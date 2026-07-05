Inter, Provedel transferi resmiyet kazanmak üzere: sağlık muayeneleri planlandı, anlaşmanın rakamları belli oldu

Sky Sport’un haberine göre, as kaleci Josep Martinez’in yedeği olacak 1994 doğumlu oyuncu, geleneksel sağlık muayenelerini tamamlamak ve ardından 30 Haziran 2029’a kadar geçerli olacak üç yıllık sözleşmeyi imzalamak üzere önümüzdeki hafta ortasında, çarşamba veya perşembe günü Milano’ya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Inter, Provedel’i 3 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere Lazio ile nihai anlaşmaya varmıştı.