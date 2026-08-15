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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, Nashville karşılaşması öncesinde Lionel Messi hakkında güncel bilgi verdi

L. Messi
Inter Miami CF
Nashville SC - Inter Miami CF
Nashville SC
ABD 1
A. Hoyos

Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, Lionel Messi'nin cumartesi günkü Nashville karşısındaki kritik MLS maçında oynayıp oynamayacağını doğrulamayı reddetti. Arjantinli yıldız, babasının trajik vefatının ardından kısa süre önce sahalara döndü ancak kulüp, kendi maç programını kendisinin belirleyeceğinde ısrar ediyor.

  • Messi'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor

    Hoyos, Messi'nin cumartesi günü Nashville'e karşı oynanacak kritik MLS maçında forma giyip giyemeyeceğini doğrulamadı. Inter Miami teknik direktörü, cuma günü takım antrenmanının ardından basın mensuplarıyla konuştu.

    Messi kısa süre önce Miami'nin Leagues Cup'ta Club Leon'a elendiği maçın ikinci yarısında forma giymişti. Bu maç, babasının, Jorge'nin trajik vefatının ardından Rosario'dan geri dönmesinden yalnızca birkaç gün sonra oynandı. Kulüp, kaptanının ilk takım aksiyonuna kademeli dönüşünü dikkatle yönetiyor. Miami, süperstara gerekli zamanı tanımakta kararlı, böylece ailesiyle birlikte yasını yaşayabilsin.

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  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Hoyos sakinlik ve barış çağrısı yaptı

    Messi’nin kısa vadede forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda Hoyos, durumun son derece dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Teknik direktör, son kaybın efsanevi forvet üzerinde yarattığı yoğun duygusal yükü de kabul etti.

    "Bence Leo’nun durumunun azar azar gelişmeye devam etmesi gerekiyor çünkü ortada çok fazla acı var" diyen Hoyos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bir günden diğerine olacak bir şey değil. Bu yüzden bence en iyisi sessizlik, sakinlik ve huzur; onun da kendi anlarını bulması."

  • Harika bir insanı övmek

    Hoyos, Messi'nin muazzam futbol yeteneklerinin ötesine geçerek onunla ilgili içten bir kişisel değerlendirmede bulunmayı sürdürdü. Yıldız oyuncusuna baskı yapan bir teknik direktörden ziyade, destekleyici bir figür olarak kendi rolünü vurguladı.

    "Onu her zaman bu sessizlik içinde desteklemeliyiz; bu sessizlik, benim için onun bundan çıkabilmesi adına bir müttefik," diye ekledi. "Ama o gerçekten harika bir aileye sahip, harika bir insan. Bunu çok net ifade etmek istiyorum, çünkü böyle insanlar bu dünyada sık rastlanan kişiler değil."

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  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Inter Miami’yi yoğun bir fikstür bekliyor

    Cumartesi günkü Nashville karşılaşmasının zorlu sınavının ardından Miami'nin yoğun fikstürü hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, 19 Ağustos'ta Philadelphia Union ile karşılaşmak için deplasmana gidecek.

    Bu deplasman yolculuğunun ardından Herons, 22 Ağustos'ta Toronto FC'yi ve 29 Ağustos'ta CF Montreal'i ağırlamak üzere sahasında dönecek. Miami'nin hem MLS puan tablosunda hem de Supporters' Shield yarışında ilerleyişini sürdürdüğü bu maçlar büyük önem taşıyor.

ABD 1
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