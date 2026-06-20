Inter, sadece Palestra ile ayakta kalamaz. 2005 doğumlu kanat oyuncusunun transfer bedeli konusunda Atalanta ile tam bir anlaşmaya varmak için muhtemelen belirleyici olacak zirvenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklerken, Nerazzurri yönetimi önümüzdeki haftalarda ele alması gereken gündeminde başka önemli konular da bulunuyor. Takımın genel yaş ortalamasını düşürme çabası ve feda edilebilir görülen oyuncuların satışından nakit elde etme gerekliliği nedeniyle, savunma ve orta saha kadrolarında büyük olasılıkla bir yeniden yapılanma yaşanacak.
ATALANTA İLE YENİ BİR GÖRÜŞME: PALESTRA İÇİN ANLAŞMAYA NE KALDI?