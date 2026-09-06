Inter, Pio Esposito sözleşme yenilemesinin ardından: "Chivu’ya minnettarım, onunla 14 Yaş Altı’ndan beri birlikteyim"

Inter’in 2032’ye kadar sözleşme uzattığı golcü Pio Esposito, kulübün resmi kanallarına konuştu.





Pio, sen ve Inter 2032’ye kadar birliktesiniz: Bu yenileme senin için ne anlama geliyor, değeri ne?

"Bunun çok heyecan verici bir şey olduğunu söylemeliyim: Buraya gelmek için arabaya bindiğimde karnımda kelebekler uçuşuyordu. Neden mi? Çünkü bunun hayatım ve kariyerim için önemli bir dönüm noktası olduğunu hissediyorum, her ne kadar bu kesinlikle bir varış noktası değil, aksine böyle çalışmaya devam etmek için yola çıkılan bir nokta ve bugüne kadar yapılan çalışmanın bir takdiri olsa da; bu yüzden böyle çalışmaya devam etmek gerekiyor".





Inter formasını ilk kez giydiğinde 9 yaşındaydın. Futbolda kat ettiğin yol ışığında bugün o zamanki haline ne söylerdin?

"Kesinlikle her zaman inanmasını söylerdim; en iyi anlarda da, biraz daha zor anlarda da inanmaya devam etmesini ve her şeyden önce her zaman en üst düzeyde çalışmasını. Çünkü çalışmayla er ya da geç sonuçlar gelir".



