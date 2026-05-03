Lionel Messi, Inter Miami
Inter Miami - Orlando City SC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Nu Stadyumu lanetli mi? Lionel Messi ve arkadaşları, rakiplerine karşı utanç verici bir mağlubiyette üç gol üstünlüğünü kaybetti

L. Messi

Inter Miami, Florida'daki rakibi Orlando City karşısında 3-0'lık üstünlüğünü elinden kaçırarak oldukça şaşırtıcı bir çöküş yaşadı; maçı 4-3 kaybetti ve Nu Stadium'daki galibiyetsizlik serisini sürdürdü. Lionel Messi bir gol ve iki asistle oynadı, ancak Miami'nin savunması sorgulanırken, sayısız hatanın sonucu olarak takım evinde üst üste dördüncü maçında da puan kaybetti.

Maç ilk dakikadan itibaren kaotik bir havada geçti. Ve Messi tüm bu hareketliliğin tam merkezindeydi. Serbest bir rolde oynayan Messi, her yerden etkili oluyordu. Ancak Miami’nin ilk golünü Telasco Segovia hazırladı. Venezuelalı oyuncu, Ian Fray’in kafasına doğru açılı bir orta gönderdi ve Fray, maçın üçüncü dakikasında topu ağlara gönderdi. Ve buradan itibaren hakimiyeti devam etti. 25. dakikada bir asist daha yaptı ve Telasco Segovia'ya pasını verdi; Segovia da boş kaleye kolayca golü attı. Ardından kendisi de bir gol attı. Klasik bir Messi golüydü; sol ayağıyla kesip alt köşeye bir kavisli şut attı. Martin Ojeda ilk yarı bitmeden bir gol geriye çekti, ancak iş işten geçmişti.

Bu, belki de Miami'nin sezonun bugüne kadarki en ikna edici ilk yarısıydı. Luis Suarez ve German Berterame forvette birlikte sahaya çıktı ve Herons etkili bir uyum sergiledi. İlk yarı bitiminde, kaleye 10 şut çekmişlerdi. Maxime Crepeau'nun kahramanca müdahaleleri olmasaydı, Miami 4 veya 5 gol atmış olabilirdi.

Ancak Orlando pes etmedi ve ikinci yarıda açık ara daha iyi olan takım oldu. Ojeda 68. dakikada ikinci golü attı ve beraberliği yakalamak için baskı yapmaya devam etti. Ve başardılar. Maxi Falcon ceza sahasında faul yaptı. Orlando penaltı noktasının başına geçti ve golü attı. Dördüncü gol uzatma dakikalarında geldi ve çok kolay bir gol oldu. Tyrese Spicer arkadan hızla içeri girdi. Braian Ojeda pasını verdi. Spicer, St. Clair'in bacaklarının arasından golü attı. Miami'nin yeni evi lanetli olabilir, çünkü takım dört denemede de yeni sahasında henüz galibiyet alamadı ve Cumartesi günü bu sahada ilk mağlubiyetini aldı.

GOAL, Nu Stadium'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

  Kaleci ve Savunma

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    İlk yarıda Orlando'nun golüne karşı hiçbir şey yapamadı. Sonraki iki golde de oldukça çaresiz kaldı. Dördüncü golde topu kalesinden kaçırdı, ancak aradaki süre içinde birkaç iyi kurtarış yaptı.

    Ian Fray (6/10):

    Kafasını inanılmaz derecede iyi kullandı. Defansif olarak iyi korudu, son üçte birde bağlantı kurdu. 66. dakikada endişe verici bir sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Maxi Falcon (4/10):

    Biraz kabus gibiydi. Adamını hiçbir zaman tam olarak marke edemedi, penaltıya neden oldu ve maç boyunca dengesiz bir performans sergiledi.

    Micael (4/10):

    Pozisyon olarak her yerdeydi. İleri çıkması mı yoksa geriye çekilmesi mi gerektiğini bilemedi.

    Noah Allen (6/10):

    Orlando'nun kendi kanadında çok fazla pozisyon yoktu ve topu iyi dolaştırdı.

  Orta saha

    Orta saha

    Yannick Bright (6/10):

    Bazen orta sahada biraz ezildi, ancak çoğu zaman sayıca azdı.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    En iyi maçı değildi. Topa çok fazla sahipti, ancak bununla pek bir şey yapamadı.

    Telasco Segovia (7/10):

    Fray'in golünü hazırladı. Çok koştu. Her zamanki gibi sağlamdı.

    Lionel Messi (8/10):

    Özellikle ilk yarıda serbest rolünde başarılıydı. Bir gol ve iki asistle tartışmaya yer yok.

  Saldırı

    Saldırı

    Alman Berterame (6/10):

    Sol kanatta maça başlayan oyuncu, pozisyonlarını bulmakta zorlandı. Çok çaba gösterdi, ancak bunun karşılığını alamadı.

    Luis Suarez (7/10):

    Maça büyük katkı sağladı. İkinci golün hazırlık aşamasında önemli rol oynadı ve kendisi de bir gol atabilirdi. Oyundan çıktığında yorgun görünüyordu.


  Yedekler ve Teknik Direktör

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Facundo Mura (5/10):

    Sakatlanan Fray'in yerine oyuna girdi. Orlando'nun dördüncü golünde tamamen çuvalladı.

    Tadeo Allende (5/10):

    20 dakikada neredeyse hiç etki yaratamadı.

    Guillermo Hoyos (5/10):

    Suarez ve Berterame'yi ilk 11'de sahaya sürdü. 45. dakikadan sonra doğru kararı vermiş gibi görünüyordu. Ancak takımı çöktü. Yeni stadyumda berbat bir başlangıç oldu.

