Inter Miami oyuncularının Nashville maçı değerlendirmeleri: Lionel Messi sessizliğini korurken, German Berterame'nin kabus gibi başlangıcı, golsüz biten CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçında devam etti

Miami, ilk yarıda pek fazla fırsat yakalayamadı. Aslında, Nashville açık ara en iddialı takımdı. Sam Surridge, konuk takım adına birkaç fırsat yarattı ve Dayne St. Clair'i iki kez denedi, ancak eski Minnesota United kalecisi her iki şutu da sağlam kurtarışlarla karşıladı.

Messi ise Miami'nin top hakimiyetine rağmen çok az müdahale etti, nadiren pas verdi ve net bir pozisyon yaratamadı.

Herons, ikinci yarıda harekete geçti. Messi, tahmin edilebileceği gibi, oyunun merkezindeydi, boşluklar buldu ve etkili paslar dağıttı. Yüksek bedelli forvet German Berterame, devrenin ilk ve tek büyük fırsatını yakaladı, ancak boş kaleye şutunu dışarı attı. Ve bu da hemen hemen hepsi idi. Miami, gelecek hafta oynanacak ikinci maç öncesinde iki takımdan daha mutlu olan taraf olarak eve dönecek gibi görünüyor. Yine de, bu maç her iki takım için de pek unutulmaz bir maç olmadı.

GOAL, Geodis Park'taki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...