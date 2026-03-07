Inter Miami oyuncularının D.C. United maçındaki performans değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, Herons'un son dakikada yaşadığı korkuyu atlatmasını sağladı

Mateo Silvetti (7/10):

Messi'nin golünde yaptığı asist mükemmeldi. Ekstra bir dokunuş ve incelik gerektiren bu asist, büyük bir anı hazırlamak için olabildiğince iyi bir şekilde yerleştirildi.

Telasco Segovia (6/10):

De Paul'un golünü hazırladı ve orta saha oyuncusu çok çalışmak zorunda kalsa da, Segovia'nın onu ceza sahasında bulma vizyonu da çok önemliydi. Ancak Baribo'nun golüne yol açan hatalı pasında biraz fazla gevşek davrandı.

Lionel Messi (7/10):

Messi'nin en iyi performansı değildi, ama iyi olmayan maçlarında bile bir veya iki gol atar. Bu seferki, Johnson'a şans tanımayan fantastik bir çalımdı ve maçın galibiyet golü oldu.

German Berterame (6/10):

Gol atamadı, ancak ilk iki maça göre daha aktif ve oyuna daha fazla dahil oldu. Yine de, sadece bir kez gerçek bir gol şansı yakalamış olması endişe verici.