Inter Miami'nin taktik yapısı, savunma direncinin son anlarda çöktüğü sert bir karşılaşmada en büyük sınavını verdi. Messi'nin yaratıcı özgürlüğünü kolaylaştırmak için tasarlanan 3-4-3 sisteminde oynayan Herons, Columbus Crew'nün durmak bilmeyen baskısı karşısında dengeyi korumakta zorlandı. Topa %56 oranında sahip olmasına rağmen Miami, kaleyi bulan yalnızca üç şut çekebildi.
Maç, bir dizi disiplin hatası ve savunmadaki geç kırılganlıkla yön değiştirdi. Messi, 33. dakikada attığı eşitlik golüyle Josef Martinez'in erken penaltı golünü anlamsız kılsa da Miami baskıyı sürdüremedi.
Morales'in oyuna girişi tam bir felakete dönüştü; art arda gördüğü iki kartla 90+6. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Bu sayısal üstünlükten hemen yararlanan Jamal Thiare, uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında vurduğu darbeyle Miami'nin kaderini belirledi.