Inter, Palestra'ya bir adım daha yaklaştı: Atalanta ile olumlu görüşme, nihai anlaşma için ne eksik?

Sky’ın edindiği bilgilere göre, oyuncunun diğer teklifleri, hatta Premier League’den gelenleri bile (en çok ilgi gösteren takımlar Chelsea ve Manchester City) dikkate almama konusundaki sarsılmaz kararlılığı, sonucu belirleyici oldu. Palestra ile genel bir anlaşmaya vardıktan sonra Inter, önceki teklife göre daha iyi bir teklifle yeniden masaya oturdu ve Atalanta’nın talep ettiği 50 milyon avroya olabildiğince yaklaşmaya çalıştı; taraflar artık kesin bir anlaşmaya çok daha yakın.