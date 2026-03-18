Inter Milan'ın forvet oyuncusunun menajeri, yaz transfer döneminde Arsenal'e geçiş olasılığı hakkında bilgi verdi
Arsenal'in transfer çabaları çıkmaza girdi
Sport Witness ve Radio CRC’nin haberlerine göre, Arsenal’in Esposito’yu transfer etme girişimleri bir çıkmaza girdi. Spezia Calcio’da geçirdiği son derece verimli iki yıllık kiralık dönem boyunca 22 gol atan genç forvet, bu sezon Cristian Chivu’nun A takım planlarına başarıyla entegre oldu. Arteta'nın, fiziksel gücü ve hava toplarındaki varlığıyla benzersiz bir profile sahip olan forvet için bir anlaşma arayışına girmesi için direktör Andrea Berta'yı görevlendirdiği bildirildi. Ancak, hem Inter CEO'su Giuseppe Marotta hem de oyuncunun menajeri, Kuzey Londralıların bu yaz San Siro'dan bu akademi ürününü transfer edebileceği yönündeki iddiaları kamuoyuna açık bir şekilde yalanladı.
Temsilci, on yıllık bir gelecek vaat ediyor
Radio CRC'ye konuşan menajer Mario Giuffredi, müvekkilinin İtalyan devine olan bağlılığı konusunda net bir tavır sergiledi. Arsenal ile ilgili söylentileri yalanlayan Giuffredi, "Arsenal, Pio Esposito'nun peşinde mi? O Inter'de mutlu, Inter'e aşık ve önümüzdeki 10 yıl boyunca Nerazzurri'nin geleceği olacak" dedi.
Bu tutum, özellikle kulübün 20 yaşındaki oyuncuyla Nisan 2025'e kadar yeni bir sözleşme imzalamasının ardından, Inter'in uzun vadeli stratejisiyle uyumludur. 2030 yılına kadar sürecek olan anlaşma, Serie A ekibine oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor ve Arsenal'in fırsatçı bir hamle yapma umutlarını fiilen sona erdiriyor.
Artan değerleme, potansiyeli yansıtıyor
Esposito’nun yükselişi, piyasa değerinin ilk kiralık transferi sırasında mütevazı bir rakam olan 3 milyon avrodan bugün kariyerinin en yüksek seviyesi olan 35 milyon avroya (40 milyon dolar/30 milyon sterlin) fırlamasına neden oldu. Bu sezon zaman zaman gol vuruşlarında zorlanmasına rağmen — 11 “büyük fırsatı” kaçırdı — temel istatistikleri, elit bir potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar tüm turnuvalarda 4,87 beklenen gol (xG) ve 8 gol, oyuncunun sürekli olarak doğru pozisyonları bulduğunu gösteriyor. Arsenal için bu ilgi, bir "proje" forvetine yatırım yapma arzusunu yansıtıyordu, ancak Inter onu mevcut hücum hattının varisi olarak görüyor ve bu da olası bir pazarlığı inanılmaz derecede pahalı hale getiriyor.
Arteta, alternatif forvetler arıyor
Esposito'nun transferi engellenmiş gibi göründüğü için Arsenal artık dünya çapında bir "9 numara" için başka seçeneklere yönelmek zorunda. Oyuncu, Chivu yönetimindeki bu çıkış yaptığı sezonu tamamlamaya ve golcü kimliğini geliştirmeye odaklanmış durumda. Inter'in elindeki kozlar güçlü ve oyuncunun piyasa değerini önemli ölçüde aşan teklifler gelmedikçe transferi kabul etmesi pek olası görünmüyor. Yaz yaklaşırken, Esposito Nerazzurri'nin uzun vadeli projesinde yerini sağlamlaştırmaya hazırlanırken, Gunners ise daha köklü seçeneklere yönelebilir.
