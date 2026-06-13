Corazon Classic 2026, Inter ve Real Madrid için sadece iki kulübün birçok efsane ismini yeniden sahada görmek ve Santiago Bernabeu'yu 50 binden fazla nostaljik taraftarla doldurmak için bir fırsat olmadı. Nerazzurri ve Blancos'un eski yıldızları arasında oynanan bu dostluk maçı, aynı zamanda kulüpler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve tarihsel olarak çok dostane olan ve sık sık çok önemli anlaşmalar yapan iki yönetim arasındaki bağları pekiştirmek için de bir fırsat oldu.
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Inter-Real Madrid: Marotta ile Florentino Perez arasında bir görüşme gerçekleşti: Nico Paz'ın yanı sıra gündemde olan 5 isim
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Ve her iki kulübün pek çok isminin ilgi çekici hale geldiği bu özel tarihsel dönemde, Florentino Perez ve Beppe Marotta başkanları arasında bugün gerçekleşen (kulüplerin kendileri tarafından sosyal medyada paylaşıldığı) merakla beklenen görüşme, transfer piyasasındaki bu söylentileri daha da alevlendirmekten başka bir işe yaramadı.
DUMFRIES'TEN SONRA KİM?
İki kulüp arasındaki transferlere gelince, en son gerçekleşen transfer Real Madrid tarafından az önce tamamlandı ve Inter'den ayrılıp İspanya'ya transfer olacak sağ bek Denzel Dumfries ile ilgili. Los Merengues, Nerazzurri ile yapılan sözleşmede yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini devreye soktu; ancak Inter, Hollandalı oyuncunun ayrılmasına engel olmayacağını çoktan kararlaştırmıştı. Peki, onun yerine kim gelecek?
SADECE NICO PAZ DEĞİL
Real Madrid, Alessandro Bastoni’yi (ancak Mourinho’nun tercih listesinde gerilere düşmüş olsa da), Marcus Thuram’ı ya da Lautaro Martinez’i istemiyor; ancak şu anda José Mourinho’ya hediye etmek üzere uluslararası düzeyde bir forvet – 150 milyon avroluk bir golcü – arayan Florentino Perez’in gözü başka bir yerde.
Inter'de artık bir sır değil, Nico Paz'dan hoşlanıyorlar, bu yüzden Como'dan geri satın alma konusu hala gündemde, ancak Como onu Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynayabilmesi için göl kıyısında tutmak istiyor.
Gündemde Olan 5 İsim
Ancak Repubblica’nın haberine göre, iki kulüp arasında olası görüşmelerin masasına konulan 5 isim daha var; Inter, şu anda Como’da forma giyen Arjantinli ofansif orta saha oyuncusuna alternatifleri de özellikle beğeniyor.
Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Endrick (Lyon'dan kiralık olarak geri dönen ancak Madrid'de kalmak isteyen) ve özellikle de eski gözdesi Arda Güler ve hatta son sakatlığından yakında dönecek olan ve Mourinho'nun planlarında yer almayan Rodrygo, Milano'da beğenilen isimler arasında yer alıyor.