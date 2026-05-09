Toronto FC v Inter Miami CF
Inter Miami - Toronto FC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi, etkileyici hücum performansı sergileyerek MLS tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu

Arjantinli oyuncu Cumartesi günü en iyi performansını sergiledi; zayıflamış TFC takımını adeta paramparça etti ve bu süreçte tarihe geçti.

Lionel Messi'nin, özellikle de MLS'de, kendi şovunu sergilemesi için çok fazla şeye gerek yok. Yıllardır en üst seviyede bunu yapıyor ve sahneyi tamamen domine eden performanslar sergiliyor. Cumartesi günü tüm koşullar mevcuttu ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Messi en iyi yaptığı şeyi yaptı: sahneyi domine etti.

Yaralı bir Toronto FC takımına karşı oynayan Messi, Kanada'da Inter Miami'nin 4-2 kazandığı maçta bir gol attı, iki asist yaptı ve bir golün daha hazırlayıcısı oldu. Messi'nin golü takımın dördüncü golüydü ve diğer üç gol Miami'nin en tanınmış yıldızlarından Rodrigo de Paul, Luis Suarez ve Sergio Reguillon'dan geldi; hepsi de Messi'nin sihrinden faydalandı. Messi'nin gelişinden bu yana bu sihir bolca yaşandı ve Cumartesi günkü performansıyla, 100 gol katkısına ulaşan en hızlı MLS oyuncusu oldu.

İlk gol, ilk yarıda Messi'nin serbest vuruşunun kaleci tarafından kurtarılmasının ardından topu kaparak golü atan De Paul'dan geldi. Ardından, ikinci yarının 10. dakikasında uzun süredir Barcelona'da birlikte oynadığı takım arkadaşı tarafından hazırlanan Suarez golünü attı. Daha sonra, oyuna sonradan giren Reguilon'a asist yaptıktan üç dakika sonra, Messi 75. dakikada kendi golünü attı ve maçı kesin bir şekilde noktaladı.

Miami'nin de buna ihtiyacı vardı. Dikkatsiz savunma, Emilio Aristizabal'ın Toronto FC adına iki gol atmasına yol açtı ve neredeyse mükemmel geçen hücum gününe savunma açısından bir gölge düşürdü. Ancak, birçok as oyuncusu eksik olan Toronto FC, Miami'yi durduracak güce sahip değildi. Aslında bunu yapabilen çok az takım var ve Messi'nin bu tür performansları genellikle bunun nedenidir.

GOAL, BMO Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (7/10):

    Önemli anlarda muazzam kurtarışlar yaptı ve iki golün hiçbirinde kusur bulmak mümkün değil. Kulübe geldiğinden bu yana sergilediği en istikrarlı performanslarından birini gösterdi.

    Noah Allen (6/10):

    Göze çarpan bir performansı yoktu, ancak önlerinde bulunan yetenekli oyuncular göz önüne alındığında, Miami'nin beklerinden göze çarpan bir performans beklemesi pek de olası değil.

    Micael (7/10):

    Hücumda topu çok gördü ve doğru riskleri aldı. Toronto topu ele geçirdiğinde de aynısını yaptı.

    Gonzalo Lujan (6/10):

    Genel olarak savunmada sağlamdı, ancak Aristizabal'ın ikinci golünde biraz daha iyi olabilirdi.

    Facundo Mura (7/10):

    Sağ kanatta çok aktifti, topu aldığında tehlikeli oldu ve Herons'un ona ihtiyacı olduğunda birkaç kez topu geri kazandı.

    Orta saha

    Telasco Segovia (6/10):

    Orta saha oyuncuları arasında en az rol alan isimdi, ancak hiç de fena değildi.

    Yannick Bright (8/10):

    Defansif olarak kesinlikle muazzamdı. Golcülerin aldığı kadar övgü almayacaktır, ancak galibiyette en az onlar kadar önemli bir rol oynadı.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Messi'nin engellenen serbest vuruşundan yararlanarak altıncı hissiyle mükemmel bir zamanda golünü attı. Ayrıca orta sahayı yöneterek olağanüstü bir performans sergiledi.

    Saldırı

    Luis Suárez (8/10):

    İlk yarıda bir asist yapmalıydı, ancak Messi alışılmadık bir şekilde topu dışarı attı. Arjantinli oyuncu, ikinci yarının başında uzun süredir arkadaşı olan oyuncuya asist yaparak bu hatasını telafi etti ve hücumun başlangıcını yaptı

    German Berterame (6/10):

    Görünüşe göre, Miami'de unutulmaz bir anı olmayan tek oyuncu. En yakın olduğu an, Luka Gavran ile yaşadığı çirkin bir çarpışmaydı.

    Lionel Messi (9/10):

    Nereden başlasak ki? Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarına asist yaparak geçirdikten sonra kendi golünü atarak skoru 4'e getirdi. Bu, Messi'nin en iyi haliydi: bencil olmayan, kararlı ve nihayetinde durdurulamaz.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Sergio Reguilon (8/10):

    Gelecekte neler olacağının bir işareti mi? Sakatlık nedeniyle sınırlı sürelerde forma giydi, ancak son vuruşu, sahip olduğu kaliteyi iyi bir şekilde sergiledi.

    David Ayala (4/10):

    Pasını tamamen kaçırdı ve Toronto FC'nin gol atmasına neden oldu. Golü yemenin en felaket şekliydi ve Ayala, bu olay gerçekleştiğinde maçın çoktan kaybedilmiş olmasına şükredecektir.

    Preston Plambeck (6/10):

    Genç oyuncu sadece birkaç kez topa dokundu.

    Daniel Pinter (N/A):

    Topa neredeyse hiç dokunmadı.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Bazen iş, oyuncuları sahaya sürmek ve işlerini yapmalarına izin vermek kadar basit olabilir. Hoyos bu maçta bu kısmı mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve ileride takımına vereceği bazı dersler olacak ki bu, bir takım kurmaya çalışan bir teknik direktör için her zaman yardımcı olur.

