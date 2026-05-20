Inter Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 Inter Milan iç saha forması, siyah ve Lyon mavisi renklerinin birleşimiyle şekilleniyor ve Inter’in tarihi 1998 forması anısına bir saygı duruşu niteliğinde; University Gold rengindeki detaylar ise o ikonik formadaki Nike swoosh logosu ile kulüp ambleminin sarı rengini yansıtıyor.

Yakanın yeniden eklenmesi, çağdaş siluete geleneksel bir dokunuş katarken, iç kısımda yer alan "Inner Pride" yazısı, Inter ile şehir arasındaki kopmaz bağı vurgulayan "Made of Milano" konseptini yansıtıyor. Bu konsept, formanın grafik detaylarında da yansıtılıyor. Şerit kenarları, Milano'nun terzilik ve üretim geleneğine doğrudan atıfta bulunan, terzinin makas kesiminden ilham alan bir stilde tamamlanıyor.

Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin.