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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter - Real Betis canlı anlatım 19.30'da

Inter
Inter - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Serie A

Inter için sezon başlamadan önceki son hazırlık maçı.

Inter’de 2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı yaklaşıyor; Monza’ya karşı oynanacak sezon açılış maçı tam 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro’da yapılacak. Inter, en iyi şekilde hazırlanmak için bugün Bari’de, saat 19.30’dan itibaren San Nicola’da sezon öncesi dönemin son gerçek hazırlık sınavında Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Chivu’nun, Brianzoli’ye karşı sahaya çıkacak ilk 11’i denemesi bekleniyor; ancak merak, yalnızca dün resmen açıklanan Spence’te değil, son katılan ve şu ana kadar hiç forma giymeyen Stones, Lautaro ve Thuram’ın ne durumda olduğunda da yoğunlaşıyor.




  • Muhtemel ilk 11'ler

    Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny. Tek. Direktör: Chivu.

    Real Betis (4-2-3-1) Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia; Facundo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho. Tek. Direktör: Pellegrini.

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  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    1' Bari'deki San Nicola'da saat 19.30'da maç başladı

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