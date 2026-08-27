24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Kily GonzalezGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Inter Miami'nin, Lionel Messi MLS'teki dördüncü teknik direktörüne kavuşurken Guillermo Hoyos'un yerine Kily Gonzalez'i göreve getirdiği bildirildi

K. Gonzalez
Inter Miami CF
L. Messi
ABD 1

Inter Miami'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Inter Miami, Arjantin Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve Arjantin Birinci Ligi'nde üç farklı kulüpte görev yapmış Kily Gonzalez'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Gonzalez, sezonun başlamasının kısa süre ardından MLS Cup kazanan teknik direktör Javier Mascherano'nun görevden alınmasından bu yana görevi yürüten geçici teknik direktör Guillermo Hoyos'un yerini alacak.

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    Hoyos için sürpriz bir alternatif

    Bu hamle, Hoyos'la yollarını ayırmaya istekli olduğuna dair çok az işaret veren Inter Miami için adeta bir şaşkınlık yarattı. Messi ile yakın bir ilişkisi vardı ve sonuçlar kusursuz olmasa da tatmin ediciydi. Miami, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor ve hâlâ MLS Cup için mücadele etmesi bekleniyor.

    Gonzalez'in Miami'ye gelişi ilk olarak Cesar Luis Merlo tarafından bildirildi.

    • Reklam
  • imago-sport-1064159609.jpgCamilla Stolen

    Sorgulanabilir teknik direktörlük deneyimi

    Ancak Gonzalez'in teknik direktörlük kariyeri karmaşık bir tablo çiziyor. Arjantin ekipleri Rosario Central, Union ve Platense'yi çalıştırdı. Arjantin'in Rosario kentinde doğan çalıştırıcı, yüzde 32,5 galibiyet oranıyla kaybeden bir karneye sahip ve hiç büyük kupa kazanmadı.

  • Messi ile bir ilişki

    Ancak Messi ile bir ilişkisi var; Arjantinlinin kulüpteki dönemi boyunca Miami'deki önceki tüm teknik direktörlerinin de böyle bir ilişkisi olmuştu. İkili, 2006'da Arjantin Milli Takımı'nda birlikte oynadı ve teknik direktör, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından dönüşünde Messi'yi karşıladı. Ayrıca ikisi de Rosario'dan.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami ivme arıyor

    Hoyos'un yerine gelen isim bir bakıma sürpriz olsa da, Miami son dönemde zorlanıyor. Leagues Cup'a grup aşamasında veda ettiler ve MLS'de son galibiyetlerini 25 Temmuz'da aldılar. Messi, son iki maçlarının her birinde de gol attı.

ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL