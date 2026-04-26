Goal.com
Canlı
Inter Miami CF v New England Revolution
Ryan Tolmich

Çeviri:

Inter Miami’nin New England Revolution Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Luis Suarez ve German Berterame, Nu Stadyumu’ndaki bir başka ev sahibi beraberliğinde takıma bir puanı kazandırdı

FEATURES
ABD 1
L. Messi
G. Berterame
L. Suarez

Herons geriye düşmüşken, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının evinde galibiyet arayışı devam ediyor.

Inter Miami’nin yeni stadyumunda hâlâ eksik olan tek bir şey var: bir galibiyet. Cumartesi günü New England Revolution ile oynanan maçta alınan beraberlik, Herons’u yenilgisiz tutsa da, Nu Stadium’da üç maçın ardından hâlâ galibiyetsiz bırakıyor.

Cumartesi günkü beraberlik, iki puan kaybedilmiş değil, bir puan kazanılmış gibi hissettiren maçlardan biriydi. Bunun nedeni, Inter Miami'nin çok iyi bir Revs takımına karşı geriye düşmüşken maçı çevirmek zorunda kalması ve bunu, daha çok göz ardı edilen iki süperstarının oyunuyla başarmasıydı.

Luis Suarez'in şutu, German Berterame'nin önüne sekti ve Berterame sezonun üçüncü golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Berterame üzerindeki baskıyı hafifletirken, Herons takımında daha büyük bir rol üstlenmeye çalışan Suarez'in artan etkisini de vurguladı.

Bu ikili, Utah'ta Real Salt Lake'i 2-0 yendikleri maçta bir golün ortakları olduktan sadece birkaç gün sonra ilk 11'de yer aldı ve kısa dinlenme süresine rağmen Miami maça iyi başladı. İlk yarı adeta bir satranç maçı gibiydi ve her iki takım da ikinci yarıda daha fazla hücum yapma isteğiyle sahaya çıktı. Miami için bu neredeyse meyvesini verdi, çünkü oyuna sonradan giren Tadeo Allende fileleri havalandırdı, ancak gol tartışmalı bir şekilde ofsayt olarak değerlendirildi.

Ancak ilk darbeyi Revs vurdu; 57. dakikada Carles Gil, Inter Miami ceza sahasında serbest bırakıldı. Tamamen yalnız kalan İspanyol yıldız, yakın mesafeden kaleci Dayne St. Clair'in üzerinden topu aşırtarak golü attı; bu gol, seyirciyi sustururken konuk takıma hayat verdi. Ancak 76. dakikada Berterame'nin golüyle Revs'in bu canlılığı söndü ve iki takım puanları paylaştı. Aslında Miami, üç puanı almaya en yakın takımdı, ancak Revs kalecisi Matt Turner, maçın son dakikalarında yaptığı bir dizi kurtarışla defalarca kapıyı kapattı.

Evinde galibiyet arayışı böylece devam ediyor ve önümüzdeki hafta sonu ezeli rakibi Orlando City ile oynanacak maça doğru ilerliyor.

GOAL, Nu Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    Gol yüzünden biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır, ancak gerçekte Gil'i kaçıran önündeki oyuncular suçludur. Maçın sonlarında bir kurtarış yaparak kalesini gole kapatmaya yardımcı oldu.

    Noah Allen: (6/10):

    İlk yarıda iyiydi, ancak Inter Miami biraz daha hücum gücü ararken ikinci yarı öncesinde oyundan alındı.

    Micael (6/10):

    Oldukça iyiydi. Çok fazla gergin an yaşamadı.

    Maxi Falcon (5/10):

    Revs'in golünde biraz daha iyi tepki verebilir miydi? Bu makul bir soru. Ancak maçın sonlarında Revs'in bir kontra atağını iyi bir şekilde önledi.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Muhtemelen üç savunmacı arasında en hatasız olanıydı ve Revs'in golünde en az suçlu olanıydı.

    Facundo Mura (6/10):

    Fena değildi. Hem hücumda hem de savunmada kayda değer bir şey yapmadı.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Orta saha

    David Ruiz (5/10):

    Golde Gil'i tamamen gözden kaçırdı ve Revs'in en iyi oyuncusunun rahatça içeri girip gol atmasına izin verdi. Kısa süre sonra oyundan alındı.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Bütün gece oyunu yönetti. Başka bir gün olsaydı birden fazla asist yapabilirdi ve takım arkadaşlarına yaptığı paslarla bunu kesinlikle hak etmişti.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Saldırı

    Luis Suarez (8/10):

    İyi başladı, ancak sonra performansında düşüş yaşadı. Yine de, onun vuruşundan seken topu Berterame'nin ağlara göndermesiyle maçın en önemli anını yarattı.

    German Berterame (8/10):

    Bu gol eleştirileri tamamen susturmayacak, ancak biraz olsun yatıştırabilir. Bu gol, tam bir golcü golü olsa da, forvet yavaş yavaş formunu bulmaya başlıyor.

    Lionel Messi (7/10):

    Sahanın her yerindeydi ve birkaç şutunu kaleye yakın bir noktadan attı. Ancak Revs onu harika bir şekilde marke etti ve şutlarının çoğunu ceza sahasının çok dışından atmasına neden oldu.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Tadeo Allende (7/10):

    Muhtemelen iptal edilmemesi gereken bir golün iptal edilmesiyle çok, çok şanssızdı. Bu sezon henüz gol atamadığı için ona da bir gol lazım.

    Ian Fray (5/10):

    Beraberliği sağlayacak altın bir fırsatı kaçırdı. Kesinlikle o golü geri almak isteyecektir.

    Preston Plambeck (8/10):

    Bir gencin isteyeceği türden bir ilk maçtı. Tamamen rolünün hakkını verdi, takımına büyük bir moral verdi ve neredeyse gol atıyordu, ancak Matt Turner'ın kurtarışıyla golü kaçırdı. Genel olarak çok umut verici.

    Ezequiel Abadia-Reda (7/10):

    Topla oldukça iyi görünüyordu, 11 pasının tamamını başarıyla tamamladı.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Bazı genç oyunculara güvenerek yaptığı oyuncu değişiklikleri için övgüyü hak ediyor. Gençler beklentileri karşıladı ve bu da daha deneyimli liderlerin işlerini yapmalarına ve sonuçta bir puan kazanmalarına olanak sağladı.

