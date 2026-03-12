Goal.com
Inter Miami oyuncularının Nashville maçı değerlendirmeleri: Lionel Messi sessizliğini korurken, German Berterame'nin kabus gibi başlangıcı, golsüz biten CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçında devam etti

Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında Nashville SC ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla yetinmek zorunda kaldı. Her iki takım da fazla pozisyon üretemedi ve Lionel Messi, kaybetmemeye daha çok önem veren iki takımın zayıf mücadelesinde şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldı. İki takım 90 dakika boyunca toplamda sadece beş şut çekti.

Miami, ilk yarıda pek fazla fırsat yakalayamadı. Aslında, Nashville açık ara en iddialı takımdı. Sam Surridge, konuk takım adına birkaç fırsat yarattı ve Dayne St. Clair'i iki kez denedi, ancak eski Minnesota United kalecisi her iki şutu da sağlam kurtarışlarla karşıladı. 

Messi ise Miami'nin top hakimiyetine rağmen çok az müdahale etti, nadiren pas verdi ve net bir pozisyon yaratamadı. 

Herons, ikinci yarıda harekete geçti. Messi, tahmin edilebileceği gibi, oyunun merkezindeydi, boşluklar buldu ve etkili paslar dağıttı. Yüksek bedelli forvet German Berterame, devrenin ilk ve tek büyük fırsatını yakaladı, ancak boş kaleye şutunu dışarı attı. Ve bu da hemen hemen hepsi idi. Miami, gelecek hafta oynanacak ikinci maç öncesinde iki takımdan daha mutlu olan taraf olarak eve dönecek gibi görünüyor. Yine de, bu maç her iki takım için de pek unutulmaz bir maç olmadı. 

GOAL, Geodis Park'taki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

  • Micael Inter MiamiGetty

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    Birkaç güzel kurtarış yaptı ancak pas dağıtımında biraz titrek davrandı. Yine de gol yemediği için mutlu olacaktır. 

    Facundo Mura (6/10):

    Son haftalara göre daha iyi bir performans gösterdi. Sağ kanadı yeterince etkili bir şekilde tuttu ve iyi paslar verdi. 

    Maxi Falcon (N/A):

    Görünür bir sakatlık nedeniyle 10 dakika içinde oyundan çıktı. 

    Micael (8/10):

    Bütün gece mücadele etti. Baş vuruşlarını kazandı ve nadiren hata yaptı. Defansın lideriydi. 

    Noah Allen (6/10):

    En iyi gecesi değildi. Cristian Espinoza karşısında biraz sallantılıydı, Espinoza bütün gece onu zorladı. Yine de birkaç önemli kurtarış yaptı. 

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    Orta saha

    Yannick Bright (6/10):

    Defansif orta saha rolünde zorlandı. Hany Mukhtar, onun etrafında sürekli boşluklar buldu. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Kutudan kutuya sağlam bir performans sergiledi. Orta sahada yangınları söndürdü ve Miami'nin forvet oyuncularıyla bağlantı kurdu. 

    Telasco Segovia (6/10):

    Birkaç fırsat yarattı ve bazı güzel anlar yaşadı. Ancak hiçbir şey onun için yolunda gitmedi. 

    Tadeo Allende (5/10):

    Orta sahada diğer oyunculardan daha az topa dokundu. Neredeyse hiç göze çarpmadı. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Saldırı

    Lionel Messi (7/10):

    İlk yarıda sessizdi ama ikinci yarıda çok daha etkiliydi. Oyunu bağladı ve takım arkadaşlarını oyuna dahil etmeye çalıştı. 

    German Berterame (4/10):

    Şaşırtıcı bir akşam geçirdi. Anlaşılmaz bir şekilde, feci bir faulden kırmızı kart görmedi ve kısa süre sonra şutu dışarıya gitti. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    Yedekler ve Menajer

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Sakatlanan Falcon'un yerine oyuna girdi, ancak Surridge ile başa çıkamadı. 

    Ian Fray (7/10):

    Sağ bekte sağlam bir performans gösterdi. İlk 11'de yer almayı hak ediyor. 

    Mateo Silvetti (5/10):

    İlk dokunuşunda topu kaybetti ve bundan sonra da hiç iyileşmedi. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Miami'nin Şampiyonlar Kupası'nda mücadele etme sözü vermesinin ardından güçlü bir kadroyla sahaya çıktı. Miami savunmada sağlamdı ama top hakimiyetinde oldukça zayıftı. Menajerlik kariyerinde en unutulmaz gecesi değildi. 

