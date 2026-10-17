Gonzalez, törenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Messi’nin ödülü bizzat kabul etmesi için kulübün tamamının kendisini teşvik ettiğini söyledi. Inter Miami teknik direktörü, Messi döner dönmez onu maç kadrosuna alma konusunda da son derece rahattı.

“Evet, katılacağı bu tören var ve ödülü bu şekilde kabul edecek olmasını seviyorum,” diyen Gonzalez, ESPN’in aktardığına göre şöyle devam etti: “Kulüpteki herkes onun orada olması gerektiği konusunda hemfikir çünkü bu, yalnızca kendisi için değil ailesi için de son derece önemli bir ödül.

“Elbette maçta da ona güveneceğim. Leo’nun bir imkânı var, avantajı değil. Geçen gün maçtan sonra da söyledim, onun iyi olmasını istiyorum. Buna ihtiyacı var. Orada olacak, ardından maçta da kadromda olacak. Bu yüzden hiç endişelenmiyorum.”