Hakan Calhanoglu - 8/10

Bir kez daha orta sahanın kalp atışıydı. 18. dakikada kullandığı penaltıyı kusursuz bir vuruşla gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve 61. dakikada oyundan alınana kadar maçın temposunu belirledi. Duran toplardaki etkili servisleri sürekli tehdit yarattı.

Andy Diouf - 7/10

Genç oyuncudan yüksek enerjili bir performans geldi. Diouf çok geniş bir alanı kat etti, Parma orta sahasına baskı yaptı ve Calhanoglu'ya yaratıcılığını kullanması için alan açtı. Sonunda 73. dakikada yerini Lucas Henrique'e bıraktı.

Petar Sucic - 8/10

13. dakikada gol perdesini açan orta sahadan öne çıkan bir performans geldi. Ceza sahasına yaptığı geç koşular maç boyunca tekrar eden bir unsurdu ve dar alanlardaki teknik kapasitesi, Inter'in Parma'nın orta blok savunmasını rahatlıkla aşmasına yardımcı oldu.

Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Tecrübeli oyuncu hız kesme belirtisi göstermedi ve 31. dakikada Marcus Thuram'ın golünde kritik asisti yaptı. Alan farkındalığı ve paslarının dozajı, Inter'in üçüncü golünde belirleyici oldu ve onun süregelen taktik değerini ortaya koydu.

Federico Dimarco - 7/10

Kaptanlık pazubandını takan Dimarco, sol kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da ortaları sürekli tehlike yarattı ve maç boyunca Inter'in yaptığı toplam 21 ortaya katkı sağladı.



