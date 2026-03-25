Inter Miami ve LA Galaxy'nin bu yaz Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna katmak istediği bildiriliyor
MLS'nin dev kulüplerinden ilgi geldiği bildirildi
MLS'nin en büyük iki kulübünün Casemiro ile ilgilenmesi pek de şaşırtıcı değil. Real Madrid'de kazanılabilecek her şeyi kazanan bu defansif orta saha oyuncusunun, lig için ideal bir seçim olarak görüldüğü anlaşılıyor. Her iki takımın da bu pozisyonda bir ihtiyacı var. Galaxy, Riqui Puig'in iki yıl içinde ikinci kez ön çapraz bağ ameliyatı geçirmesi nedeniyle bir orta saha oyuncusu eksikliği yaşıyor. Miami ise, Sergio Busquets'in Aralık ayında emekli olmasının ardından onun yerini tam olarak dolduramadı.
Haber ilk olarak The Athletic tarafından yayınlandı.
Maaş tavanında biraz sihir
Ancak MLS kuralları, her iki kulübe de transferi zorlaştırıyor gibi görünüyor. Ne Miami ne de LA’da boş bir “Designated Player” kontenjanı bulunmuyor ve bu nedenle Casemiro’ya tecrübesine yakışır bir sözleşme sunamayacaklar.
Herons'ın üç DP'si var: Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve German Berterame, hepsi de çok yıllık sözleşmelere bağlı. Galaxy ise 2027'de bir kontenjan açacak. Yine de Casemiro, MLS'de bir anlaşma imzalamak istiyorsa, en azından kısa vadede önemli bir maaş kesintisi kabul etmek zorunda kalacak.
Manchester United'da inişli çıkışlı bir dönem
Brezilyalı oyuncunun Manchester United'daki kariyeri pek de planlandığı gibi gitmedi. Real Madrid'de parlak bir kariyerin ardından, 2022 yılında yaklaşık 80 milyon dolarlık bir transfer ücreti karşılığında Kuzey İngiltere'ye transfer oldu. Onun gelişi, önemli mali harcamalara rağmen hem ulusal ligde hem de Avrupa'da zor günler geçiren Kırmızı Şeytanlar'ın şanssız dönemine denk geldi. Casemiro, kulüpte geçirdiği üç tam sezonda 155 maça çıktı ve iki kupa kazandı.
Bu yaz Amerika gezisi
Casemiro'nun programında şimdiden bir Amerika seyahati var. Yaşına rağmen, yeni teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Geçen sonbaharda iki kez milli kadroya seçilen oyuncu, bu hafta sonlarında oynanacak iki hazırlık maçında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedefleyen Manchester United, ligin bitimine yedi maç kala şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor.