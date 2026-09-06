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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter, Pio Esposito sözleşme yenilemesinin ardından: "Chivu’ya minnettarım, onunla 14 Yaş Altı’ndan beri birlikteyim"

Inter
F. Esposito

Inter'in santrforu, 2032'ye kadar sözleşmesini yenilemesinin ardından konuştu

Inter’in 2032’ye kadar sözleşme uzattığı golcü Pio Esposito, kulübün resmi kanallarına konuştu.


Pio, sen ve Inter 2032’ye kadar birliktesiniz: Bu yenileme senin için ne anlama geliyor, değeri ne?

"Bunun çok heyecan verici bir şey olduğunu söylemeliyim: Buraya gelmek için arabaya bindiğimde karnımda kelebekler uçuşuyordu. Neden mi? Çünkü bunun hayatım ve kariyerim için önemli bir dönüm noktası olduğunu hissediyorum, her ne kadar bu kesinlikle bir varış noktası değil, aksine böyle çalışmaya devam etmek için yola çıkılan bir nokta ve bugüne kadar yapılan çalışmanın bir takdiri olsa da; bu yüzden böyle çalışmaya devam etmek gerekiyor".


Inter formasını ilk kez giydiğinde 9 yaşındaydın. Futbolda kat ettiğin yol ışığında bugün o zamanki haline ne söylerdin?

"Kesinlikle her zaman inanmasını söylerdim; en iyi anlarda da, biraz daha zor anlarda da inanmaya devam etmesini ve her şeyden önce her zaman en üst düzeyde çalışmasını. Çünkü çalışmayla er ya da geç sonuçlar gelir".


  • Teknik direktör Chivu gelişiminde ne kadar etkili oldu? Onunla daha önce Primavera’da da oynamıştın.

    "Çok etkili oldu, Mister Chivu ile U14’te de çalıştım. Bana karşı her zaman büyük bir takdiri ve güveni vardı, bu yüzden onunla A Takım’da yeniden buluşmak benim için çok önemliydi. Bana hayatım boyunca hayalini kurduğum bir fırsat verdi: Bugüne kadar onun güvenini karşılayabildiğim için mutluyum, umarım ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum".


    Inter’e dönüşünden bu yana bir sezonda iki kupa kaldırdın ve bireysel olarak 10 gol kaydettin. Geleceğin için kişisel hedeflerin neler?

    "Hem kupalar hem de istatistikler açısından önemli olan durmamaya çalışmak, asla yetinmemek ve her zaman gelişmek. Belirli bir gol ya da istatistik sayısı söylemeyi sevmiyorum ama hedefim her zaman kendimi geliştirmeye çalışmak; hem oyuncu olarak hem de insan olarak".


    Aranda özel bir bağ olan taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istersin?

    "Her şeyden önce onlara teşekkür ediyorum çünkü A Takım’a döndüğüm ilk günden itibaren inanılmaz bir şekilde karşılandım. Size teşekkür ediyorum: Bu macerayı birlikte sürdürdüğüm için çok mutluyum".

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