Inter Miami ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi'nin servetinin açıklanmasıyla, Messi de "tüm zamanların en iyisi" Cristiano Ronaldo'nun yanına milyarderler kulübüne katıldı
Messi, finansal açıdan seçkinler arasında Ronaldo'ya yetişti
Messi artık sadece sahadaki bir dev değil; resmen milyarderler kulübüne katıldı. Bloomberg'in analizine göre, 38 yaşındaki oyuncu 2007'den bu yana maaş ve primlerden 700 milyon dolardan (521 milyon sterlin) fazla para kazandı. Vergiler, piyasa performansı ve çok çeşitli yatırımlar ile sponsorluklardan elde edilen gelirler hesaba katıldığında, Bloomberg Milyarderler Endeksi, net servetinin 1 milyar dolar eşiğini aştığını doğruluyor.
Bu başarı, Inter Miami kaptanını, 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olduktan sonra bu dönüm noktasına ulaşan ilk futbolcu olan Ronaldo'nun yanına yerleştiriyor. Ronaldo'nun markası her zaman gösterişli bir pazarlama makinesi üzerine inşa edilmiş olsa da, Messi'nin 10 haneli servete yükselişi, ailesi ve ABD ve Avrupa'daki stratejik ortaklıklarının rehberliğinde istikrarlı bir tırmanış olmuştur.
Inter Miami'nin transferinin etkisi
Birçok kişi Messi’nin Ronaldo’nun izinden giderek Orta Doğu’ya transfer olacağını beklerken, o Suudi Pro Ligi’nde oynamak için yıllık 400 milyon dolarlık (298 milyon sterlin) devasa bir sözleşmeyi reddettiği biliniyor. Bu kararını değerlendiren Messi, daha önce Mundo Deportivo’ya şöyle demişti: “Para benim için hiçbir zaman bir sorun ya da herhangi bir konuda bir engel olmadı. Mesele para olsaydı, Suudi Arabistan’a ya da başka bir yere giderdim.”
Bunun yerine, Major League Soccer'a transferi finansal mühendislik açısından bir şaheser oldu. Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Messi'nin kulüpten aldığı yıllık toplam ücretin 70 milyon ile 80 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı, ancak anlaşma yenilikçi hisse senedi opsiyonları ve Apple TV ile gelir paylaşımı anlaşmalarını da içeriyor. Inter Miami'nin değeri 1,45 milyar dolara fırladı ve bu da onu ABD'deki en değerli futbol takımı haline getirdi; Newcastle United gibi kulüpleri geride bırakarak küresel sıralamada 16. sıraya yerleşti.
Yatırım portföyünü çeşitlendirmek
Messi’nin serveti sadece futbol sözleşmeleriyle sınırlı değil. Babası Jorge ve İspanyol bankacı Alfonso Nebot Armisen’in rehberliğinde Arjantinli yıldız, gayrimenkulden tüketim mallarına kadar her alana yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirdi. 2024 yılının sonlarında, birkaç lüks otel ve ticari gayrimenkulü içeren, 232 milyon dolar (173 milyon sterlin) değerindeki bir gayrimenkul yatırım fonunu İspanya borsasında halka arz etti.
Ayrıca gıda ve içecek sektörüne de adım atarak Mas+ by Messi spor içeceğini piyasaya sürdü ve Arjantinli restoran zinciri El Club de la Milanesa'ya yatırım yaptı. Bu girişimler, Michael Jordan ve Roger Federer gibi diğer spor efsanelerinin izinden giderek, Messi markasının sahadaki performansından bağımsız olarak önemli gelir elde etmeye devam etmesini sağlıyor.
Emeklilik sonrası geleceğe hazırlanmak
Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Messi, şimdiden bir futbol kulüpleri portföyü oluşturmaya başladı. Kısa süre önce İspanya’nın beşinci ligindeki Cornella takımını satın alan Messi, eski takım arkadaşı Luis Suárez ile birlikte Uruguaylı kulüp Deportivo LSM’nin de hissedarlarından biri. Ailesi ise memleketi Rosario’da Los Leones kulübünü işletiyor ve böylece futbolda kalıcı bir miras bırakıyor.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, açıkça kariyerinin son düdüğünden sonraki hayata odaklanmış durumda. Geçen yıl Miami'de düzenlenen bir iş forumunda konuşan Messi, iş dünyasına olan ilgisinin giderek arttığını kabul ederek, "Futbolun bir son kullanma tarihi var. İş dünyası hoşuma gidiyor ve bu konuda bilgi ediniyorum" dedi.