Hoyos, Messi'nin muazzam futbol yeteneklerinin ötesine geçerek onunla ilgili içten bir kişisel değerlendirmede bulunmayı sürdürdü. Yıldız oyuncusuna baskı yapan bir teknik direktörden ziyade, destekleyici bir figür olarak kendi rolünü vurguladı.

"Onu her zaman bu sessizlik içinde desteklemeliyiz; bu sessizlik, benim için onun bundan çıkabilmesi adına bir müttefik," diye ekledi. "Ama o gerçekten harika bir aileye sahip, harika bir insan. Bunu çok net ifade etmek istiyorum, çünkü böyle insanlar bu dünyada sık rastlanan kişiler değil."