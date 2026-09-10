Chicago Fire ile Inter Miami, Çarşamba gecesi Major League Soccer'da La Liga'dan tanıdık isimleri karşı karşıya getirdi. Büyük ilgi gören mücadele, zorlu geçen bir karşılaşmanın ardından 1-1 beraberlikle sona erdi, ancak futbol kısa sürede maçın son bölümündeki dramın gölgesinde kaldı.

Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski ve De Paul'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda küresel süperstar sahaya çıktı. Tribündeki taraftarlar, ilk etapta iki takımın da attığı müthiş gollerle eğlenceli bir gösteriye tanıklık etti.

Ancak maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Sahada öfkeli bir arbede çıktı ve bu durum, sonucun yanı sıra daha önce yaşanan bireysel yetenek gösterilerinin de tamamen önüne geçti.