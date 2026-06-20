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Inter, orta saha transfer piyasasında tüm gözler: Stankovic ve Massolin hakkındaki değerlendirmeler, Curtis Jones’un durumu ve Frattesi’nin geleceği, son gelişmeler

Inter
Transfers
D. Frattesi
C. Jones
A. Stankovic
Y. Massolin

Nerazzurri takımında orta saha stratejileri şekillenmeye başlıyor

Inter, sadece Palestra ile ayakta kalamaz. 2005 doğumlu kanat oyuncusunun transfer bedeli konusunda Atalanta ile tam bir anlaşmaya varmak için muhtemelen belirleyici olacak zirvenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklerken, Nerazzurri yönetimi önümüzdeki haftalarda ele alması gereken gündeminde başka önemli konular da bulunuyor. Takımın genel yaş ortalamasını düşürme çabası ve feda edilebilir görülen oyuncuların satışından nakit elde etme gerekliliği nedeniyle, savunma ve orta saha kadrolarında büyük olasılıkla bir yeniden yapılanma yaşanacak.


ATALANTA İLE YENİ BİR GÖRÜŞME: PALESTRA İÇİN ANLAŞMAYA NE KALDI?

  • VİTRİNDeki GENÇLER

    Özellikle orta saha açısından son derece güncel bir konu: “Kesin aslar” Calhanoglu, Barella ve Zielinski ile kadroda kalması kesinleşen Mkhitaryan, Diouf ve Sucic’in yanına, yaz boyunca Cristian Chivu tarafından değerlendirilecek ve gelecekleri belirlenecek bazı genç oyuncular da eklenebilir. Aleksandar Stankovic ve Yanis Massolin, 16 Temmuz’da Almanya’da başlayacak kampın en önemli yeni isimleri olacak: İlki, Belçika’da geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından (55 maç, 9 gol ve 5 asist) Brugge’den 23 milyon avroya geri satın alındı; geçen sezon Serie B’nin en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri için ise 3,5 milyon avro harcandı (30 maç, 3 gol ve aynı sayıda asist) için 3,5 milyon euro harcandı; Nerazzurri, “en kötü” senaryoda bile oyuncu takası için iki fırsat sunan bu iki oyuncuyla ne yapılacağını değerlendirmek için gerekli tüm zamanı ayıracak. Ailesinin izinden giden oyuncu için 40 milyon euro teklif etmeye hazır birkaç Premier League takımı şimdiden ortaya çıkmış olsa da, Modena’dan transfer edilen Fransız-Cezayirli oyuncu için kiralık transfer şu an en güçlü seçenek olarak görünüyor.


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  • FRATTESI YAYINLANMAK ÜZERE

    Davide Frattesi ise ayrı bir konu; son birkaç transfer döneminde, son iki sezonda aldığından daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Nottingham Forest, 20 ila 25 milyon euro arasında bir teklif sunmaya hazır olmasıyla arka planda en somut seçenek olmaya devam ediyor; İtalya'da ise Juventus ve Napoli, orta sahada bir ayrılık olması durumunda (Juventus için Koopmeiners veya Thuram, Napoli için Anguissa) somutlaşmaya hazır iki seçenek olarak öne çıkıyor, ancak şu an için bu ihtimaller daha belirsiz. Viale della Liberazione'daki kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, Marotta ve Ausilio'ya göre piyasa değeri şu anda 30 milyon euro civarında.

  • JONES İÇİN MESAFE VAR

    Frattesi meselesiyle doğrudan bağlantılı olan bir diğer konu ise Liverpool ile Curtis Jones için sürmekte olan görüşmelerdir. Roma'dan Koné'den çok daha fazla, Liverpool'da oynayan 2001 doğumlu İngiliz oyuncu, Cristian Chivu'nun çalıştırdığı takımın orta sahası için ideal bir takviye olarak görülüyor. Fiziksel güç, dinamizm ve teknik kaliteyi bir arada barındıran bu oyuncu, geçen Ocak ayında şanssızlıkla transfer edilememiş olsa da, Inter'in transfer listesinin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. 2027’de sona erecek olan sözleşmesi ve Reds ile sözleşme yenileme görüşmelerindeki tam bir çıkmaz nedeniyle, Inter – oyuncunun da rızasını aldıktan sonra – 20 milyon avro bazında anlaşmayı sonuçlandırmaya çalıştı. Bu rakam, 30 milyon avronun altına inmek istemeyen ve gelecekteki bir satıştan da yüzde pay talep eden Liverpool tarafından çok düşük bulunmuştur. Aradaki fark oldukça büyükolsa da, bir transfer gerçekleşmesi halinde şu anda daha soğuk görünen bu seçenek aniden yeniden canlanabilir.