Inter, Serie A zirvesindeki etkileyici varlığını Parma Calcio 1913 karşısında aldığı acımasız 3-0’lık galibiyetle sürdürdü. Karşılaşma, Cristian Chivu’nun ekibinin taktik üstünlüğünü ve saha hâkimiyetini değerlendirmesiyle ilk 31 dakika içinde fiilen çözüldü. Topun %59’una sahip olan ve 2,36’lık dikkat çekici bir Beklenen Gol (xG) değeri üreten Inter, maçta tutunmakta zorlanan Parma karşısında hiçbir an zorlanmış görünmedi.
Perde 13. dakikada Petar Sucic’in golüyle açıldı ve bu gol tek taraflı geçecek maçın tonunu belirledi. Hakan Calhanoglu kısa süre sonra penaltı noktasından farkı ikiye çıkardı ve savunmadaki hataları nedeniyle konuk ekibi cezalandırdı. Son darbeyi ise Henrikh Mkhitaryan’ın asistinde, harika bir takım organizasyonunu golle tamamlayan Marcus Thuram vurdu. İkinci yarı yalnızca bir formaliteydi; Inter fiziksel temposunu kontrol ederek kalesini gole kapattı ve üç puanı fazla zorlanmadan aldı.