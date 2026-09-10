Getty Images Sport
Çeviri:
Inter Miami yıldızı Rodrigo De Paul'un, Chicago Fire forveti Robert Lewandowski'ye yaptığı acımasız Dünya Kupası göndermesi ortaya çıktı
Eski Liga yıldızları MLS'te yeniden bir araya geliyor
Chicago Fire ile Inter Miami, Çarşamba gecesi Major League Soccer'da La Liga'dan tanıdık isimleri karşı karşıya getirdi. Büyük ilgi gören mücadele, zorlu geçen bir karşılaşmanın ardından 1-1 beraberlikle sona erdi, ancak futbol kısa sürede maçın son bölümündeki dramın gölgesinde kaldı.
Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski ve De Paul'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda küresel süperstar sahaya çıktı. Tribündeki taraftarlar, ilk etapta iki takımın da attığı müthiş gollerle eğlenceli bir gösteriye tanıklık etti.
Ancak maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Sahada öfkeli bir arbede çıktı ve bu durum, sonucun yanı sıra daha önce yaşanan bireysel yetenek gösterilerinin de tamamen önüne geçti.
De Paul, Lewandowski'yle acımasızca alay etti
Maç sona yaklaşırken De Paul ile Lewandowski arasında ateşli bir gerilim patlak verdi. İki yıldız sert sözler sarf etti ve bu atışma, Arjantinli orta sahanın çarpıcı hakaretiyle zirveye ulaştı.
De Paul, efsanevi Polonyalı forvetle yüzleşirken geri adım atmadı. Arjantinli orta saha oyuncusunun, Mundo Deportivo'ya göre rakibine "Sen kimsin aptal? Ben iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazandım. Ya sen?" dediği görüldü.
Milli takım düzeyindeki kupalarla ilgili bu sert söz, tecrübeli forvetin hoşuna gitmedi. Lewandowski öfkeyle tepki verdi, Dünya Kupası kazanan futbolcuyu itti ve son dakikalarda sahada bir anda toplu kavgayı ateşledi.
Lewandowski vole vuruşu ve Messi sihri
Geç gelen kaos patlak vermeden önce, Lewandowski skoru aslında görkemli bir şekilde açmıştı. Tecrübeli golcü, muhteşem bir voleyle takımını öne geçirdi.
Ancak bu üstünlük nispeten kısa sürdü. Inter Miami, ceza sahası içinde beklenmedik bir golcüyle maça yeniden ortak oldu. Casemiro, güçlü bir kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Messi'nin nokta atışı kornerine en iyi yükselen isim oldu ve geç yaşanan gerilim patlak vermeden önce tarafların sahadan birer puanla ayrılmasını sağladı.
- AFP
MLS yetkilileri hakem raporunu bekliyor
Son dakikalarda yaşanan çirkin görüntülerin ardından, iki takım da artık hakemin resmi maç raporunu bekleyecek. Geç yaşanan kavga, olaya karışan oyuncular ve kulüpler için sonradan uygulanacak disiplin cezalarına veya para cezalarına yol açabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun