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Inter Miami'nin maçına sadece 48 saat kala Lionel Messi'nin kısa süreli İspanya seyahatine yeşil ışık yakıldı
Atlantik aşırı yolculuk kesinleşti
Messi, prestijli 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almak için gelecek hafta İspanya'ya gidecek. Inter Miami Teknik Direktörü Gonzalez, forvet oyuncusunun 22 Ekim'de Oviedo'daki törene katılacağını ve ardından Kuzey Amerika'ya döneceğini doğruladı.
Yıldız oyuncu, iki gün sonra New Jersey eyaletinin Harrison kentinde New York Red Bulls'a karşı oynanacak MLS maçı için yeniden takıma katılacak. Sıkışık takvime ve uzun yolculuğa rağmen Gonzalez, kaptanının maçta forma giyebilmesi konusunda hiçbir endişesi olmadığını söylüyor.
Kulübün tamamı, Messi'nin sezon içinde ikinci evi sayılan İspanya'daki etkinliğe katılmak için zaman ayırmasına tam destek veriyor. Inter Miami, 2026 MLS play-off'larındaki yerini yakın zamanda elde ettiği bir galibiyetin ardından garantiledi.
- AFP
Gonzalez yıldızına destek verdi
Gonzalez, törenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Messi’nin ödülü bizzat kabul etmesi için kulübün tamamının kendisini teşvik ettiğini söyledi. Inter Miami teknik direktörü, Messi döner dönmez onu maç kadrosuna alma konusunda da son derece rahattı.
“Evet, katılacağı bu tören var ve ödülü bu şekilde kabul edecek olmasını seviyorum,” diyen Gonzalez, ESPN’in aktardığına göre şöyle devam etti: “Kulüpteki herkes onun orada olması gerektiği konusunda hemfikir çünkü bu, yalnızca kendisi için değil ailesi için de son derece önemli bir ödül.
“Elbette maçta da ona güveneceğim. Leo’nun bir imkânı var, avantajı değil. Geçen gün maçtan sonra da söyledim, onun iyi olmasını istiyorum. Buna ihtiyacı var. Orada olacak, ardından maçta da kadromda olacak. Bu yüzden hiç endişelenmiyorum.”
Messi'ye tarihi takdir
Asturias Prensesi Ödülü, edebiyat, uluslararası iş birliği ve spor dâhil çeşitli alanlardaki önemli başarıları takdir ediyor. Haziran ayında yapılan duyuruda, vakfın başkanı Teresa Perales ve jüri, Arjantinli futbol ikonunu seçti.
Messi, bu ödülü alan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Ödül, hem olağanüstü sportif yeteneğini hem de saha dışındaki daha geniş çaplı katkılarını takdir ediyor.
Messi, ödüle layık görüldüğünün ilk duyurulduğu sırada, “Gerçek şu ki bu ödülün taşıdığı önem ve yalnızca sahada değil, saha dışında yaptıklarımın da takdir edilmesi nedeniyle bu ödülü almak benim için büyük bir gurur,” dedi. “Çok mutluyum ve çok minnettarım.”
- Getty Images Sport
Gözler Atlanta'ya çevriliyor
İspanya'ya gitmeden önce Messi ve Inter Miami'nin ilk olarak ligdeki yakın hedeflerine odaklanması gerekiyor. Inter Miami, sezon sonrası maçlar öncesinde ivme kazanmak için cumartesi günü Atlanta United'a konuk olacak.
Normal sezon sona yaklaşırken Inter Miami, Doğu Konferansı puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Messi, 23 golle MLS gol krallığı yarışında da lider ve FC Dallas forveti Petar Musa'nın dört gol önünde bulunuyor. Atlanta deplasmanının ve Oviedo'da hafta ortasında düzenlenecek törenin ardından Messi, New York Red Bulls ile karşılaşmak üzere New Jersey'de takım arkadaşlarına katılacak.
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