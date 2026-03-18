Inter-Milan, NBA Europe derbisi: Oaktree, "sınırsız finansal imkânları" sayesinde RedBird'ü geride bıraktı

Gerry Cardinale, Inter'in kulüp sahibi fonu tarafından geride mi bırakıldı?

Inter-Milan, her zaman bir derbi. Saha içinde şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra (Serie A'nın bitimine 9 hafta kala Nerazzurri, bu sezon iki takımın karşılaştığı maçların ikisini de kazanan Rossoneri'ye 8 puan fark atarak lider durumda), iki kulüp, Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra 2027 veya 2028'den itibaren NBA Europe'da oynayacak bir Milano takımı kurmak için de rekabet ediyor. 

Corriere della Sera gazetesi,Oaktree'nin (Inter'in sahibi) Milan'ıntam yetkili temsilcisi Gerry Cardinale'nin RedBird'ünü geride bıraktığını yazıyor. Cardinale, NBA ile görüşmelere başlamış ve Armani'nin 1 numarası Leo Dell'Orco ile bir araya gelerek hangi manevra alanlarının olduğunu görmek istemişti.

  • "SINIRSIZ FİNANSAL KAYNAK"

    Oaktree, NBA tarafından önerilen projeyi, yani sözde "iş modelini" Olimpia Milano ile birlikte uygulanabilir yolları araştırarak dikkatle inceledi ve hatta bir adım önde görünüyor.

    Lider Howard Marks ilk adımlara yeşil ışık yaktı: Oaktree'nin sınırsız finansal gücü, bu devasa operasyonu büyük bir titizlikle yürüten NBAtarafından takdir ediliyor.

    NBA'nin Avrupa'ya girişini finansal açıdan denetleyen dünyanın en büyük bankası J.P. Morgan ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    Oaktree ile Olimpia Milano yönetimi arasındaki görüşmeler de yapıcı geçti: söylentilere göre Oaktree'nin izlenimi ve tavrı olumlu karşılandı.

    Oaktree çok ilgileniyor, ancak henüz kalem kağıda geçmedi: birkaç gün daha zamana ihtiyacı var, ancak ilk olarak "evet, konuşalım" deme eğiliminde. Tam da NBA'nin istediği şey.

    Oaktree, sadece Olimpia Milano ile sınırlı kalmayıp başka görüşmeler de başlattı.

  • ŞÜPHELER

    NBA Europe, futbolun dev kulüplerine yöneliyor: Inter ve Milan’ın yanı sıra Roma, Real Madrid (ki kulüp “Hayır, teşekkürler” cevabını vermiş), Barcelona, PSG, Newcastle, Manchester City ve United de listede yer alıyor.

    Şüpheler, NBA'nin uyguladığı giriş vergisiyle ilgili: bu vergi sabit değil, herkes için aynı değil, ancak ortalama 500 milyon dolar.

    Ayrıca çok katı başka koşullar da var: NBA, son tarihi 31 Mart olarak belirledi; o güne kadar, ilgilenildiğini ve modelin kabul edildiğini belirten bir yanıt verilmesi gerekiyor.

    Şu ana kadar hiçbir Avrupa basketbol takımı NBA Europe'un başlangıç şartlarını kabul etmedi. Olimpia Milano, 2036 yılına kadar Euroleague'in bir parçası.

    NBA, FIBA'nın (Uluslararası Basketbol Federasyonu) ve Gianni Petrucci'nin liderliğindeki İtalyan Basketbol Federasyonu'nun desteğine sahip: her iki kurum da Euroleague'e bir darbe indirmeyi sabırsızlıkla bekliyor, ancak NBA ve Euroleague'in (şu anda zıt çıkarlar içinde olan) bir masa etrafında oturup ortak bir çözüm bulması da ihtimal dışı değil.

