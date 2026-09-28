Rocco Rios Novo - 6/10:

Kaleci, Miami’yi maçın içinde tutmak için dört kurtarış yaptı ve kaleyi bulan altı şut çeken Columbus karşısında iyi refleksler sergiledi. İlk yarıdaki penaltıyı çıkarması mümkün değildi ve uzatma dakikalarının sonlarında yakın mesafeden gelen net bir vuruşla sonunda geçildi.

Gonzalo Lujan - 5/10:

Defans oyuncusu için zorlu bir akşamdı; Columbus hücum hattının hareketliliği karşısında zorlandı. Baskı artarken 92. dakikada sarı kart gördü ve 10 dakikalık uzatma bölümünde sonunda çözülen üçlü savunmanın bir parçası oldu.

Casemiro - 4/10:

Doğal pozisyonunun dışında oynayan tecrübeli isim, hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koydu. 3-4-3 sisteminde koşu yapan oyuncuları takip etmek için gereken hareketliliğe sahip değildi ve Columbus hücumu tarafından sürekli hedef alındı.

Micael - 6/10:

İlk 11’deki stoperler arasında en soğukkanlı isim olan Micael, birkaç kritik uzaklaştırmaya imza attı.