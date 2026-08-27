Bu hamle, Hoyos'la yollarını ayırmaya istekli olduğuna dair çok az işaret veren Inter Miami için adeta bir şaşkınlık yarattı. Messi ile yakın bir ilişkisi vardı ve sonuçlar kusursuz olmasa da tatmin ediciydi. Miami, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor ve hâlâ MLS Cup için mücadele etmesi bekleniyor.

Gonzalez'in Miami'ye gelişi ilk olarak Cesar Luis Merlo tarafından bildirildi.