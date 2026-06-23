İşte bu kadar. Marco Palestra için bugün Inter’de belirleyici bir gün olabilir. 2005 doğumlu kanat oyuncusunun menajeri Alessandro Lucci’nin son saatlerde Milano’ya gelmesi, Nerazzurri kulübü ile Atalanta arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğinin bir işaretidir.
Çeviri:
Inter, Palestra için Atalanta ile anlaşma gününe geldi: bonuslar ve gelecekteki yeniden satıştan alınacak pay; anlaşmanın değeri 50 milyon avroyu aşabilir
TAM ANLAŞMA
Futbolcuyla her yönüyle anlaşmaya vardıktan sonra – oyuncu, sezon başına yaklaşık 3 milyon avro net maaşlı beş yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırdı – Inter, Palestra’nın Premier Lig’den gelen hiçbir alternatif teklifi (Chelsea ve Manchester City durum yoklamıştı) dikkate almama konusundaki sarsılmaz kararlılığında, pazarlıkta lider konuma yerleşmek ve bu konumunu korumak için hayati bir dayanak buldu; böylece talep ile teklif arasındaki farkı kapatarak son günlerde transferin bedeli konusunda bir anlaşmaya önemli ölçüde yaklaştı.
ATALANTA, YENİDEN SATIŞTA GALİP GELDİ
Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, bonuslar dahil toplam transfer bedeli 50 milyon avro civarında olacak; bu rakam, Inter ve Atalanta’nın önümüzdeki saatlerde yapılacak görüşmede üzerinde anlaşmaya varacakları gelecekteki yeniden satıştan alınacak yüzde payı ile daha da aşılabilir. Bu görüşme, anlaşmanın kesinleşmesi ve ardından klasik tıbbi muayene ve imza sürecinin planlanması amacıyla düzenlenecek. Marco Palestra, Denzel Dumfries’in halefi olmaya ve Inter’in yaz transfer dönemindeki ilk transferi olmaya gerçekten çok yakın.