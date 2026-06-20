Inter, Palestra için Atalanta ile yeni bir görüşme yaptı: Anlaşmanın tamamlanması için ne eksik?

Inter ve Marco Palestra arasındaki görüşmeler giderek yakınlaşıyor. 18 Haziran Perşembe günü gerçekleşen görüşme, Nerazzurri ve Atalanta için 2005 doğumlu oyuncuyu kadroya katacak transfer görüşmelerini bir an önce sonuçlandırmak üzere genel bir mutabakata varmak açısından önemliydi.

Viale della Liberazione'daki yöneticiler, Chivu'nun Denzel Dumfries'in halefini Temmuz ortasındaki kampın ilk gününden itibaren kadroda görebilmesi için çalışıyorlar. Milano-Bergamo ekseninde heyecan var; bu heyecan, önümüzdeki hafta iki kulüp arasında uzun zamandır beklenen nihai anlaşmaya dönüşebilir.



