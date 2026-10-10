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FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Inter - Parma maçında oyuncu puanları: Marcus Thuram sahneye çıktı, Chivu'nun takımı 3-0'lık net galibiyeti aldı

Inter
Player ratings
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A
M. Thuram
C. Chivu

Inter, Giuseppe Meazza'da Parma'yı 3-0'la geçerken ilk yarıda son derece etkili bir performans sergiledi. Petar Sucic, Hakan Calhanoglu ve Marcus Thuram'ın golleri, puanların devre arasından önce güvence altına alınmasını sağladı.

Inter, Serie A zirvesindeki etkileyici varlığını Parma Calcio 1913 karşısında aldığı acımasız 3-0’lık galibiyetle sürdürdü. Karşılaşma, Cristian Chivu’nun ekibinin taktik üstünlüğünü ve saha hâkimiyetini değerlendirmesiyle ilk 31 dakika içinde fiilen çözüldü. Topun %59’una sahip olan ve 2,36’lık dikkat çekici bir Beklenen Gol (xG) değeri üreten Inter, maçta tutunmakta zorlanan Parma karşısında hiçbir an zorlanmış görünmedi.

Perde 13. dakikada Petar Sucic’in golüyle açıldı ve bu gol tek taraflı geçecek maçın tonunu belirledi. Hakan Calhanoglu kısa süre sonra penaltı noktasından farkı ikiye çıkardı ve savunmadaki hataları nedeniyle konuk ekibi cezalandırdı. Son darbeyi ise Henrikh Mkhitaryan’ın asistinde, harika bir takım organizasyonunu golle tamamlayan Marcus Thuram vurdu. İkinci yarı yalnızca bir formaliteydi; Inter fiziksel temposunu kontrol ederek kalesini gole kapattı ve üç puanı fazla zorlanmadan aldı.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    Kaleci ve savunma

    Josep Martinez - 7/10

    İspanyol kaleci için sakin bir akşamdı; Parma hücum hattı onu nadiren zorladı. Kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ve topa sahipken alışıldık soğukkanlılığını sergileyerek, Inter'in zaman zaman gelen baskıya karşı geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

    Yann Bisseck - 7/10

    Genç savunmacı, fiziksel gücü ve oyunu okumasıyla öne çıktı. Bire bir mücadelelerde sağlamdı ve topu orta sahaya taşıma konusunda rahattı; 90 dakika boyunca Inter'in savunma istikrarına katkı sağladı.

    Benjamin Pavard - 8/10

    Fransız oyuncu savunma hattının mimarıydı; filizlenen Parma ataklarını kesmek için kendini kusursuz şekilde konumlandırdı. Pas dağıtımı üst düzeydi; sık sık oyun yönünü değiştirerek kanat beklerini buldu ve rakip savunmanın genişlemesine neden oldu.

    Carlos Augusto - 7/10

    Üçlü savunmada görev yapan Augusto, geri koşularda mükemmel hız ve taktik esneklik sundu. Inter hücum fazına geçtiğinde savunma görevleriyle akıllı bindirmeler arasında iyi bir denge kurdu.

  • imago-sport-1084330338.jpgBeautiful Sports International

    Orta saha

    Hakan Calhanoglu - 8/10

    Bir kez daha orta sahanın kalp atışıydı. 18. dakikada kullandığı penaltıyı kusursuz bir vuruşla gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve 61. dakikada oyundan alınana kadar maçın temposunu belirledi. Duran toplardaki etkili servisleri sürekli tehdit yarattı.

    Andy Diouf - 7/10

    Genç oyuncudan yüksek enerjili bir performans geldi. Diouf çok geniş bir alanı kat etti, Parma orta sahasına baskı yaptı ve Calhanoglu'ya yaratıcılığını kullanması için alan açtı. Sonunda 73. dakikada yerini Lucas Henrique'e bıraktı.

    Petar Sucic - 8/10

    13. dakikada gol perdesini açan orta sahadan öne çıkan bir performans geldi. Ceza sahasına yaptığı geç koşular maç boyunca tekrar eden bir unsurdu ve dar alanlardaki teknik kapasitesi, Inter'in Parma'nın orta blok savunmasını rahatlıkla aşmasına yardımcı oldu.

    Henrikh Mkhitaryan - 8/10

    Tecrübeli oyuncu hız kesme belirtisi göstermedi ve 31. dakikada Marcus Thuram'ın golünde kritik asisti yaptı. Alan farkındalığı ve paslarının dozajı, Inter'in üçüncü golünde belirleyici oldu ve onun süregelen taktik değerini ortaya koydu.

    Federico Dimarco - 7/10

    Kaptanlık pazubandını takan Dimarco, sol kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da ortaları sürekli tehlike yarattı ve maç boyunca Inter'in yaptığı toplam 21 ortaya katkı sağladı.


  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Pio Esposito - 6/10

    Genç forvet, hücum hattına liderlik etmek ve golcü partnerine alan açmak için çok çalıştı. Skor tabelasına adını yazdıramasa da topsuz alandaki hareketliliği, 60. dakikada yerini Lautaro Martinez'e bırakmadan önce büyük önem taşıdı.

    Marcus Thuram - 9/10

    Maçın oyuncusu. Thuram, Parma savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu ve 31. dakikada attığı klas golle müthiş performansını taçlandırdı. Gücü ve bağlantı oyunu, Inter'in ilk yarıdaki baskın performansının merkezindeydi.

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  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Lautaro Martinez - 6/10

    61. dakikada Thuram'ın yerine oyuna girdi. Takıma enerji kattı ve Parma savunmasını meşgul etti, ancak sahaya adım attığında maçın temposu düşmüştü.

    Aleksandar Stankovic - 6/10

    Orta sahaya istikrar getirmesi için 61. dakikada oyuna alındı. Basit oynadı ve Inter'in merkez bölgelerde kontrolü elinde tutmasını sağladı.

    Ange-Yoan Bonny - 6/10

    61. dakikada Esposito'nun yerine oyuna girdi. Birkaç hoş dokunuş yaptı ancak sahada kaldığı bölümde Inter büyük ölçüde oyunu kontrol etme modundaydı.

    Luis Henrique - 6/10

    73. dakikada Diouf'un yerine geçti. Önemli bir sıkıntı yaşamadan galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

    Djed Spence - 6/10

    Uzun süredir beklenen ilk maçına 73. dakikada çıktı. Diri ve kendini göstermeye istekli göründü; sağ tarafta takıma katacağı atletizme dair bir fikir verdi.

    Cristian Chivu - 9/10

    Chivu'dan taktik açıdan bir ustalık dersi. Inter'i, Parma'nın zayıf yönlerini erkenden değerlendirecek şekilde hazırladı ve maç ilk yarım saat içinde fiilen kazanıldı. Yaptığı oyuncu değişiklikleri, önemli oyuncuları gelecek maçlar için korumak adına zamanlama açısından oldukça yerindeydi.

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