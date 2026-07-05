Inter’in transfer piyasası, yavaş bir başlangıcın ardından şekillenmeye başlıyor. Bu süreç, Marco Palestra konusunda Chelsea’nin hazırladığı tuzak ve Real Madrid ile açılıp kapanan yeni ani görüşmelerin ardından Como’da kalan Nico Paz’ın geleceği konusunda görüşmelere girememe durumunun etkisiyle şekillendi. Union St. Gilloise’nin sağ kanat oyuncusu Anan Khalaili için hızlanan çalışmalar ve stoper Trevor Chalobah konusunda Chelsea ile sürdürülen sürekli temaslar, kaleci Ivan Provedel için Lazio ile anlaşmanın tamamlanmasının ardından sırasıyla gerçekleşti.
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Inter, Provedel transferi resmiyet kazanmak üzere: sağlık muayeneleri planlandı, anlaşmanın rakamları belli oldu
AYRINTILAR
Sky Sport’un haberine göre, as kaleci Josep Martinez’in yedeği olacak 1994 doğumlu oyuncu, geleneksel sağlık muayenelerini tamamlamak ve ardından 30 Haziran 2029’a kadar geçerli olacak üç yıllık sözleşmeyi imzalamak üzere önümüzdeki hafta ortasında, çarşamba veya perşembe günü Milano’ya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Inter, Provedel’i 3 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere Lazio ile nihai anlaşmaya varmıştı.
LAZIO'DAKİ DENEYİM
Ivan Provedel’in Lazio’daki serüveni, 2022 yazında Spezia’dan yine yaklaşık 3 milyon avroya transfer edildiği andan itibaren geçen dört yılın ardından sona erdi. Toplamda 146 maça çıktı ve geçen sezon Mandas'a, bu sezon ise geçen Mart ayından beri omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç Motta'ya yerini devretmeden önce, uzun süre Biancoceleste'nin ilk 11'inde yer aldı.
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