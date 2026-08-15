Inter’de 2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı yaklaşıyor; Monza’ya karşı oynanacak sezon açılış maçı tam 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro’da yapılacak. Inter, en iyi şekilde hazırlanmak için bugün Bari’de, saat 19.30’dan itibaren San Nicola’da sezon öncesi dönemin son gerçek hazırlık sınavında Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Chivu’nun, Brianzoli’ye karşı sahaya çıkacak ilk 11’i denemesi bekleniyor; ancak merak, yalnızca dün resmen açıklanan Spence’te değil, son katılan ve şu ana kadar hiç forma giymeyen Stones, Lautaro ve Thuram’ın ne durumda olduğunda da yoğunlaşıyor.











