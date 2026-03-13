Inter, Nico Paz Zanetti ve Milito ile akşam yemeğinde: Taraftarlar hayal kuruyor ama Como'lu oyuncu Real Madrid'e geri dönecek; transfer piyasasındaki durumu

Daha önce de belirtildiği gibi, Nico Paz'ın Interile adı anılması ilk kez olmuyor; Inter, Como'ya defalarca teklifte bulunmuş, ancak her seferinde kesin bir ret cevabı almıştı. Arjantinli oyuncunun değeri 60-70 milyon euro olarak tahmin ediliyor, ancak geleceği şimdiden belli gibi görünüyor. Aslında, 21 yaşındaki oyuncunun transfer hakkı hala Real Madrid'in elinde ve kulüp, onu geri almak için 2026 yazında 9 milyon veya 2027 yazında 10 milyon euro ödemekle yetinebilir.Blancos'un böyle bir yeteneği bu kadar düşük bir fiyata bırakacağını hayal etmek zor. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Como kulübü, Nico Paz'ı satın alarak ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'sini Real Madrid'e bırakarak bu maddeyi ortadankaldırmaya çalıştı. Perez'in kulübü bu girişimleri geri çevirdi; bu da, Como ve Inter'in ne derse desin, Madrid'in gelecekte bu oyuncuya ne kadar güven duyduğunun bir kez daha kanıtı oldu.