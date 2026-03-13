Inter taraftarları yeniden Nico Paz hayallerine kapılıyor. Como’da forma giyen Arjantinli oyuncu, Inter’in başkan yardımcısı Javier Zanetti, eski Inter forveti Diego Milito ve babası Pablo ile akşam yemeğindeyken çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta görüntülendi. Bu ilk kez olan bir şey değil: Aslında eski kaptan ve orta saha oyuncusunun babası, eski günleri yad etmek için sık sık Milano'da bir araya geliyorlar. Zanetti ve Pablo Paz birlikte oynamış ve Albiceleste ile bir Dünya Kupası macerasını da paylaşmışlardı. Ancak bu sefer, Como'daki geleceği belli olan ve Real Madrid'in kontrolündeki oyuncu da bu buluşmaya katıldı: Yaz aylarında Serie A'dan ayrılıp La Liga'ya dönmesi bekleniyor. Kısacası, Inter için Tenerife'de 2004 doğumlu bu oyuncu sadece bir hayal olarak kalacak gibi görünüyor.
Inter, Nico Paz Zanetti ve Milito ile akşam yemeğinde: Taraftarlar hayal kuruyor ama Como'lu oyuncu Real Madrid'e geri dönecek; transfer piyasasındaki durumu
Javier Zanetti’nin eşi Paula de la Fuente’nin paylaştığı bir gönderi, kulübün eski bir hayali olan Nico Paz’ı yeniden Nerazzurri hayallerinin merkezine taşıdı. Paz, sezonun pek parlak olmayan bir döneminde olmasına rağmen, Como’yu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sürüklemektedir. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Milito, Zanetti, Pablo Paz ve oğlu, Inter'in Milano'daki başkan yardımcısının sahibi olduğu restoran Botinero'da gülümserken görülüyor. Fotoğrafın yanında ise kadın şöyle yazmış: "Aura".
Daha önce de belirtildiği gibi, Nico Paz'ın Interile adı anılması ilk kez olmuyor; Inter, Como'ya defalarca teklifte bulunmuş, ancak her seferinde kesin bir ret cevabı almıştı. Arjantinli oyuncunun değeri 60-70 milyon euro olarak tahmin ediliyor, ancak geleceği şimdiden belli gibi görünüyor. Aslında, 21 yaşındaki oyuncunun transfer hakkı hala Real Madrid'in elinde ve kulüp, onu geri almak için 2026 yazında 9 milyon veya 2027 yazında 10 milyon euro ödemekle yetinebilir.Blancos'un böyle bir yeteneği bu kadar düşük bir fiyata bırakacağını hayal etmek zor. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Como kulübü, Nico Paz'ı satın alarak ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'sini Real Madrid'e bırakarak bu maddeyi ortadankaldırmaya çalıştı. Perez'in kulübü bu girişimleri geri çevirdi; bu da, Como ve Inter'in ne derse desin, Madrid'in gelecekte bu oyuncuya ne kadar güven duyduğunun bir kez daha kanıtı oldu.