Lionel Messi'nin, özellikle de MLS'de, kendi şovunu sergilemesi için çok fazla şeye gerek yok. Yıllardır en üst seviyede bunu yapıyor ve sahneyi tamamen domine eden performanslar sergiliyor. Cumartesi günü tüm koşullar mevcuttu ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Messi en iyi yaptığı şeyi yaptı: sahneyi domine etti.

Yaralı bir Toronto FC takımına karşı oynayan Messi, Kanada'da Inter Miami'nin 4-2 kazandığı maçta bir gol attı, iki asist yaptı ve bir golün daha hazırlayıcısı oldu. Messi'nin golü takımın dördüncü golüydü ve diğer üç gol Miami'nin en tanınmış yıldızlarından Rodrigo de Paul, Luis Suarez ve Sergio Reguillon'dan geldi; hepsi de Messi'nin sihrinden faydalandı. Messi'nin gelişinden bu yana bu sihir bolca yaşandı ve Cumartesi günkü performansıyla, 100 gol katkısına ulaşan en hızlı MLS oyuncusu oldu.

İlk gol, ilk yarıda Messi'nin serbest vuruşunun kaleci tarafından kurtarılmasının ardından topu kaparak golü atan De Paul'dan geldi. Ardından, ikinci yarının 10. dakikasında uzun süredir Barcelona'da birlikte oynadığı takım arkadaşı tarafından hazırlanan Suarez golünü attı. Daha sonra, oyuna sonradan giren Reguilon'a asist yaptıktan üç dakika sonra, Messi 75. dakikada kendi golünü attı ve maçı kesin bir şekilde noktaladı.

Miami'nin de buna ihtiyacı vardı. Dikkatsiz savunma, Emilio Aristizabal'ın Toronto FC adına iki gol atmasına yol açtı ve neredeyse mükemmel geçen hücum gününe savunma açısından bir gölge düşürdü. Ancak, birçok as oyuncusu eksik olan Toronto FC, Miami'yi durduracak güce sahip değildi. Aslında bunu yapabilen çok az takım var ve Messi'nin bu tür performansları genellikle bunun nedenidir.

