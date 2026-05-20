Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

Çeviri:

Inter Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Inter
Inter

2026-27 sezonu için Inter Milan'ın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Inter Milan'ın 2026-27 forma koleksiyonunun ana teması, şehrin köklü moda zarafetini farklı spor dallarının alt kültürleriyle ve 90'ların altın çağının nostaljisiyle harmanlayan "Made of Milano" etrafında şekilleniyor.

Nike ve kulüp, son yıllardaki soyut ve deneysel desenlerden uzaklaşarak bu sezonun kimliğini Milano'nun kültürel dokusuna ve kulübün mirasına dayandırdı.

GOAL, Inter Milan'ın 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi, çıkış tarihi, fiyat, sızan bilgiler ve tasarım detayları dahil olmak üzere sizlere aktarıyor.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Inter Milan 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 Inter Milan iç saha forması, siyah ve Lyon mavisi renklerinin birleşimiyle şekilleniyor ve Inter’in tarihi 1998 forması anısına bir saygı duruşu niteliğinde; University Gold rengindeki detaylar ise o ikonik formadaki Nike swoosh logosu ile kulüp ambleminin sarı rengini yansıtıyor.

    Yakanın yeniden eklenmesi, çağdaş siluete geleneksel bir dokunuş katarken, iç kısımda yer alan "Inner Pride" yazısı, Inter ile şehir arasındaki kopmaz bağı vurgulayan "Made of Milano" konseptini yansıtıyor. Bu konsept, formanın grafik detaylarında da yansıtılıyor. Şerit kenarları, Milano'nun terzilik ve üretim geleneğine doğrudan atıfta bulunan, terzinin makas kesiminden ilham alan bir stilde tamamlanıyor.

    Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin.

  • Inter Milan 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Deplasman forması, klasik beyzbol formalarından büyük ölçüde esinlendiği için Inter tarihindeki belki de en sıra dışı tasarımdır. Forma, yoğun lacivert çizgilerle kaplı sade beyaz bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Beyzbol estetiğini tam anlamıyla yansıtmak için Nike'ın, standart tam amblem yerine sadece içteki dairesel harflere odaklanan bir monogram versiyonunu kullanması bekleniyor. Bu tasarım, performans giyimi ile yaşam tarzı sokak giyimi arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor ve geleneksel bir futbol formasıdan çok, rahat bir moda parçası gibi görünen bir görünüm sunuyor.


  • Inter Milan 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma için Nike, 1997-98 Ronaldo döneminden ilham alarak kulübün efsanevi geçmişine atıfta bulunuyor. Renk paleti, 90'ların sonlarında ikonik hale gelen Demir Grisi, Siyah ve Tur Sarısı renkleri etrafında şekilleniyor. İlk tahminlere göre, forma ön kısmında orijinal Umbro tasarımındaki gri ve siyah halkaları taklit eden yatay bir orta şerit yer alacak. Bu retro unsurları modern teknik kumaşlarla birleştiren üçüncü forma, stadyum ışıkları altında yüksek görünürlük ve gizli bir görünüm sunarken nostalji uyandırmak üzere tasarlandı.