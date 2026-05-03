Inter Miami - Orlando City SC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Nu Stadyumu lanetli mi? Lionel Messi ve arkadaşları, rakiplerine karşı utanç verici bir mağlubiyette üç gol üstünlüğünü kaybetti

Maç ilk dakikadan itibaren kaotik bir havada geçti. Ve Messi tüm bu hareketliliğin tam merkezindeydi. Serbest bir rolde oynayan Messi, her yerden etkili oluyordu. Ancak Miami’nin ilk golünü Telasco Segovia hazırladı. Venezuelalı oyuncu, Ian Fray’in kafasına doğru açılı bir orta gönderdi ve Fray, maçın üçüncü dakikasında topu ağlara gönderdi. Ve buradan itibaren hakimiyeti devam etti. 25. dakikada bir asist daha yaptı ve Telasco Segovia'ya pasını verdi; Segovia da boş kaleye kolayca golü attı. Ardından kendisi de bir gol attı. Klasik bir Messi golüydü; sol ayağıyla kesip alt köşeye bir kavisli şut attı. Martin Ojeda ilk yarı bitmeden bir gol geriye çekti, ancak iş işten geçmişti.

Bu, belki de Miami'nin sezonun bugüne kadarki en ikna edici ilk yarısıydı. Luis Suarez ve German Berterame forvette birlikte sahaya çıktı ve Herons etkili bir uyum sergiledi. İlk yarı bitiminde, kaleye 10 şut çekmişlerdi. Maxime Crepeau'nun kahramanca müdahaleleri olmasaydı, Miami 4 veya 5 gol atmış olabilirdi.

Ancak Orlando pes etmedi ve ikinci yarıda açık ara daha iyi olan takım oldu. Ojeda 68. dakikada ikinci golü attı ve beraberliği yakalamak için baskı yapmaya devam etti. Ve başardılar. Maxi Falcon ceza sahasında faul yaptı. Orlando penaltı noktasının başına geçti ve golü attı. Dördüncü gol uzatma dakikalarında geldi ve çok kolay bir gol oldu. Tyrese Spicer arkadan hızla içeri girdi. Braian Ojeda pasını verdi. Spicer, St. Clair'in bacaklarının arasından golü attı. Miami'nin yeni evi lanetli olabilir, çünkü takım dört denemede de yeni sahasında henüz galibiyet alamadı ve Cumartesi günü bu sahada ilk mağlubiyetini aldı.

