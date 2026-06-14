Inter, Pavard için başka kiralamaya hayır diyor: Bütçeye yansıyan maliyet ve değerlendirme, yaz aylarında neler olabilir?

Marsilya'da geçirdiği çok zorlu bir yılın ardından Benjamin Pavard, Inter'e geri dönecek. Fransız kulüp, bu defans oyuncusu için geri alma hakkını kullanmamaya karar verdi. Pavard, mevcut şartlara göre kulüp yönetimi tarafından aşırı bulunarak sezon başına5 milyon avroluk yüksek bir maaşla Milano'ya geri dönecek.

Bu,Inter için hassas bir konu olacak, zira kulüp, Chivu'nun planlarında yer almayan eski Bayern Münih oyuncusunu kadroda tutmaya niyetli görünmüyor. Karar çoktan verildi ve yönetim, bu transfer döneminde savunma oyuncusunu kalıcı olarak satmaya çalışarak yoluna devam etmeyi seçti.