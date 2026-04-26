Inter Miami’nin New England Revolution Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Luis Suarez ve German Berterame, Nu Stadyumu’ndaki bir başka ev sahibi beraberliğinde takıma bir puanı kazandırdı

Inter Miami’nin yeni stadyumunda hâlâ eksik olan tek bir şey var: bir galibiyet. Cumartesi günü New England Revolution ile oynanan maçta alınan beraberlik, Herons’u yenilgisiz tutsa da, Nu Stadium’da üç maçın ardından hâlâ galibiyetsiz bırakıyor.

Cumartesi günkü beraberlik, iki puan kaybedilmiş değil, bir puan kazanılmış gibi hissettiren maçlardan biriydi. Bunun nedeni, Inter Miami'nin çok iyi bir Revs takımına karşı geriye düşmüşken maçı çevirmek zorunda kalması ve bunu, daha çok göz ardı edilen iki süperstarının oyunuyla başarmasıydı.

Luis Suarez'in şutu, German Berterame'nin önüne sekti ve Berterame sezonun üçüncü golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Berterame üzerindeki baskıyı hafifletirken, Herons takımında daha büyük bir rol üstlenmeye çalışan Suarez'in artan etkisini de vurguladı.

Bu ikili, Utah'ta Real Salt Lake'i 2-0 yendikleri maçta bir golün ortakları olduktan sadece birkaç gün sonra ilk 11'de yer aldı ve kısa dinlenme süresine rağmen Miami maça iyi başladı. İlk yarı adeta bir satranç maçı gibiydi ve her iki takım da ikinci yarıda daha fazla hücum yapma isteğiyle sahaya çıktı. Miami için bu neredeyse meyvesini verdi, çünkü oyuna sonradan giren Tadeo Allende fileleri havalandırdı, ancak gol tartışmalı bir şekilde ofsayt olarak değerlendirildi.

Ancak ilk darbeyi Revs vurdu; 57. dakikada Carles Gil, Inter Miami ceza sahasında serbest bırakıldı. Tamamen yalnız kalan İspanyol yıldız, yakın mesafeden kaleci Dayne St. Clair'in üzerinden topu aşırtarak golü attı; bu gol, seyirciyi sustururken konuk takıma hayat verdi. Ancak 76. dakikada Berterame'nin golüyle Revs'in bu canlılığı söndü ve iki takım puanları paylaştı. Aslında Miami, üç puanı almaya en yakın takımdı, ancak Revs kalecisi Matt Turner, maçın son dakikalarında yaptığı bir dizi kurtarışla defalarca kapıyı kapattı.

Evinde galibiyet arayışı böylece devam ediyor ve önümüzdeki hafta sonu ezeli rakibi Orlando City ile oynanacak maça doğru ilerliyor.

GOAL, Nu Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...