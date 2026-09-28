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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya
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Inter Miami oyuncu puanları, Columbus Crew maçında: Lionel Messi'nin büyüsü yetmedi, Santiago Morales'in kırmızı kartı pahalıya mal oldu

Player ratings
L. Messi
Inter Miami CF
Columbus Crew - Inter Miami CF
Columbus Crew
ABD 1

Lionel Messi'nin etkileyici performansı boşa gitti; Inter Miami, ScottsMiracle-Gro Field'da Columbus Crew'e 2-1 mağlup oldu. Santiago Morales'in oyundan atılmasıyla noktalanan geç çöküş, ev sahibinin uzatma dakikalarında üç puanı kapmasını sağladı.

Inter Miami'nin taktik yapısı, savunma direncinin son anlarda çöktüğü sert bir karşılaşmada en büyük sınavını verdi. Messi'nin yaratıcı özgürlüğünü kolaylaştırmak için tasarlanan 3-4-3 sisteminde oynayan Herons, Columbus Crew'nün durmak bilmeyen baskısı karşısında dengeyi korumakta zorlandı. Topa %56 oranında sahip olmasına rağmen Miami, kaleyi bulan yalnızca üç şut çekebildi.

Maç, bir dizi disiplin hatası ve savunmadaki geç kırılganlıkla yön değiştirdi. Messi, 33. dakikada attığı eşitlik golüyle Josef Martinez'in erken penaltı golünü anlamsız kılsa da Miami baskıyı sürdüremedi.

Morales'in oyuna girişi tam bir felakete dönüştü; art arda gördüğü iki kartla 90+6. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Bu sayısal üstünlükten hemen yararlanan Jamal Thiare, uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında vurduğu darbeyle Miami'nin kaderini belirledi.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Rocco Rios Novo - 6/10:

    Kaleci, Miami’yi maçın içinde tutmak için dört kurtarış yaptı ve kaleyi bulan altı şut çeken Columbus karşısında iyi refleksler sergiledi. İlk yarıdaki penaltıyı çıkarması mümkün değildi ve uzatma dakikalarının sonlarında yakın mesafeden gelen net bir vuruşla sonunda geçildi.

    Gonzalo Lujan - 5/10:

    Defans oyuncusu için zorlu bir akşamdı; Columbus hücum hattının hareketliliği karşısında zorlandı. Baskı artarken 92. dakikada sarı kart gördü ve 10 dakikalık uzatma bölümünde sonunda çözülen üçlü savunmanın bir parçası oldu.

    Casemiro - 4/10:

    Doğal pozisyonunun dışında oynayan tecrübeli isim, hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koydu. 3-4-3 sisteminde koşu yapan oyuncuları takip etmek için gereken hareketliliğe sahip değildi ve Columbus hücumu tarafından sürekli hedef alındı.

    Micael - 6/10:

    İlk 11’deki stoperler arasında en soğukkanlı isim olan Micael, birkaç kritik uzaklaştırmaya imza attı.

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  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Orta saha

    Facundo Mura - 6/10:

    Kanat beki rolünde oynayan Mura, 71. dakikada oyundan alınana kadar takımına yeterli genişlik sağladı ve savunma görevlerini de disiplinli şekilde yerine getirdi. Taktik faulü nedeniyle sarı kart gördü.

    Yannick Bright - 5/10:

    Bright, orta sahada oyuna etki etmekte zorlandı ve 40. dakikada sarı kart gördü. Ayrıca ceza sahası içinde 28. dakikadaki penaltıya yol açan bir faul yaptı.

    Rodrigo De Paul - 6/10:

    Arjantinli oyuncu, savunma ile hücum arasında bağlantıyı kurmak için çok çalıştı ancak her zamanki yaratıcılık kıvılcımından uzaktı.

    Sergio Reguilon - 5/10:

    Reguilon, solda bir pas opsiyonu sundu ancak yükselen tansiyonun yaşandığı bir bölümde 86. dakikada oyundan alındı. Geniş alanlardan yaptığı ortalarda istikrar sağlayamadı ve Mohamed Farsi'nin bindirmelerini takip etmekte zorlandı.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Hücum

    Lionel Messi - 7/10:

    Bir kez daha Herons adına öne çıkan isim oldu. Messi, 33. dakikada yakaladığı fırsatı soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru eşitledi ve Miami'nin genel hücum üretkenliğindeki düşüklüğe rağmen kalitesini bir kez daha gösterdi.

    Luis Suarez - 6/10:

    Tecrübeli forvet için sakin bir geceydi ve çoğu zaman yalnız kaldı. İsabetli şut çekemese de sırtı dönük oyundaki katkısıyla Messi'nin ilk yarıda hatlar arasında boşluk bulmasına yardımcı oldu.

    Daniel Pinter - 5/10:

    Pinter, hücumun son bölgesinde oyuna dahil olmakta zorlandı ve aksiyonun büyük bölümünde kenarda kaldı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    David Ayala - 6/10:

    Sakatlanan Bright'ın yerine 40. dakikada oyuna giren Ayala, orta alanda daha fazla denge sağladı ve Miami'nin topa sahip olma oranını %56'da tutmasına yardımcı oldu, ancak kilidi açacak son pası veremedi.

    Riquelme Fillipi - 5/10:

    71. dakikada oyuna girdi ancak maç fauller nedeniyle giderek daha fazla bölünürken kanatta belirgin bir etki yaratmayı başaramadı.

    Santiago Morales - 2/10:

    Felaket bir kısa performans. 86. dakikada oyuna dahil olan Morales, 93. dakikada sarı kart gördü ve sadece üç dakika sonra ikinci sarı kartını aldı. Kırmızı kartı Miami'yi eksik bıraktı ve geç gelen çöküşe doğrudan katkı yaptı.

    Ezequiel Abadia-Reda - N/A:

    86. dakikada oyuna giren oyuncu, adil bir puan alabilmek için sahada çok az süre kaldı.

    Kily Gonzalez - 5/10:

    Teknik direktörün 3-4-3 sistemi topu kontrol etti ancak yeterince etkili olamadı ve bunun sonucunda takım kaleyi bulan sadece üç şut çekti. Morales'i oyuna alma kararı büyük ölçüde ters tepti ve kırmızı kartın ardından takım taktiksel olarak kopuk göründü.

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