Inter, Ndoye'nin memnuniyetsizliği konusuna yeniden değindi: "Bakacağız." Nottingham Forest'tan transfer etmek için istenen ücret

Inter
D. Ndoye
Nottingham Forest
Bologna

Eski Bologna oyuncusu, Inter'in transfer ekibinin radarına yeniden girdi.

Rekabet gücünü korumak için net fikirler ve somut bir proje, ancak son 6 yılda izlenen yoldan keskin bir dönüş yapmak. Inter 2026/2027, bu sezonun sonunda Scudetto'yu kazanıp kazanmamasına bakılmaksızın, yüzünü değiştirecek ve bunu Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio ve kulüp yönetimi tarafından yakında kararlaştırılacak ve kağıda dökülecek bir stratejiyle yapacak.


Bütçe kilit rol oynayacak, ancak herkesin üzerinde anlaştığı noktalar net: Bu takımda dripling ve öngörülemezlik eksikliği var ve en büyük yatırımlar bu özelliklere sahip oyunculara yapılacak. Nico Paz ulaşılamaz bir hayal, Moussa Diaby ise somut bir olasılık, ancak son saatlerde Tuttosport'un haberine göre eski bir isim yeniden gündeme geliyor: Dan Ndoye.

  • 2025'in başında transfer listesindeydi

    İsviçreli kanat oyuncusunun adı Appiano Gentile'de yeni değil. Daha 2024/2025 sezonunun kış transfer döneminde, Bologna formasıyla Serie A'nın en göze çarpan isimlerinden biri olduğu sırada, Inter onu Simone Inzaghi'nin takımına katmak için bir girişimde bulunmuştu (daha sonra Milano'ya Nikola Zalewski gelmişti).


    Geçtiğimiz yaz da bu ilginin devam ettiği doğrulandı, ancak Chivu'nun transferi ve Lookman'a yatırım yapma fikri, eski Basel oyuncusundan uzaklaşılmasına neden oldu.

  • NOTTINGHAM'DA MUTLU DEĞİL

    Sonunda yaz aylarında Bologna'dan ayrılışı kesinleşti, ancak bu kez Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Nottingham Forest'a, Premier Lig'e transfer oldu; kulüp onu kadrosuna katmak için tam 42 milyon euro ödedi.


    Sezonun başlangıcı, Avrupa Ligi ve ligde attığı iki gol ve yaptığı iki asistle genel olarak olumluydu. Aralık ayından itibaren, Forest'ın çok karmaşık bir sıralama durumu ve Noel ile Yeni Yıl arasında onu etkileyen bir sakatlığın da etkisiyle Ndoye, kulüp hiyerarşisinde geriledi.


    Ocak ayından bu yana tüm turnuvalarda sadece 13 maça çıktı; bunlardan 0'ı Premier Lig'de ilk 11'de yer aldığı maçlardı ve maç başına ortalama 25 dakikadan fazla süre almadı. Bu durum, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde de onu hiç de rahat hissettirmiyor.

  • INTER'E BİR GÜLÜMSEME VE "BAKALIM"

    Dünya Kupası'na gelince, İsviçre milli takımıyla 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası hazırlık maçlarının sonuncusunda Almanya'ya 4-3 yenildikleri ancak kendisinin gol atmayı yeniden başardığı maçın ardından, Ndoye karışık bölgede Inter'in kendisiyle ilgilendiğine dair söylentilere de yanıt verdi.


    Doğrudan sorulan soruya Ndoye sevinçle karşılık verdi, gazetecilere gülümsedi ve konuyu geçiştirdi, ancak Inter'e transfer olasılığının kapısını açık bıraktı: "Şu anda milli takım ve kulübümle ilgileniyorum, ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz." Bu, sadece o an için söylenmiş bir cümle değildi.

  • NOTTINGHAM FOREST'UN TALEBİ

    Inter onu beğeniyor, ancak Nottingham Forest ile yapılacak görüşmeler kolay olmayacak. Daha önce de belirtildiği gibi, geçen yaz yapılan harcama, oyuncunun piyasa değerinin oldukça yüksek olmasını gerektiriyor; Tuttosport’a göre bu rakam 35 milyon avronun altında olmayacak.


    Ayrıca, ateşli başkan Marinakis ile pazarlık yapmak hiç de kolay değil ve Douglas Luiz-Juventus vakası, sadece bu sezon bile bunun bir kanıtı.


    Viale della Liberazione'dan bu rakamlarla kesin bir teklif gelmesi zor, ancak daha esnek bir formülle ve belki de ödemeyi gelecek sezonun sonunda daha düşük rakamlara erteleyen bir anlaşma (koşullu satın alma zorunluluğu olan kiralama) ile anlaşma sonuçlanabilir.