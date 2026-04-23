Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Inter Miami - Real Salt Lake maçında oyuncu değerlendirmeleri: Rodrigo De Paul ve Luis Suarez, Herons'un galibiyetle ayrılmasına yardımcı olarak kalitelerini ortaya koydu

Player ratings
Çarşamba gecesinin büyük bir bölümünde Inter Miami'nin Utah'ta puan kaybedeceği görünüyordu, ancak kulübün en önemli iki oyuncusu dünya klasında gollerle öne çıktı.

Real Salt Lake, Çarşamba gecesi acı bir ders aldı: Inter Miami karşısında neredeyse her şeyi doğru yapabileceğiniz geceler vardır, ancak bazı gecelerde bunların hiçbir önemi kalmaz. Bazen yıldızların gücü her şeye üstün gelir.

Çarşamba gecesi Utah'ta Inter Miami'nin 2-0 galibiyetle kurtulması da aynen böyle oldu. Skor tablosuna bakarak bunu anlayamazsınız, ancak "kurtulmak" bunu tanımlamak için en doğru kelime. Maçın büyük bir bölümünde Inter Miami zor anlar yaşadı ve Diego Luna ile Zavier Gozo tarafından adeta paramparça edildi. Bu anları atlattılar ve zamanın dolmasına az kala kendi fırsatlarını değerlendirdiler.

İlk fırsat birdenbire geldi. 82. dakikada, o ana kadar zorlanan Miami'nin orta saha yıldızı Rodrigo De Paul'un ayağından geldi. Ardından, ceza sahası dışından attığı füze gibi şutla Arjantinli oyuncu maçı tersine çevirdi ve Herons'a asla bırakmayacakları 1-0'lık bir üstünlük sağladı.

Luis Suarez, her ihtimale karşı yedek kulübesinden çıkıp bir gol daha ekledi. De Paul'un uzun mesafeli golü ne kadar güzel olsa da, Suarez'in golü belki de daha da güzeldi. De Paul'un açılış golünden sadece iki dakika sonra attığı fantastik vole, bir süreliğine imkansız gibi görünen üç puanı garantiledi.

RSL için bu, kaçırılmış bir fırsat gibi hissedilecek. Miami için ise, saf kalitenin her şeyi belirlediği o gecelerden biri gibi hissedilecek.

GOAL, America First Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    Maç boyunca ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı. Bir noktada Messi, St. Clair'in pek de iyi olmayan pas dağıtımından rahatsız görünüyordu. Birkaç kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.

    Noah Allen (5/10):

    Gozo'yu savunmak için zor bir gece geçirdi; Gozo, Allen'ın bulunduğu tarafta istediği her şeyi yaptı.

    Micael (7/10):

    Luna ile yaşadığı küçük bir tartışma dışında, özellikle RSL'nin kontra ataklarda serbest kaldığı anlarda çok soğukkanlıydı.

    Maxi Falcon (7/10):

    Vücudunu tam da gerektiği kadar kullandı. Merkez savunma oyuncusu olabildiğince fiziksel oynadı, ancak bir şekilde herhangi bir sorundan kaçınmayı başardı.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Diğer iki stoper kadar göze çarpmadı, ancak bunun nedeni büyük ölçüde onun o kadar kaotik olmamasıydı.

    Facundo Mura (6/10):

    Onun tarafı Allen'ınki kadar sert değildi, ancak RSL o tarafta da bolca keyif aldı.

    Orta saha

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Topun her iki tarafında da çok, çok dikkatsizdi, ancak maçı kazandıran golde mükemmeldi. Bu çok önemli golü atmadan önce asla pes etmeyen, kaliteli bir oyuncudan inanılmaz bir şut.

    Telasco Segovia (6/10):

    Pahalıya mal olan bir sarı kart gördü ve bu kart nedeniyle bu hafta sonu cezalı olacak. Topla pek temiz oynamadı ve teknik olarak De Paul'un golünde asist yaptığı kabul edilse de, bu golün tümü Arjantinli oyuncunun eseriydi.


  • Saldırı

    Tadeo Allende (5/10):

    İlk birkaç dakikada canlı görünüyordu, ancak sonrasında neredeyse hiç topa dokunmadı.

    German Berterame (5/10):

    Suarez ile iyi bir işbirliği yaparak bir asist yaptı. Ancak sıra kendisine geldiğinde, şutlarını kaleye göndermek yerine adeta kale çevresinde boyama yaptı. Bu kadar israfçı olamaz.

    Lionel Messi (6/10):

    Birkaç tehlikeli an yaşadı, ancak maçı ele geçirecek sihirli anlar yoktu. Etrafındakilerin performansını göz önüne alırsak, Miami'nin bu tür anlara çok ihtiyacı vardı. Messi'nin en iyi formunda olmadığı bir gecede, onun uzun süredir birlikte oynadığı iki takım arkadaşının gol atması, Miami için büyük bir şans oldu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Ian Fray (6/10):

    Luna ve Gozo'nun coşkun oyunuyla Miami'nin biraz daha istikrara ihtiyacı vardı ve Fray bunu sağladı.

    Luis Suarez (9/10):

    Klasik Pistolero. Zamanı geriye çevirerek galibiyeti garantileyen Uruguaylı tecrübeli oyuncunun son vuruşu kesinlikle inanılmazdı.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Taktiksel vizyonu açıkça görülüyor. Hoyos, yıldız oyuncularının geri kalanını halletmesine izin verirken, Miami'nin savunmada daha fazla kontrol sahibi olmasını istiyor. Bu birçok maçta işe yarayacak ve bu maçta da işe yaradı.

