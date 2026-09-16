Oyun kurucunun yokluğu, her iki kulübün de Serie A'da tek başına liderliği ele geçirmek için karşı karşıya geldiği bir döneme denk geliyor; bu, iki takımın kusursuz kayıtlarla sezonun bu kadar ilerlemiş bir bölümünde son kez Ekim 2014'ten bu yana karşılaştığı ilk kez oluyor. Gian Piero Gasperini'nin ekibi, dört maçta 12 gol atıp yalnızca bir gol yiyerek averajla zirvede yer alıyor. Ancak deplasman ekibi, Olimpico'ya yaptığı son beş lig ziyaretinin her birini toplamda 11-2'lik skorla kazanmış olması nedeniyle psikolojik açıdan belirgin bir üstünlüğe sahip.