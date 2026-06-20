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Grafica CM Marco Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Inter, Palestra için Atalanta ile yeni bir görüşme yaptı: Anlaşmanın tamamlanması için ne eksik?

Inter
Transfers
Atalanta
M. Palestra
Serie A

İki şirket, ikramiyeler ve gelecekteki yeniden satıştan elde edilecek payın yüzdesine ilişkin ayrıntıları netleştirmek üzere bir araya gelecek.

Inter ve Marco Palestra arasındaki görüşmeler giderek yakınlaşıyor. 18 Haziran Perşembe günü gerçekleşen görüşme, Nerazzurri ve Atalanta için 2005 doğumlu oyuncuyu kadroya katacak transfer görüşmelerini bir an önce sonuçlandırmak üzere genel bir mutabakata varmak açısından önemliydi.

Viale della Liberazione'daki yöneticiler, Chivu'nun Denzel Dumfries'in halefini Temmuz ortasındaki kampın ilk gününden itibaren kadroda görebilmesi için çalışıyorlar. Milano-Bergamo ekseninde heyecan var; bu heyecan, önümüzdeki hafta iki kulüp arasında uzun zamandır beklenen nihai anlaşmaya dönüşebilir.


  • TOPLANTI TARİHİ

    Sky Sport’un haberine göre, Inter ve Atalanta önümüzdeki haftanın başında yeniden bir araya gelecek. 22 Haziran Pazartesi ile 23 Haziran Salı tarihleri arasında, iki kulüp bir araya gelerek ayrıntıları netleştirecek ve böylece uzun zamandır beklenen anlaşmaya bir an önce varacaklar. Oyuncu, Premier League'den gelen ilgiye rağmen, Inter ile zaten bir anlaşmaya varmış durumda ve Milano'ya transfer olmayı her zaman önceliklerinin başında tutmuştur.

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  • KAPATMAK İÇİN NE EKSİK?

    Palestra’nın Atalanta’dan Inter’e toplamda yaklaşık 50 milyon karşılığında transfer olması bekleniyor. İki kulüp, bonuslar ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek payla ilgili ayrıntıları henüz netleştirmeli. Nitekim, 2005 doğumlu oyuncuyu Cristian Chivu’nun takımına getirecek nihai anlaşmaya dahil edilecek payın ne olacağı – muhtemelen %15 ile %20 arasında – belirlenmelidir.

  • SPOR SALONU İLE ANLAŞMA

    Inter ve Palestra ise sözleşme konusunda şimdiden anlaşmaya varmış durumda: Kanat oyuncusu, sezon başına yaklaşık iki milyon net ücretle beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Nerazzurri için bu, çok önemli bir yatırım olacak ve bu durum, yönetimin ve Chivu’nun, Real Madrid’e transfer olan Dumfries’in yerini almak gibi zor bir görevi üstlenecek olan 2005 doğumlu oyuncunun yeteneklerine ne kadar güvendiklerini gösteriyor.