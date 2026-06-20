Frattesi meselesiyle doğrudan bağlantılı olan bir diğer konu ise Liverpool ile Curtis Jones için sürmekte olan görüşmelerdir. Roma'dan Koné'den çok daha fazla, Liverpool'da oynayan 2001 doğumlu İngiliz oyuncu, Cristian Chivu'nun çalıştırdığı takımın orta sahası için ideal bir takviye olarak görülüyor. Fiziksel güç, dinamizm ve teknik kaliteyi bir arada barındıran bu oyuncu, geçen Ocak ayında şanssızlıkla transfer edilememiş olsa da, Inter'in transfer listesinin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. 2027’de sona erecek olan sözleşmesi ve Reds ile sözleşme yenileme görüşmelerindeki tam bir çıkmaz nedeniyle, Inter – oyuncunun da rızasını aldıktan sonra – 20 milyon avro bazında anlaşmayı sonuçlandırmaya çalıştı. Bu rakam, 30 milyon avronun altına inmek istemeyen ve gelecekteki bir satıştan da yüzde pay talep eden Liverpool tarafından çok düşük bulunmuştur. Aradaki fark oldukça büyükolsa da, bir transfer gerçekleşmesi halinde şu anda daha soğuk görünen bu seçenek aniden yeniden canlanabilir.