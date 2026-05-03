AFP
Inter, Parma'yı mağlup ederek şampiyonluğu üç maç kala garantiledi; eski Manchester United yıldızı galibiyet golünü attı
Nerazzurri 21. Scudetto'yu kazandı
Milano'nun mavi yarısında kutlamalar resmen başladı. Inter, Pazar günkü karşılaşmaya İtalya şampiyonluğunu garantilemek için tek bir puanın yeterli olacağını bilerek çıktı, ancak Cristian Chivu'nun takımı işi şansa bırakmadı.
Thuram ve Mkhitaryan'ın golleriyle 2025-26 sezonu kupa ile sona erdi ve kulüp tarihindeki 21. şampiyonluk, son altı yılda ise üçüncü şampiyonluk kazanıldı.
Napoli'nin 9 puan geride kalması ve AC Milan'ın günün erken saatlerinde Sassuolo'ya 2-0 yenilerek daha da geriye düşmesiyle sahne mükemmel bir şekilde hazırdı.
Thuram ve Mkhitaryan beklentileri karşıladı
İlk yarının uzatma dakikalarında bu çıkmaz nihayet aşıldı. Uzun süren baskının ardından Piotr Zielinski, Thuram’ı bulan mükemmel bir pasla Parma savunmasını çözdü. Fransız milli oyuncu, büyük bir soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek ev sahibi taraftarları coşturdu.
Maçın kaderi 80. dakikada eski Manchester United orta saha oyuncusu Mkhitaryan'ın skoru 2-0'a getirmesiyle fiilen belli oldu. İkinci yarıda oyuna giren Lautaro Martinez'in iyi çalışmasının ardından Ermeni tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
Chivu’nun antrenörlükteki atılımı
Bu zafer, Inter'in teknik direktörlüğünde olağanüstü bir ilk sezon geçiren Chivu için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
Kulübün efsanevi savunma oyuncusu olarak üçlü kupayı kazanan Rumen teknik adam, şimdi de teknik direktör olarak ilk büyük başarısını elde etti. Taktiksel esnekliği ve sezon boyunca takımın konsantrasyonunu koruma becerisi, Avrupa'nın dört bir yanındaki yorumcular tarafından övgüyle karşılandı.
Çifte rüya hâlâ devam ediyor
Serie A şampiyonluğu cebine girmiş olsa da, Inter'in sezonu henüz bitmiş değil. Nerazzurri, 13 Mayıs'ta Stadio Olimpico'da Lazio ile oynayacağı Coppa Italia finalinde bu lig başarısını çifte kupaya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu maç, Chivu için kupa vitrinine yeni bir kupa ekleyerek tarihi ilk sezonunu taçlandırma fırsatı anlamına geliyor.