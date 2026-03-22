Inter Miami - NYCFC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Herons, Yankee Stadyumu'nda oynanan nefes kesici maçı kazanırken Lionel Messi kahramanlık gösterdi

Lionel Messi bir gol attı, ancak bu gün Inter Miami'nin savunmacılarının günüydü; Doğu Konferansı lideri NYCFC'yi 3-2'lik çekişmeli bir maçta mağlup eden takımın iki stoperi de gol attı. Herons öne geçti, ancak bu üstünlüğü hiçbir zaman tam olarak garantileyemedi ve zorlu bir galibiyetle Güney Florida'ya dönüp Doğu Konferansı'nda üçüncü sıraya yükselebilmek için iki kez az farkla öne geçmek zorunda kaldı.

Maçın başından itibaren her şey oldukça sıradan bir Miami karşılaşması gibi görünüyordu. Herons topun hakimiyetini elinde tutuyordu, ancak özellikle Rodrigo De Paul’un yokluğunda kontrataklarda çok zayıf kalıyordu. Yine de ilk golü Herons attı. Gol, hiç beklenmedik bir oyuncudan geldi. Gonzalo Lujan, ceza sahasındaki bir topu ilk tepki veren isim oldu ve maçın dördüncü dakikasında ABD Milli Takımı’nın 1 numaralı kalecisi Matt Freese’i mağlup etti.

Ancak NYCFC kısa süre sonra cevap verdi. Miami'nin yeni transferi Micael, ceza sahası kenarında gereksiz bir serbest vuruş verdi. Nico Fernandez bu fırsatı değerlendirerek topu üst direğe çarptırdı ve Miami kalesinde çaresiz kalan Dayne St. Clair'i geçerek golü attı. Konuk takımın başka fırsatları da vardı. Messi, Freese tarafından iyi bir şekilde durdurulduktan kısa bir süre sonra, kendine özgü bir vuruşla topu direğe çarptırdı. 

Ev sahibi takım, ikinci yarının başında akıcı bir kontra atakla skoru 2-1'e getirdi. Maxi Moralez boş alana indi ve Agustin Ojeda'ya pas verdi, Ojeda da topu ağlara gönderdi. Ancak Miami da beraberliği yakaladı. Tabii ki golü atan Messi oldu; uzak mesafeden Freese'i yanılttı. 10 dakika sonra Micael, Noah Allen'ın ortasına yükselip güzel bir kafa vuruşuyla takımını 3-2 öne geçirdi. Bundan sonra maç biraz gerginleşti. NYCFC üçüncü golü aradı ve St. Clair, maçın sonlarında birkaç güzel kurtarış yapmak zorunda kaldı. Bu arada Micael ve Lujan, defansta arka arkaya topu uzaklaştırdı. 

GOAL, Yankee Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (7/10):

    NYCFC'nin attığı iki golde de hiçbir şey yapamadı. Maçın sonlarında bazı önemli kurtarışlar yaptı. 

    Ian Fray (7/10):

    Sağ bekte sağlam bir performans sergiledi ve ev sahibi takımın kendi tarafında pek bir şey yapamamasını sağladı. 

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Özellikle bir stoper için harika bir gol attı. NYCFC'nin ikinci golünde oyuna dahil oldu, ancak maçın sonlarında yaptığı bazı önemli müdahalelerle bunu telafi etti. 

    Micael (8/10):

    NYCFC'nin beraberlik golüne yol açan biraz aptalca bir serbest vuruş verdi. İkinci yarıda muhteşem bir kafa vuruşuyla kendini affettirdi ve ardından galibiyeti garantilemek için elinden geleni yaptı. 

    Noah Allen (8/10):

    Miami'ye 3-2'lik üstünlüğü sağlayan harika bir orta yaptı. Bir saatlik klas performansının ardından oyundan çıktı. 

    Orta saha

    Yannick Bright (6/10):

    Geniş bir alanı kapladı, topu dolaştırdı, ancak pozisyonundan uzaklaştı ve Moralez'i takip edemedi. 

    David Ayala (6/10):

    Topla düzgün bir performans sergiledi, ancak Bright ile orta sahada uyumu sağlayamadı. 

    Lionel Messi (8/10):

    Maçın başından itibaren oyuna dahil oldu. Birkaç iyi şutu kaleci tarafından kurtarıldı, bir şutu da direkten döndü. Bir gol attı - kalecinin hatasından yararlanmış olsa da. 

    Saldırı

    Mateo Silvetti (6/10):

    Messi ile iyi bir uyum sergiledi, ancak kendi şut fırsatlarında biraz daha net olabilirdi. 

    Tadeo Allende (7/10):

    Hareketleriyle savunmayı sağa sola çekip durdu. Çok fazla şansı olmadı, ancak NYCFC'nin hiçbir zaman rahat hissetmemesini sağladı. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Daha çok çalışkan bir rol üstlenen Venezuelalı oyuncu, disiplinli bir performans sergiledi. 

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Daniel Pinter (5/10):

    Sürpriz bir giriş. Son dakikalarda oyundan çıktı.

    Facundo Mura (6/10):

    İkinci yarıda Allen için gerekli olan enerjiyi sağladı. Hiç hata yapmadı. 

    German Berterame (5/10):

    Topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt bayrağı kalktı. Miami formasıyla sinir bozucu bir başlangıç. 

    Leandro Stillitano (7/10):

    Javier Mascherano'nun cezasını çekmesi nedeniyle günün sorumlusu oydu. Taktiksel olarak yeni bir şey yapmadı, ancak takımına galibiyet kazandırdı. İşini yaptı. 

