Inter, Palestra için Atalanta ile anlaşma gününe geldi: bonuslar ve gelecekteki yeniden satıştan alınacak pay; anlaşmanın değeri 50 milyon avroyu aşabilir

Futbolcuyla her yönüyle anlaşmaya vardıktan sonra – oyuncu, sezon başına yaklaşık 3 milyon avro net maaşlı beş yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırdı – Inter, Palestra’nın Premier Lig’den gelen hiçbir alternatif teklifi (Chelsea ve Manchester City durum yoklamıştı) dikkate almama konusundaki sarsılmaz kararlılığında, pazarlıkta lider konuma yerleşmek ve bu konumunu korumak için hayati bir dayanak buldu; böylece talep ile teklif arasındaki farkı kapatarak son günlerde transferin bedeli konusunda bir anlaşmaya önemli ölçüde yaklaştı.