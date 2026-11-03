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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Rotterdam'da yeniden çıkışa geçti ve eleştirmenleri susturdu: Feyenoord karşısında net 3-0'lık galibiyet

Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord - Inter

Feyenoord-Inter maçını takip edin: Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta karşılaşması

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Inter’in Milan’a kaybettiği derbiyi unutturmak ve Shakhtar galibiyetiyle başlayan olumlu seriyi sürdürerek 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmak için Feyenoord karşısında kazanmaktan başka seçeneği yoktu. Inter, De Kuip’te 3-0’lık net bir galibiyet aldı. Bu sonuç, ilk dakikalardan itibaren kurduğu üstünlüğün ve uzun zamandır görülmeyen gol fırsatlarını değerlendirme becerisinin ürünüydü. 

Perdeyi, ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği müthiş şutla Yann Bisseck açtı. Parmağını ağzına götürerek eleştirmenlerini susturmaya yönelik bir gol sevinci yaşadı. Feyenoord’un kısa süreli tepkisinin ardından maçın seyrini bir kez daha değiştiren isim Pio Esposito oldu. Çok iyi bir performans sergileyen Spence’in savunmadan seken şut-ortasında topun düşeceği yerde bulunmayı başaran Esposito, biraz da şansının yardımıyla kafayla skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarının başında, Chivu’nun ilk oyuncu değişikliklerinden kısa süre sonra, o da oldukça etkili oynayan Zielinski uzaktan sol ayağıyla attığı harika golle skoru 3-0 yaptı. Üçüncü gol Feyenoord’un umutlarını söndürüp De Kuip’i sessizliğe büründürürken Chivu, son dönemde en çok süre verdiği oyuncuları dinlendirme fırsatı buldu.

Sonuç, gol yememesi, hücumdaki yüksek etkinliği ve maçın temposunu kontrol etme becerisiyle her açıdan ikna ediciydi. Ama hepsinden önemlisi, Inter’in krizde olduğunu düşünenlere net bir yanıt ve puan tablosunda yükselmek için büyük bir itici güç oldu. Yarın, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar öncesinde Inter, play-off bölgesinde 14. sıraya yükseldi ve 8 puanla 8. sırada bulunan Bayern Münih’in 2 puan gerisinde yer aldı. Bayern Münih, son 16 turuna yükselme potansiyeli taşıyan takımlar arasında son sırada bulunuyor. 

FEYENOORD-INTER 0-3

GOLLER: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    66' GOL İPTAL - Inter'in yerden paslarla geliştirdiği harika atakta Bonny, ceza sahasında Spence'e duvar oluyor. Spence'in ara pasıyla Dimarco topu alıyor ve yerden ortasında Pio Esposito, kale önünde tek dokunuşla topu ağlara gönderiyor. Ancak yardımcı hakem, ofsayt gerekçesiyle golü sahada iptal ediyor. Uzun süren VAR incelemesi de omuz farkıyla oluşan dar ofsayt pozisyonunu doğruluyor.

    54' GOL - Taç atışının ardından Barella, topu Zielinski'ye açıyor. Orta yuvarlağın biraz ilerisinde topu alan Zielinski, hücum geçişinde Zechiel'i geçerek ceza sahası çizgisine kadar ilerliyor ve ön direğe gönderdiği sert sol ayak şutuyla Ernst'i mağlup ediyor.

    48' POZİSYON - Spence, ceza sahası çizgisinde aldığı topla doğrudan rakibinin üzerine gidiyor. Topu sağ ayağına çekip şutunu çekiyor, Ernst ise topu kornere çeliyor.

    45' - Zielinski topu hücum bölgesinin son üçte birlik kısmına kadar taşıyıp bu maçtaki bir başka şutunu çekiyor. Bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşu Ernst uzanarak çeliyor.

    43' POZİSYON - Ferri'ye atılan dikine pasta oyuncu, Martinez'le karşı karşıyayken topu kontrol edemiyor ancak şans eseri arkadan gelen Read'e asist yapmış oluyor. Read'in bekletmeden sağ ayağıyla çektiği şut üstten auta gidiyor.

    38' POZİSYON - Barella, havadan gelen topu tek dokunuşla kontrol altına alıp Zielniski'ye aktarıyor. Zielniski, ceza sahası çizgisinde vücut çalımıyla kendine alan açtıktan sonra şutunu çekiyor ancak top az farkla dışarı gidiyor.

    34' GOL - Dimarco, Barella üzerinden oynuyor ve Inter oyunun yönünü sağdaki Spence'e çeviriyor. İngiliz oyuncu ceza sahasına girip şutla orta arası bir vuruş yapıyor. Savunmadan seken top arka direkte yükseliyor; Pio Esposito da orada yükselip üst direğin de yardımıyla kafayla topu ağlara gönderiyor.

    30' POZİSYON - Moussa, ceza sahasında Dimarco'yu duba gibi geçip son çizgiye iniyor ve Martinez'i yerden müdahaleye zorluyor. Kanat oyuncusu aşırtma vuruşu deniyor ancak İspanyol kaleci harika bir kurtarışla gole izin vermiyor.

    19' INTER İÇİN TEHLİKE - Feyenoord'un uzun topunda Akanji ile Josep Martinez anlaşamıyor. Kalesinden epey açılan kalecisinin önündeki topa müdahale eden savunmacı, kötü bir uzaklaştırma yapıyor. Sonunda Ezechiel ceza sahasında topu kontrol edemeyince Martinez müdahale edip kurtarışı yapıyor.

    18' Kaleci Ernst, ayağıyla yaptığı uzaklaştırmada hata yapıp Inter'in ceza sahasında topu yeniden kazanmasına yol açıyor. Karambolün ardından Thuram şutunu çekiyor ancak Ernst bu kez kurtarışı yapıyor.

    14' POZİSYON - Spence sağdan son çizgiye iniyor ancak ortasının şiddetini ayarlayamıyor. Yine de top doğrudan sol tarafa, Federico Dimarco'nun önüne gidiyor. Bek oyuncusunun bekletmeden yaptığı vuruşu Read kornere çeliyor.

    8' GOL - Hücuma çıkan Bisseck önce Valente'nin dengesini bozarak Pio Esposito'nun topu kazanmasını sağlıyor, ardından uzak direğe doğru sol ayağıyla falso vererek yaptığı vuruşla Ernst'i mağlup ediyor.

    3' SARI KART - Hakan Çalhanoğlu, Ferri'ye kayarak yaptığı müdahalede topa dokunamayınca daha maçın başında sarı kart görüyor. Hakem Nyberg, Türk oyuncunun sert itirazlarına rağmen katı bir kararla sarı kartını çıkarıyor.

    0' Rotterdam'daki De Kuip'te başlama vuruşu saat 21.00'de.

    MAÇ BİLGİLERİ, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA ANLATIM BURADA

  • FEYENOORD-INTER: MAÇ KÜNYESİ

    Feyenoord-Inter 0-3

    Goller: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld (78' Dejil), Marmol, Lopez (62' Watanabe); Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Yedekler: Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Diarra, Van Persie, Slory.

    Teknik direktör: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji (85' Pavard), Carlos Augusto; Diouf, Barella (78' Sucic), Çalhanoğlu (57' Mkhitaryan), Zielinski (78' Stankovic), Dimarco; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Diouf, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Teknik direktör: Chivu.

    Hakem: Nyberg (İsveç)

    Sarı kart görenler: Çalhanoğlu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Kırmızı kart görenler: -

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