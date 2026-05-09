Katar'da dünyayı fetheden takımın kaptanı olmasına rağmen Lionel Messi, Arjantin'in üst üste iki şampiyonluk kazanma ihtimalini değerlendirirken temkinli bir tutum sergiledi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva yaklaşırken Albiceleste'nin en büyük favori olmayabileceğine inanıyor.

Arjantinli gazeteci Pollo Alvarez ile yaptığı röportajda Messi, diğer güçlü ülkelerin hazırlık ve kadro derinliği açısından dünya şampiyonlarını geride bıraktığı görüşünü açıkladı. Messi, Alvarez'e "Önümüzde daha iyi formda olan başka favoriler olduğunu kabul etmeliyiz" diyerek, kendi milli takımının durumunu mütevazı bir şekilde değerlendirdi.