - Inter'in kullandığı kornerin ardından Frobs sahayı boydan boya geçerek kontra atağa çıktı. Bruges'in kanat oyuncusu, üzerine gittiği Calhanoglu'yu geçince rakibi tarafından yere düşürüldü.Pozisyonun niteliği nedeniyle yalnızca sarı kart çıktı.
27' SARI KART - Lautaro'nun yüzüne eliyle vuran Spileers sarı kart gördü.
26' ÜST DİREK - Kornerin ardından boştaki topa vuruş pozisyonu alan Tresoldi'nin sert sağ ayak şutu, Martinez'in müdahale edemediği pozisyonda üst direğe çarptı.
11' POZİSYON - Ceza sahası çizgisinde dönerek kendisine şut alanı açan Lautaro Martinez'in vuruşu kalenin ortasına ve fazla sert olmadan gidince Sommer rahatça kurtardı.
6' POZİSYON - Orta sahada topu iyi kullanan Bisseck, dikine bir pasla Thuram'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Topu önüne alan Thuram, Sommer'den önce davranmak için sağ ayağının dışıyla vurdu ancak top uzak direği sıyırarak dışarı çıktı.
4' - Sağdan ceza sahasına koşu yapan Diouf'tan önce topa yetişmek için kalesinden çıkan Sommer tehlikeyi önledi.
0' - San Siro'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda başlama vuruşu saat 21.00'de.
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