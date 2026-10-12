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FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Alvino Hanafi
Çeviri:

Inter Milan, Club Brugge maçına hazırlanırken Benjamin Pavard Serie A’daki 50. maçını kutluyor

Inter
B. Pavard
Inter - Club Brugge
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

Inter Milan’ın Parma’yı 3-0 yendiği maçta Serie A’daki 50. karşılaşmasına çıkan Benjamin Pavard, gurur duyduğunu söyledi. Fransız savunmacı, gözler Club Brugge ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına çevrilirken Inter’i İtalya’nın en iyi kulübü olarak nitelendirdi.

  • Pavard, Parma galibiyetinde Serie A'da önemli bir kilometre taşına ulaştı

    Inter Milan, üç haftalık millî maç arasının ardından Parma'yı sahasında 3-0 mağlup ederken Benjamin Pavard da kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. Fransız savunmacı, Inter formasıyla 50. Serie A maçına çıktığı karşılaşmada takımının gol yemeden kazanmasına katkı sağladı.

    San Siro'daki maçın ilk yarısında Petar Sucic, Hakan Calhanoglu ve Marcus Thuram'ın attığı goller galibiyeti getirdi.

    Pavard, son düdüğün ardından 50. Serie A maçına çıktığının farkında olmadığını itiraf etti.

  • imago-sport-1084411564.jpgZUMA Press Wire

    Savunma oyuncusu, Inter formasını giymekten büyük gurur duyduğunu dile getirdi

    Maçın ardından Inter TV'ye konuşan Pavard, kariyerindeki bu dönüm noktasını değerlendirirken kulübe duyduğu derin sevgiyi dile getirdi. Pavard, "Serie A'daki 50. maçıma çıktığımı bilmiyordum ama gururluyum," dedi.

    "Özellikle de bunu İtalya'nın en iyi, dünyanın da en iyi kulüplerinden biri olan Inter formasıyla başardığım için."

    "Mutluyum ve daha nice maçlara çıkmayı umuyorum. Üç haftalık bu uzun aranın ardından çok önemli bir maçtı."

  • Yoğun maç takviminde gol yememenin verdiği memnuniyet

    Pavard, Parma karşısında sergiledikleri taktik dengeye dikkat çekerken birden fazla kulvarda mücadele etmenin fiziksel yükünü de kabul etti. Pavard, "Maça iyi başladık, ardından rakibe birkaç fırsat verdik ama kendi fırsatlarımızı yakaladığımızda bunları değerlendirdik," dedi.

    "Bir savunmacı olarak gol yemeden tamamladığınız her maç sizi mutlu eder. Bu, savunmacılar kadar takım için de önemli."

    "Büyük kulüpler tüm kulvarlarda mücadele eder, bu yüzden şikâyet edemeyiz. Yine de çok fazla maç var. Herkes oynama fırsatı bulacak."

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    Gözler Club Brugge'ün Avrupa'daki mücadelesine çevrildi

    Inter, şimdi gözünü salı günü San Siro'da Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçına çevirdi. Yann Sommer'in yazın Brugge'e transfer olması ve Aleksandar Stankovic'in Milano'ya dönüşü, karşılaşmaya ayrı bir hikâye katıyor.

    Pavard, sahaya çıkacak oyunculardan bağımsız olarak takımın yakaladığı ivmeyi koruması gerektiğini vurguladı.

    Pavard sözlerini, “Kim oynarsa oynasın maçlarımızı kazanmamız gerekiyor,” diyerek tamamladı.

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