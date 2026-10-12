AFP
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Inter Milan, Club Brugge maçına hazırlanırken Benjamin Pavard Serie A’daki 50. maçını kutluyor
Pavard, Parma galibiyetinde Serie A'da önemli bir kilometre taşına ulaştı
Inter Milan, üç haftalık millî maç arasının ardından Parma'yı sahasında 3-0 mağlup ederken Benjamin Pavard da kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. Fransız savunmacı, Inter formasıyla 50. Serie A maçına çıktığı karşılaşmada takımının gol yemeden kazanmasına katkı sağladı.
San Siro'daki maçın ilk yarısında Petar Sucic, Hakan Calhanoglu ve Marcus Thuram'ın attığı goller galibiyeti getirdi.
Pavard, son düdüğün ardından 50. Serie A maçına çıktığının farkında olmadığını itiraf etti.
- ZUMA Press Wire
Savunma oyuncusu, Inter formasını giymekten büyük gurur duyduğunu dile getirdi
Maçın ardından Inter TV'ye konuşan Pavard, kariyerindeki bu dönüm noktasını değerlendirirken kulübe duyduğu derin sevgiyi dile getirdi. Pavard, "Serie A'daki 50. maçıma çıktığımı bilmiyordum ama gururluyum," dedi.
"Özellikle de bunu İtalya'nın en iyi, dünyanın da en iyi kulüplerinden biri olan Inter formasıyla başardığım için."
"Mutluyum ve daha nice maçlara çıkmayı umuyorum. Üç haftalık bu uzun aranın ardından çok önemli bir maçtı."
Yoğun maç takviminde gol yememenin verdiği memnuniyet
Pavard, Parma karşısında sergiledikleri taktik dengeye dikkat çekerken birden fazla kulvarda mücadele etmenin fiziksel yükünü de kabul etti. Pavard, "Maça iyi başladık, ardından rakibe birkaç fırsat verdik ama kendi fırsatlarımızı yakaladığımızda bunları değerlendirdik," dedi.
"Bir savunmacı olarak gol yemeden tamamladığınız her maç sizi mutlu eder. Bu, savunmacılar kadar takım için de önemli."
"Büyük kulüpler tüm kulvarlarda mücadele eder, bu yüzden şikâyet edemeyiz. Yine de çok fazla maç var. Herkes oynama fırsatı bulacak."
- NurPhoto
Gözler Club Brugge'ün Avrupa'daki mücadelesine çevrildi
Inter, şimdi gözünü salı günü San Siro'da Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçına çevirdi. Yann Sommer'in yazın Brugge'e transfer olması ve Aleksandar Stankovic'in Milano'ya dönüşü, karşılaşmaya ayrı bir hikâye katıyor.
Pavard, sahaya çıkacak oyunculardan bağımsız olarak takımın yakaladığı ivmeyi koruması gerektiğini vurguladı.
Pavard sözlerini, “Kim oynarsa oynasın maçlarımızı kazanmamız gerekiyor,” diyerek tamamladı.
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