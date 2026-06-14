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Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

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Inter, Pavard için başka kiralamaya hayır diyor: Bütçeye yansıyan maliyet ve değerlendirme, yaz aylarında neler olabilir?

Inter
Serie A
Transfers
B. Pavard

Fransız oyuncu, Chivu'nun planlarında yer almıyor.

Marsilya'da geçirdiği çok zorlu bir yılın ardından Benjamin Pavard, Inter'e geri dönecek. Fransız kulüp, bu defans oyuncusu için geri alma hakkını kullanmamaya karar verdi. Pavard, mevcut şartlara göre kulüp yönetimi tarafından aşırı bulunarak sezon başına5 milyon avroluk yüksek bir maaşla Milano'ya geri dönecek.

Bu,Inter için hassas bir konu olacak, zira kulüp, Chivu'nun planlarında yer almayan eski Bayern Münih oyuncusunu kadroda tutmaya niyetli görünmüyor. Karar çoktan verildi ve yönetim, bu transfer döneminde savunma oyuncusunu kalıcı olarak satmaya çalışarak yoluna devam etmeyi seçti.

  • PAZAR SENARYOLARI

    Pavard, Chivu'nun planlarında yer almıyor. Bu yaz Akanji ile yapılan "takas" Nerazzurri için oldukça verimli geçti ve Fransız oyuncunun kaderi belli oldu: takımdan ayrılacak. Ancak Sport Mediaset'in haberine göre, Viale della Liberazione'daki yönetimin niyeti, bir başka kiralama işlemine gitmemek.

    Marsilya'nın Pavard'ı kadrosuna katmamasının ardından Inter'in hedefi, 2023 yılında 31,3 milyon euroya satın alınan Pavard'ı kesin olarak satmak olacak.

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  • INTER NE KADAR İSTİYOR?

    Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle 15 milyon avroluk potansiyel geliri kaçıran Inter, Fransız kulübün ödemesi gereken tutardan çok fazla aşağı inmeye niyetli görünmüyor.

    Nerazzurri, zarar etmemek ve sezon başına 5 milyon avroluk maaştan tasarruf etmek amacıyla, sadece 10 ila 15 milyon avro arasında bir bedelle kesin transferi değerlendiriyor.

  • PAVARD'IN BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR?

    Bu defans oyuncusu hâlâ "Büyüme Kararnamesi"nden yararlanıyor ve brüt maaşı, Nerazzurri kulübünün kasasına 6,55 milyon avro yük getiriyor. Buna karşılık yıllık amortisman payı 6,26 milyon avro olup, üç sezonun ardından kalan maliyet 12,52 milyon avro olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, zarar etmemek için elde edilmesi gereken asgari rakam bu olacaktır.

    Ancak maaşı da hesaba katıldığında, Pavard'ın Inter'e yıllık maliyeti brüt 12,81 milyon avrodur.

  • PAVARD'IN SEZONU

    Marsilya'daki son sezonunda Pavard, önce Roberto De Zerbi, ardından Habib Beye yönetiminde tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı ve bir gol attı, üç asist yaptı.