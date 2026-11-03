Inter’in Milan’a kaybettiği derbiyi unutturmak ve Shakhtar galibiyetiyle başlayan olumlu seriyi sürdürerek 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmak için Feyenoord karşısında kazanmaktan başka seçeneği yoktu. Inter, De Kuip’te 3-0’lık net bir galibiyet aldı. Bu sonuç, ilk dakikalardan itibaren kurduğu üstünlüğün ve uzun zamandır görülmeyen gol fırsatlarını değerlendirme becerisinin ürünüydü.

Perdeyi, ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği müthiş şutla Yann Bisseck açtı. Parmağını ağzına götürerek eleştirmenlerini susturmaya yönelik bir gol sevinci yaşadı. Feyenoord’un kısa süreli tepkisinin ardından maçın seyrini bir kez daha değiştiren isim Pio Esposito oldu. Çok iyi bir performans sergileyen Spence’in savunmadan seken şut-ortasında topun düşeceği yerde bulunmayı başaran Esposito, biraz da şansının yardımıyla kafayla skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarının başında, Chivu’nun ilk oyuncu değişikliklerinden kısa süre sonra, o da oldukça etkili oynayan Zielinski uzaktan sol ayağıyla attığı harika golle skoru 3-0 yaptı. Üçüncü gol Feyenoord’un umutlarını söndürüp De Kuip’i sessizliğe büründürürken Chivu, son dönemde en çok süre verdiği oyuncuları dinlendirme fırsatı buldu.

Sonuç, gol yememesi, hücumdaki yüksek etkinliği ve maçın temposunu kontrol etme becerisiyle her açıdan ikna ediciydi. Ama hepsinden önemlisi, Inter’in krizde olduğunu düşünenlere net bir yanıt ve puan tablosunda yükselmek için büyük bir itici güç oldu. Yarın, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar öncesinde Inter, play-off bölgesinde 14. sıraya yükseldi ve 8 puanla 8. sırada bulunan Bayern Münih’in 2 puan gerisinde yer aldı. Bayern Münih, son 16 turuna yükselme potansiyeli taşıyan takımlar arasında son sırada bulunuyor.

FEYENOORD-INTER 0-3

GOLLER: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)