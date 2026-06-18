Inter, Atalanta’dan Marco Palestra’yı transfer etmeye bir adım daha yaklaştı. Sky Sport'un haberine göre, bugün sabah iki kulübün yönetimleri arasında bir görüşme gerçekleşti ve sızan bilgiler iyimser bir havaya işaret ediyor. İki kulüp başlangıçta oldukça uzak pozisyonlardaydı; Bergamo ekibi 50 milyon euro civarında bir rakam talep ederken, Milano'daki Nerazzurri ise 40 milyonun biraz üzerinde bir bedel artı bonuslar teklifinde kalmıştı.
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Inter, Palestra'ya bir adım daha yaklaştı: Atalanta ile olumlu görüşme, nihai anlaşma için ne eksik?
KARAR VERİCİ BİR YENİDEN BAŞLANGIÇ MI?
Sky’ın edindiği bilgilere göre, oyuncunun diğer teklifleri, hatta Premier League’den gelenleri bile (en çok ilgi gösteren takımlar Chelsea ve Manchester City) dikkate almama konusundaki sarsılmaz kararlılığı, sonucu belirleyici oldu. Palestra ile genel bir anlaşmaya vardıktan sonra Inter, önceki teklife göre daha iyi bir teklifle yeniden masaya oturdu ve Atalanta’nın talep ettiği 50 milyon avroya olabildiğince yaklaşmaya çalıştı; taraflar artık kesin bir anlaşmaya çok daha yakın.
CHIVU’YA HEDİYE
Bu gelişme, Inter’in teknik direktörü Cristian Chivu’nun 30 Haziran 2028’e kadar geçerli olacak yeni sözleşmesini imzalamaya hazırlandığı gün ve Real Madrid’in Hollandalı kanat oyuncusu Denzel Dumfries’i kadrosuna katmak için 20 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyeceği haberinin ortaya çıkmasından yaklaşık on gün sonra gerçekleşti. Inter’in teknik kadrosu, alternatif seçenekleri hiçbir zaman somut olarak değerlendirmedi – geçtiğimiz günlerde Juventus’tan Andrea Cambiaso ve Nottingham Forest’tan Dan Ndoye’nin isimleri gündeme gelmişti – ve yaz transfer döneminin bu ilk aşamasında önceliğini, geçen sezon Serie A’da 37 maça çıkarak 1 gol ve 4 asist kaydeden 2005 doğumlu oyuncuyu transfer etmeye verdi.
NE ZAMAN KAPANIYOR?
Bugünkü görüşmenin ardından elbette kısa süre içinde başka görüşmeler de yapılacak ve Sky Sport’un haberine göre, bonuslar dahil 50 milyon avroya mal olacak bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftanın başı özellikle dikkatle takip edilmeli,çünkü bu, uzun zamandır beklenen “beyaz duman”ın yükseleceği an olabilir. Görüşmelerin bir süre askıya alındığı günlerin ardından, Inter ve Atalanta bir anlaşmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı.