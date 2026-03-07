Goal.com
Inter Miami oyuncularının D.C. United maçındaki performans değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, Herons'un son dakikada yaşadığı korkuyu atlatmasını sağladı

Herons, Baltimore'daki M&T Bank Stadyumu'nda 70.000'den fazla seyirci önünde sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

 Maçın başlama düdüğü çalınmadan çok önce, Baltimore'daki seyircilerin, konuk takım olarak etiketlenmelerine rağmen Inter Miami'ye ait olduğu açıktı. Lionel Messi'nin sihrini görmek için stadyumu dolduran binlerce taraftar, Herons'un M&T Bank Stadyumu'nda 2-1 galip gelmesiyle paralarının karşılığını aldılar.

Arjantinli oyuncu, Inter Miami'nin D.C. United'ı geçmesine yardımcı olarak maçın galibiyet golünü attı. Bu galibiyet, Miami'nin açılış maçında Los Angeles FC'ye 3-0 yenilmesinden sonra üst üste ikinci galibiyetiydi ve maçın büyük bir kısmı nispeten kolay geçse de, Herons sonunda biraz mücadele etmek zorunda kaldı.

Miami, 17. dakikada Rodrigo de Paul'un golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 10 dakika sonra, Messi, Matteo Silvetti'nin muhteşem asistini Sean Johnson'ı çalımlayarak gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

O andan itibaren maçın büyük bir kısmı rahat bir şekilde oynandı, ta ki birdenbire durum değişene kadar. 75. dakikada gelen gol D.C. United'a biraz umut verdi, ancak sonuçta konuk takım D.C.'nin son dakikalardaki baskısına direnmeyi başardı. En iyi performansları değildi, ancak galibiyetle sonuçlandı ve Miami bu noktada bunu kabul edecektir.

GOAL, M&T Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (5/10):

    Kanadalı oyuncu için bir başka zor an. Ancak adil olmak gerekirse, bu tamamen onun hatası değildi. İlk şutu iyi karşıladı, ancak Baribo'ya kolay bir bitiriş için pas vermekten başka bir şey yapamadı.

    Noah Allen (7/10):

    Miami sol kanadı çok yoğun bir şekilde kullanırken, Allen son derece aktifti. Topu aldığında genellikle ileriye doğru sürdü.

    Micael (6/10):

    Topa temiz bir şekilde müdahale etti ve topu almadığında birkaç zorlu anla başa çıktı. Sağlamdı.

    Maxi Falcon (7/10):

    D.C.'nin golünde biraz daha iyi oynayabilir miydi? Yine de, iki stoper arasında biraz daha iyiydi, çünkü topla çok iyiydi.

    Facundo Mora (5/10):

    Genel olarak iyiydi, ancak D.C. United'ın golünde Baribo'yu kaybetti ve topu ağlara gönderdi.

    Orta saha

    Yannick Bright (8/10):

    D.C. United'ın çok büyük bir gol fırsatını engellemek için harika bir müdahale yaptı. Miami için maçı kolaylaştıran birçok küçük ayrıntıya dikkat etti.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Golünü attı ve birkaç kez daha gol şansı yakaladı. Ondan beklenecek türden bir performans sergiledi, ancak maçın sonlarında maçı bitirebilecek oldukça net bir fırsatı kaçırdı.

    Saldırı

    Mateo Silvetti (7/10):

    Messi'nin golünde yaptığı asist mükemmeldi. Ekstra bir dokunuş ve incelik gerektiren bu asist, büyük bir anı hazırlamak için olabildiğince iyi bir şekilde yerleştirildi.

    Telasco Segovia (6/10):

    De Paul'un golünü hazırladı ve orta saha oyuncusu çok çalışmak zorunda kalsa da, Segovia'nın onu ceza sahasında bulma vizyonu da çok önemliydi. Ancak Baribo'nun golüne yol açan hatalı pasında biraz fazla gevşek davrandı.

    Lionel Messi (7/10):

    Messi'nin en iyi performansı değildi, ama iyi olmayan maçlarında bile bir veya iki gol atar. Bu seferki, Johnson'a şans tanımayan fantastik bir çalımdı ve maçın galibiyet golü oldu.

    German Berterame (6/10):

    Gol atamadı, ancak ilk iki maça göre daha aktif ve oyuna daha fazla dahil oldu. Yine de, sadece bir kez gerçek bir gol şansı yakalamış olması endişe verici.

    Yedekler ve Menajer

    Tadeo Allende (6/10):

    Silvetti'nin yerini aldı ama onun kadar iyi değildi.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Maçı bitirmek için son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Javier Mascherano (7/10):

    Mükemmel değildi, ama daha iyiydi. Hala Berterame'yi daha fazla oyuna dahil etmenin bir yolunu bulması gerekiyor, ama bu gelecek haftanın sorunu. Şimdilik Miami puanları alacak.

0