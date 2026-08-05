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Inter Milan'ın rakip hamlesi sonrası Atletico Madrid, Tottenham'ın yıldızı Cristian Romero için ilk teklifini hazırlıyor
Simeone savunmayı güçlendirmeye odaklandı
Atletico, uzun süredir teknik direktör Diego Simeone'nin hayranlık duyduğu bir oyuncu olan Romero'nun hizmetlerini güvence altına almak için kararlı adımlar atıyor. Marca'ya göre kulüp yönetimi şu anda Tottenham'a 30 milyon euro civarında bir açılış teklifi hazırlıyor ve birkaç transfer dönemidir peşinde olduğu oyuncuyu sonunda kadrosuna katmayı umuyor.
Metropolitano'daki mevcut durum, finansal istikrarı korumak için "biri girerse biri çıkar" politikasını gerektiriyor. Ruggeri'nin Aston Villa'ya ve Nahuel Molina'nın Roma'ya olası ayrılıkları, herhangi bir resmi transfer tamamlanmadan önce atılması gereken temel adımlar olarak görülüyor. Bu satışlar yalnızca bonservis bedeli için gerekli kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda maaş yükünü de önemli ölçüde azaltarak Atletico'nun Romero'nun yüksek maaşını karşılamasına olanak tanıyacak.
- Getty
Romero için Inter Milan ile mücadele
Atletico hamlesini yaparken, prestijli stoper için yarışta yalnız değil. Inter, €35 milyon artı performansa bağlı ek €5 milyonluk somut bir teklifle ilgisini zaten ortaya koydu. Bu da ilk finansal paket açısından İtalya şampiyonunu, Kuzey Londra kulübüne sunulan teklif bakımından biraz öne geçiriyor. Ancak Atletico'nun yarışta önemli bir avantajı var: oyuncunun kişisel tercihi. Haberlere göre Romero, daha önce Premier League'e gitmeden önce Atalanta ve Genoa'da başarılı bir dönem geçirdiği Serie A'ya dönüşten ziyade, İspanya'nın başkentine transferi önceliklendirdiğini net biçimde ortaya koydu.
Simeone yönetiminde oynama cazibesi, Arjantinli milli oyuncu için itici güç olmaya devam ediyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, onun vatandaşıyla çalışma arzusunu hiç gizlemediğini ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları sırasında da bu duygusunu dile getirdiğini öne sürüyor. İspanya'ya olası bir transferi kolaylaştırmak için Romero'nun, Tottenham ile 2029'a kadar uzanan son sözleşme yenilemesinde, İspanyol devlerinden birinin teklif yapması halinde transferi kolaylaştırmayı amaçlayan özel bir madde eklettiği bildirildi.
Tottenham, makul bir bonservis bedeli için görüşmeye hazır
Tottenham bu yaz, önceki yıllara kıyasla görüşmelere daha açık görünüyor. Daha önce 55 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedelinde ısrar eden Londra kulübünün, artık 40 milyon euro civarından başlayan tekliflere açık olduğu anlaşılıyor. Değerlemedeki bu değişim, Atletico'nun sportif direktörü Mateu Alemany'i transfer için net bir yol haritası oluşturmaya teşvik etti.
Müzakere sürecinin hassas geçmesi bekleniyor, çünkü Tottenham zorlu pazarlıklar yapmasıyla biliniyor. Ancak oyuncu tarafının baskısı ve Inter ile Atletico arasındaki rekabet, süreci hızlandırabilir.
- Getty Images Sport
Alemany, Romero için son hamleye öncülük ediyor
Alemany şu anda, Romero için yapılacak resmî teklifi tetikleyecek giden transferlerin son detaylarını yönetiyor. Kulüp, savunmacı Jose Maria Gimenez'in döngüsünün sona yaklaşıyor olabileceğine inanıyor; bu da üst düzey bir yedeğin transferini daha da kritik hale getiriyor. Romero, Simeone'nin stoperlerinden talep ettiği agresiflik, liderlik ve teknik kaliteyi sunarak yenilenmiş bir savunma hattına liderlik etmek için kusursuz profil olarak görülüyor. Molina ve Ruggeri'nin satışları son aşamaya gelirken, önümüzdeki birkaç gün kritik olacak ve bu durum Alemany'nin Tottenham'a resmî teklifi sunması için finansal onayı sağlayacak.
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