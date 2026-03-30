Inter, Ndoye'nin memnuniyetsizliği konusuna yeniden değindi: "Bakacağız." Nottingham Forest'tan transfer etmek için istenen ücret

Rekabet gücünü korumak için net fikirler ve somut bir proje, ancak son 6 yılda izlenen yoldan keskin bir dönüş yapmak. Inter 2026/2027, bu sezonun sonunda Scudetto'yu kazanıp kazanmamasına bakılmaksızın, yüzünü değiştirecek ve bunu Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio ve kulüp yönetimi tarafından yakında kararlaştırılacak ve kağıda dökülecek bir stratejiyle yapacak.





Bütçe kilit rol oynayacak, ancak herkesin üzerinde anlaştığı noktalar net: Bu takımda dripling ve öngörülemezlik eksikliği var ve en büyük yatırımlar bu özelliklere sahip oyunculara yapılacak. Nico Paz ulaşılamaz bir hayal, Moussa Diaby ise somut bir olasılık, ancak son saatlerde Tuttosport'un haberine göre eski bir isim yeniden gündeme geliyor: Dan Ndoye.