Inter Miami - NYCFC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Herons, Yankee Stadyumu'nda oynanan nefes kesici maçı kazanırken Lionel Messi kahramanlık gösterdi

Maçın başından itibaren her şey oldukça sıradan bir Miami karşılaşması gibi görünüyordu. Herons topun hakimiyetini elinde tutuyordu, ancak özellikle Rodrigo De Paul’un yokluğunda kontrataklarda çok zayıf kalıyordu. Yine de ilk golü Herons attı. Gol, hiç beklenmedik bir oyuncudan geldi. Gonzalo Lujan, ceza sahasındaki bir topu ilk tepki veren isim oldu ve maçın dördüncü dakikasında ABD Milli Takımı’nın 1 numaralı kalecisi Matt Freese’i mağlup etti.

Ancak NYCFC kısa süre sonra cevap verdi. Miami'nin yeni transferi Micael, ceza sahası kenarında gereksiz bir serbest vuruş verdi. Nico Fernandez bu fırsatı değerlendirerek topu üst direğe çarptırdı ve Miami kalesinde çaresiz kalan Dayne St. Clair'i geçerek golü attı. Konuk takımın başka fırsatları da vardı. Messi, Freese tarafından iyi bir şekilde durdurulduktan kısa bir süre sonra, kendine özgü bir vuruşla topu direğe çarptırdı.

Ev sahibi takım, ikinci yarının başında akıcı bir kontra atakla skoru 2-1'e getirdi. Maxi Moralez boş alana indi ve Agustin Ojeda'ya pas verdi, Ojeda da topu ağlara gönderdi. Ancak Miami da beraberliği yakaladı. Tabii ki golü atan Messi oldu; uzak mesafeden Freese'i yanılttı. 10 dakika sonra Micael, Noah Allen'ın ortasına yükselip güzel bir kafa vuruşuyla takımını 3-2 öne geçirdi. Bundan sonra maç biraz gerginleşti. NYCFC üçüncü golü aradı ve St. Clair, maçın sonlarında birkaç güzel kurtarış yapmak zorunda kaldı. Bu arada Micael ve Lujan, defansta arka arkaya topu uzaklaştırdı.

GOAL, Yankee Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...