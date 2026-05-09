Inter Miami'nin yıldızı, son şampiyonun öncesinde dört favori belirlerken, Lionel Messi'nin görüşüne göre Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali Arjantin'den daha yüksek
Messi, Arjantin'in şampiyonluğu koruma şansını küçümsüyor
Katar'da dünyayı fetheden takımın kaptanı olmasına rağmen Lionel Messi, Arjantin'in üst üste iki şampiyonluk kazanma ihtimalini değerlendirirken temkinli bir tutum sergiledi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva yaklaşırken Albiceleste'nin en büyük favori olmayabileceğine inanıyor.
Arjantinli gazeteci Pollo Alvarez ile yaptığı röportajda Messi, diğer güçlü ülkelerin hazırlık ve kadro derinliği açısından dünya şampiyonlarını geride bıraktığı görüşünü açıkladı. Messi, Alvarez'e "Önümüzde daha iyi formda olan başka favoriler olduğunu kabul etmeliyiz" diyerek, kendi milli takımının durumunu mütevazı bir şekilde değerlendirdi.
Portekiz ve Fransa, süperstarın listesinin başında yer alıyor
Messi’nin favori listesindeki belki de en dikkat çekici isim Portekiz. Cristiano Ronaldo’nun takımını öne çıkararak Messi, Roberto Martinez’in kadrosundaki muazzam teknik kaliteyi kabul etmiş oldu. Euro 2016 şampiyonunu “çok rekabetçi bir takım” olarak nitelendiren Messi, tüm pozisyonlardaki dengeleri ve kadro derinliğinin onları mevcut Arjantin kadrosundan daha olgun bir takım haline getirdiğini ima etti.
Inter Miami'nin yıldızı, Arjantin'in 2022 finalinde mağlup ettiği Fransa'ya da büyük övgüler yağdırdı. Messi, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının birkaç turnuva döngüsü boyunca yüksek performans seviyesini koruma yeteneklerine atıfta bulunarak, bu takımın oluşturduğu tehdide karşı temkinli olmaya devam ediyor. "Fransa yine çok güçlü; çok yüksek seviyede çok sayıda oyuncuya sahip," diyen Messi, Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi isimlerin yer aldığı kadroyu takdir etti.
Geleneksel güçler Brezilya ve İspanya yarışta kalmaya devam ediyor
Messi, Portekiz ve Fransa’nın şu anki formuna odaklanırken, uluslararası futbolun tarihsel devlerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Özellikle, yaz turnuvası öncesinde yaşadıkları zorluklara bakılmaksızın, şampiyonluğa ulaşacak kalitede olan takımlar olarak Brezilya ve İspanya’yı gösterdi.
Messi, her iki ülkenin de istikrarsız dönemler geçirdiğini kabul etmekle birlikte, doğuştan gelen kaliteleri sayesinde küresel sahnede her zaman tehdit oluşturduklarını belirtti. "İspanya ve Brezilya, bir süredir en iyi formlarında olmasalar da, her zaman şampiyonluk adaylarıdır" dedi.
Efsaneler için Dünya Kupası'ndaki son veda
2026 Dünya Kupası’nın, Messi ve uzun süredir rakibi olan Ronaldo’nun dünya sahnesinde son kez boy göstereceği turnuva olacağı yönünde yaygın bir beklenti var. Messi, Arjantin için beklentileri düşük tutmaya çalışsa da, bu turnuvada iki efsanenin karşı karşıya gelme ihtimali, pek çok taraftarın yürekten arzuladığı bir hayal olmaya devam ediyor.
Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan az sayıdaki ülkeden biri olmak amacıyla Kuzey Amerika'ya gelecek. Ancak Messi, turnuva öncesinde Portekiz, Fransa, İspanya ve Brezilya'nın Arjantin'den daha avantajlı konumda olduğunu belirterek, futbolun en büyük ödülü için şu anda yarışta önde olduğunu düşündüğü rakiplere baskıyı kaydırdı.