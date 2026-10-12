Maçın ardından Inter TV'ye konuşan Pavard, kariyerindeki bu dönüm noktasını değerlendirirken kulübe duyduğu derin sevgiyi dile getirdi. Pavard, "Serie A'daki 50. maçıma çıktığımı bilmiyordum ama gururluyum," dedi.

"Özellikle de bunu İtalya'nın en iyi, dünyanın da en iyi kulüplerinden biri olan Inter formasıyla başardığım için."

"Mutluyum ve daha nice maçlara çıkmayı umuyorum. Üç haftalık bu uzun aranın ardından çok önemli bir maçtı."