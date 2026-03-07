Inter Miami oyuncularının D.C. United maçındaki performans değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, Herons'un son dakikada yaşadığı korkuyu atlatmasını sağladı

Maçın başlama düdüğü çalınmadan çok önce, Baltimore'daki seyircilerin, konuk takım olarak etiketlenmelerine rağmen Inter Miami'ye ait olduğu açıktı. Lionel Messi'nin sihrini görmek için stadyumu dolduran binlerce taraftar, Herons'un M&T Bank Stadyumu'nda 2-1 galip gelmesiyle paralarının karşılığını aldılar.
Arjantinli oyuncu, Inter Miami'nin D.C. United'ı geçmesine yardımcı olarak maçın galibiyet golünü attı. Bu galibiyet, Miami'nin açılış maçında Los Angeles FC'ye 3-0 yenilmesinden sonra üst üste ikinci galibiyetiydi ve maçın büyük bir kısmı nispeten kolay geçse de, Herons sonunda biraz mücadele etmek zorunda kaldı.
Miami, 17. dakikada Rodrigo de Paul'un golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 10 dakika sonra, Messi, Matteo Silvetti'nin muhteşem asistini Sean Johnson'ı çalımlayarak gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
O andan itibaren maçın büyük bir kısmı rahat bir şekilde oynandı, ta ki birdenbire durum değişene kadar. 75. dakikada gelen gol D.C. United'a biraz umut verdi, ancak sonuçta konuk takım D.C.'nin son dakikalardaki baskısına direnmeyi başardı. En iyi performansları değildi, ancak galibiyetle sonuçlandı ve Miami bu noktada bunu kabul edecektir.
GOAL, M&T Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendirdi...