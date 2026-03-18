Oaktree, NBA tarafından önerilen projeyi, yani sözde "iş modelini" Olimpia Milano ile birlikte uygulanabilir yolları araştırarak dikkatle inceledi ve hatta bir adım önde görünüyor.

Lider Howard Marks ilk adımlara yeşil ışık yaktı: Oaktree'nin sınırsız finansal gücü, bu devasa operasyonu büyük bir titizlikle yürüten NBAtarafından takdir ediliyor.

NBA'nin Avrupa'ya girişini finansal açıdan denetleyen dünyanın en büyük bankası J.P. Morgan ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Oaktree ile Olimpia Milano yönetimi arasındaki görüşmeler de yapıcı geçti: söylentilere göre Oaktree'nin izlenimi ve tavrı olumlu karşılandı.

Oaktree çok ilgileniyor, ancak henüz kalem kağıda geçmedi: birkaç gün daha zamana ihtiyacı var, ancak ilk olarak "evet, konuşalım" deme eğiliminde. Tam da NBA'nin istediği şey.

Oaktree, sadece Olimpia Milano ile sınırlı kalmayıp başka görüşmeler de başlattı.