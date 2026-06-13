Real Madrid, Alessandro Bastoni’yi (ancak Mourinho’nun tercih listesinde gerilere düşmüş olsa da), Marcus Thuram’ı ya da Lautaro Martinez’i istemiyor; ancak şu anda José Mourinho’ya hediye etmek üzere uluslararası düzeyde bir forvet – 150 milyon avroluk bir golcü – arayan Florentino Perez’in gözü başka bir yerde.

Inter'de artık bir sır değil, Nico Paz'dan hoşlanıyorlar, bu yüzden Como'dan geri satın alma konusu hala gündemde, ancak Como onu Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynayabilmesi için göl kıyısında tutmak istiyor.