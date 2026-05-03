Inter, Parma'yı mağlup ederek şampiyonluğu üç maç kala garantiledi; eski Manchester United yıldızı galibiyet golünü attı

Milano'nun mavi yarısında kutlamalar resmen başladı. Inter, Pazar günkü karşılaşmaya İtalya şampiyonluğunu garantilemek için tek bir puanın yeterli olacağını bilerek çıktı, ancak Cristian Chivu'nun takımı işi şansa bırakmadı.

Thuram ve Mkhitaryan'ın golleriyle 2025-26 sezonu kupa ile sona erdi ve kulüp tarihindeki 21. şampiyonluk, son altı yılda ise üçüncü şampiyonluk kazanıldı.

Napoli'nin 9 puan geride kalması ve AC Milan'ın günün erken saatlerinde Sassuolo'ya 2-0 yenilerek daha da geriye düşmesiyle sahne mükemmel bir şekilde hazırdı.







