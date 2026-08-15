Getty Images Sport
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Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, Nashville karşılaşması öncesinde Lionel Messi hakkında güncel bilgi verdi
Messi'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor
Hoyos, Messi'nin cumartesi günü Nashville'e karşı oynanacak kritik MLS maçında forma giyip giyemeyeceğini doğrulamadı. Inter Miami teknik direktörü, cuma günü takım antrenmanının ardından basın mensuplarıyla konuştu.
Messi kısa süre önce Miami'nin Leagues Cup'ta Club Leon'a elendiği maçın ikinci yarısında forma giymişti. Bu maç, babasının, Jorge'nin trajik vefatının ardından Rosario'dan geri dönmesinden yalnızca birkaç gün sonra oynandı. Kulüp, kaptanının ilk takım aksiyonuna kademeli dönüşünü dikkatle yönetiyor. Miami, süperstara gerekli zamanı tanımakta kararlı, böylece ailesiyle birlikte yasını yaşayabilsin.
- Getty Images Sport
Hoyos sakinlik ve barış çağrısı yaptı
Messi’nin kısa vadede forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda Hoyos, durumun son derece dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Teknik direktör, son kaybın efsanevi forvet üzerinde yarattığı yoğun duygusal yükü de kabul etti.
"Bence Leo’nun durumunun azar azar gelişmeye devam etmesi gerekiyor çünkü ortada çok fazla acı var" diyen Hoyos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bir günden diğerine olacak bir şey değil. Bu yüzden bence en iyisi sessizlik, sakinlik ve huzur; onun da kendi anlarını bulması."
Harika bir insanı övmek
Hoyos, Messi'nin muazzam futbol yeteneklerinin ötesine geçerek onunla ilgili içten bir kişisel değerlendirmede bulunmayı sürdürdü. Yıldız oyuncusuna baskı yapan bir teknik direktörden ziyade, destekleyici bir figür olarak kendi rolünü vurguladı.
"Onu her zaman bu sessizlik içinde desteklemeliyiz; bu sessizlik, benim için onun bundan çıkabilmesi adına bir müttefik," diye ekledi. "Ama o gerçekten harika bir aileye sahip, harika bir insan. Bunu çok net ifade etmek istiyorum, çünkü böyle insanlar bu dünyada sık rastlanan kişiler değil."
- Getty Images Sport
Inter Miami’yi yoğun bir fikstür bekliyor
Cumartesi günkü Nashville karşılaşmasının zorlu sınavının ardından Miami'nin yoğun fikstürü hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, 19 Ağustos'ta Philadelphia Union ile karşılaşmak için deplasmana gidecek.
Bu deplasman yolculuğunun ardından Herons, 22 Ağustos'ta Toronto FC'yi ve 29 Ağustos'ta CF Montreal'i ağırlamak üzere sahasında dönecek. Miami'nin hem MLS puan tablosunda hem de Supporters' Shield yarışında ilerleyişini sürdürdüğü bu maçlar büyük önem taşıyor.
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