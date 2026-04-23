Inter Miami - Real Salt Lake maçında oyuncu değerlendirmeleri: Rodrigo De Paul ve Luis Suarez, Herons'un galibiyetle ayrılmasına yardımcı olarak kalitelerini ortaya koydu

Real Salt Lake, Çarşamba gecesi acı bir ders aldı: Inter Miami karşısında neredeyse her şeyi doğru yapabileceğiniz geceler vardır, ancak bazı gecelerde bunların hiçbir önemi kalmaz. Bazen yıldızların gücü her şeye üstün gelir.

Çarşamba gecesi Utah'ta Inter Miami'nin 2-0 galibiyetle kurtulması da aynen böyle oldu. Skor tablosuna bakarak bunu anlayamazsınız, ancak "kurtulmak" bunu tanımlamak için en doğru kelime. Maçın büyük bir bölümünde Inter Miami zor anlar yaşadı ve Diego Luna ile Zavier Gozo tarafından adeta paramparça edildi. Bu anları atlattılar ve zamanın dolmasına az kala kendi fırsatlarını değerlendirdiler.

İlk fırsat birdenbire geldi. 82. dakikada, o ana kadar zorlanan Miami'nin orta saha yıldızı Rodrigo De Paul'un ayağından geldi. Ardından, ceza sahası dışından attığı füze gibi şutla Arjantinli oyuncu maçı tersine çevirdi ve Herons'a asla bırakmayacakları 1-0'lık bir üstünlük sağladı.

Luis Suarez, her ihtimale karşı yedek kulübesinden çıkıp bir gol daha ekledi. De Paul'un uzun mesafeli golü ne kadar güzel olsa da, Suarez'in golü belki de daha da güzeldi. De Paul'un açılış golünden sadece iki dakika sonra attığı fantastik vole, bir süreliğine imkansız gibi görünen üç puanı garantiledi.

RSL için bu, kaçırılmış bir fırsat gibi hissedilecek. Miami için ise, saf kalitenin her şeyi belirlediği o gecelerden biri gibi hissedilecek.

GOAL, America First Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...