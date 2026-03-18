Inter Milan'ın forvet oyuncusunun menajeri, yaz transfer döneminde Arsenal'e geçiş olasılığı hakkında bilgi verdi

Radio CRC'ye konuşan menajer Mario Giuffredi, müvekkilinin İtalyan devine olan bağlılığı konusunda net bir tavır sergiledi. Arsenal ile ilgili söylentileri yalanlayan Giuffredi, "Arsenal, Pio Esposito'nun peşinde mi? O Inter'de mutlu, Inter'e aşık ve önümüzdeki 10 yıl boyunca Nerazzurri'nin geleceği olacak" dedi.

Bu tutum, özellikle kulübün 20 yaşındaki oyuncuyla Nisan 2025'e kadar yeni bir sözleşme imzalamasının ardından, Inter'in uzun vadeli stratejisiyle uyumludur. 2030 yılına kadar sürecek olan anlaşma, Serie A ekibine oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor ve Arsenal'in fırsatçı bir hamle yapma umutlarını fiilen sona erdiriyor.