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Inter Miami'nin, Lionel Messi MLS'teki dördüncü teknik direktörüne kavuşurken Guillermo Hoyos'un yerine Kily Gonzalez'i göreve getirdiği bildirildi
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Hoyos için sürpriz bir alternatif
Bu hamle, Hoyos'la yollarını ayırmaya istekli olduğuna dair çok az işaret veren Inter Miami için adeta bir şaşkınlık yarattı. Messi ile yakın bir ilişkisi vardı ve sonuçlar kusursuz olmasa da tatmin ediciydi. Miami, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor ve hâlâ MLS Cup için mücadele etmesi bekleniyor.
Gonzalez'in Miami'ye gelişi ilk olarak Cesar Luis Merlo tarafından bildirildi.
- Camilla Stolen
Sorgulanabilir teknik direktörlük deneyimi
Ancak Gonzalez'in teknik direktörlük kariyeri karmaşık bir tablo çiziyor. Arjantin ekipleri Rosario Central, Union ve Platense'yi çalıştırdı. Arjantin'in Rosario kentinde doğan çalıştırıcı, yüzde 32,5 galibiyet oranıyla kaybeden bir karneye sahip ve hiç büyük kupa kazanmadı.
Messi ile bir ilişki
Ancak Messi ile bir ilişkisi var; Arjantinlinin kulüpteki dönemi boyunca Miami'deki önceki tüm teknik direktörlerinin de böyle bir ilişkisi olmuştu. İkili, 2006'da Arjantin Milli Takımı'nda birlikte oynadı ve teknik direktör, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından dönüşünde Messi'yi karşıladı. Ayrıca ikisi de Rosario'dan.
- Getty
Miami ivme arıyor
Hoyos'un yerine gelen isim bir bakıma sürpriz olsa da, Miami son dönemde zorlanıyor. Leagues Cup'a grup aşamasında veda ettiler ve MLS'de son galibiyetlerini 25 Temmuz'da aldılar. Messi, son iki maçlarının her birinde de gol attı.
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