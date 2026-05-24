Inter Miami ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi'nin servetinin açıklanmasıyla, Messi de "tüm zamanların en iyisi" Cristiano Ronaldo'nun yanına milyarderler kulübüne katıldı

Messi artık sadece sahadaki bir dev değil; resmen milyarderler kulübüne katıldı. Bloomberg'in analizine göre, 38 yaşındaki oyuncu 2007'den bu yana maaş ve primlerden 700 milyon dolardan (521 milyon sterlin) fazla para kazandı. Vergiler, piyasa performansı ve çok çeşitli yatırımlar ile sponsorluklardan elde edilen gelirler hesaba katıldığında, Bloomberg Milyarderler Endeksi, net servetinin 1 milyar dolar eşiğini aştığını doğruluyor.

Bu başarı, Inter Miami kaptanını, 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olduktan sonra bu dönüm noktasına ulaşan ilk futbolcu olan Ronaldo'nun yanına yerleştiriyor. Ronaldo'nun markası her zaman gösterişli bir pazarlama makinesi üzerine inşa edilmiş olsa da, Messi'nin 10 haneli servete yükselişi, ailesi ve ABD ve Avrupa'daki stratejik ortaklıklarının rehberliğinde istikrarlı bir tırmanış olmuştur.