Atletico, uzun süredir teknik direktör Diego Simeone'nin hayranlık duyduğu bir oyuncu olan Romero'nun hizmetlerini güvence altına almak için kararlı adımlar atıyor. Marca'ya göre kulüp yönetimi şu anda Tottenham'a 30 milyon euro civarında bir açılış teklifi hazırlıyor ve birkaç transfer dönemidir peşinde olduğu oyuncuyu sonunda kadrosuna katmayı umuyor.

Metropolitano'daki mevcut durum, finansal istikrarı korumak için "biri girerse biri çıkar" politikasını gerektiriyor. Ruggeri'nin Aston Villa'ya ve Nahuel Molina'nın Roma'ya olası ayrılıkları, herhangi bir resmi transfer tamamlanmadan önce atılması gereken temel adımlar olarak görülüyor. Bu satışlar yalnızca bonservis bedeli için gerekli kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda maaş yükünü de önemli ölçüde azaltarak Atletico'nun Romero'nun yüksek maaşını karşılamasına olanak tanıyacak.