Alterphotos
Çeviri:
Inter orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, uyluk sakatlığı geçirdikten sonra Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek
Oyun kurucu, zirve maçı öncesinde kadro dışı kaldı
Sağ uyluğundaki bir sorun, orta saha oyuncusunun pazartesi günü Udinese'ye karşı alınan dramatik 5-3'lük galibiyette forma giymesine engel oldu. Bu yokluk, Monza ve Cagliari'ye karşı ligin ilk iki maçında ağları sarsmasının, ardından Napoli ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı görev almasının sonrasında geldi. Yaratıcılık gücünü kaybetmesi, özellikle de iki İtalyan devinin de dört hafta sonunda kusursuz galibiyet serileriyle bu karşılaşmaya çıkacak olması nedeniyle önemli bir darbe anlamına geliyor.
Inter, addüktör zorlanmasını doğruladı
Milano kulübü, Rozzano'da yapılan kapsamlı kontrollerin ardından sakatlığın ciddiyetini belirlemek için resmi bir sağlık güncellemesi yayımladı.
Salı günü yayımlanan açıklamada, Inter şöyle dedi: "Hakan Calhanoglu bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçti. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kasında zorlanma tespit etti. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek."
İtalya genelindeki yaygın haberler, kas zorlanmasının onu cumartesi günü başkentteki kritik deplasmandan uzak tutacağını doğruluyor.
Tarihi rekabet yeniden alevleniyor
Oyun kurucunun yokluğu, her iki kulübün de Serie A'da tek başına liderliği ele geçirmek için karşı karşıya geldiği bir döneme denk geliyor; bu, iki takımın kusursuz kayıtlarla sezonun bu kadar ilerlemiş bir bölümünde son kez Ekim 2014'ten bu yana karşılaştığı ilk kez oluyor. Gian Piero Gasperini'nin ekibi, dört maçta 12 gol atıp yalnızca bir gol yiyerek averajla zirvede yer alıyor. Ancak deplasman ekibi, Olimpico'ya yaptığı son beş lig ziyaretinin her birini toplamda 11-2'lik skorla kazanmış olması nedeniyle psikolojik açıdan belirgin bir üstünlüğe sahip.
- ABACAPRESS
Milli ara, kritik karşılaşmanın ardından geliyor
Cumartesi günkü zirve mücadelesi, liglere milli maç arasının verilmesinden önce iki takım için de şimdiye kadarki en büyük sınav anlamına geliyor. Roma, tarihindeki yalnızca üçüncü Serie A sezon başlangıcında üst üste beş galibiyet almış olmanın gururunu yaşayabilirken, konuk ekip Roma deplasmanındaki son dönemdeki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefliyor. Türkiye cephesi de Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı kritik Uluslar Ligi maçları hızla yaklaşırken gelişmeleri yakından takip edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun