Inter Miami’nin 45 milyon dolarlık kumar geri tepti: Lionel Messi’nin Herons’u Şampiyonlar Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elendi

Inter Miami, kazanmaya söz verdikleri CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın favorileri arasında yer alması bekleniyordu, ancak Nashville'e karşı aldıkları yenilgi tam bir utanç kaynağı oldu.

Lionel Messi maçın sonunda el sıkışmayı pek istemedi. Bunun yerine, deplasman golü kuralı nedeniyle Nashville’e itiraf etmek gerekirse acı bir şekilde yenildikten sonra, tünele doğru öfkeyle koştu.

Miami'nin kaptanı için karışık bir gece olmuştu. Yedinci dakikada kariyerinin 900. golünü attı. 74. dakikada ise, Miami'nin oldukça dağınık savunmasının ardından Nashville'den Cristian Espinoza'nın topu çizgiye göndermesini sadece izleyebildi. Ev sahibi Miami'nin kendi golüne ihtiyacı vardı. Ama bu gol hiç gelmedi.

Ve böylece Miami başarısız oldu. CONCACAF Şampiyonlar Kupası tuhaf bir turnuva, ancak tarihsel olarak MLS takımlarının göreceli gücünü ölçen bir turnuva. Kıtanın en iyi takımı olmak mı istiyorsunuz? Diğerlerini yenin. Sonunda Miami, kendi liginden bir takımı bile yenemedi.

Bu, Herons için özellikle de ortak sahibi Jorge Mas'ın, Miami'nin bu yıl Kupaya her şeyini ortaya koyacağını oldukça net bir şekilde açıklamış olması nedeniyle, oldukça kasvetli bir dönemde geldi. Messi'nin Güney Florida'da geçirdiği üç sezonun her birinde MLS Kupası, Lig Kupası ve Taraftarlar Kalkanı'nı kazanmışlardı.

Ancak görünüşe göre 4. kupayı beklemek zorunda kalacaklar; bu, çok fazla harcama yapan ve pek çok kişi tarafından büyük bir heyecanla beklenen bir takım için büyük bir darbe oldu.

    İstedikleri gibi gitmeyen bir maç

    Maçın başlarında, Çarşamba günkü Miami maçıyla epey benzerlik gösteriyordu. Topun büyük kısmı onlardaydı ve Nashville de topun kendilerinde kalmasına aldırış etmiyordu. Liga MX ekibi Monterrey’den transfer olduktan sonra zor günler geçiren German Berterame, maçın dördüncü dakikasında yakın mesafeden kaleciye şut çekti. Kısa süre sonra Messi, onun hatasını telafi etti.

    Gol inanılmazdı: Messi, kaleye sırtı dönük bir pozisyonda topu aldı, bir savunma oyuncusunu kolayca geçtikten sonra ikinci oyuncunun bacaklarının arasından topu alt köşeye gönderdi.



    Ve o andan itibaren, tanıdık bir hikaye gibi görünüyordu. Bu, Miami'nin en iyi haliyle maçı bitirdiği kısımdı. Bıçak saplanmıştı; sadece çevrilmesi gerekiyordu. Ve küçük Arjantinli bunu denedi. Ancak gol, Nashville'in kararlılığını sarsmış gibi görünmüyordu. Gerçekten de değişmediler.

    İlk maçta 0-0 berabere kaldıkları için, tek ihtiyaçları olan şey bir goldu. Ve Miami'nin savunması çöktüğünde, Alex Muyl'un defleksiyonlu şutu kaleye doğru süzülürken bunu başardılar. Dayne St. Clair topu yumrukladı. San Jose'den transfer edilen serbest oyuncu Espinoza ilk tepkiyi verdi ve topu ağlara gönderdi. Nashville yedek kulübesi coşkuya boğuldu. Güzel bir an değildi. Ama öyle olması da gerekmiyordu.

    O andan itibaren Herons için panik modu başladı. İşler kontrollü bir halden çılgın bir hale dönüştü. Ancak ne bir niyet, ne de bir inanç vardı. Miami iki hücum değişikliği yaptı ve son 15 dakikada sadece iki net fırsat yarattı. Messi sadece bir kez kaleyi denedi, kalabalık bir alanda yaptığı bu şut, Ballon d'Or kazanan standartlarına göre bile spekülatif bir şuttu.

    Tarihi bir harcamanın ardından yaşanan başarısızlık

    Ve böylece Miami eve dönüyor. Elbette, bu yıl başından beri zor bir görev olacağı belliydi. MLS takımları genel olarak üç cephede birden rekabet edebilecek bütçeye ya da kaliteye sahip değil. Leagues Cup, MLS ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası’nda başarıya ulaşmak çok büyük bir hedef.

    Yine de Miami, bu ana hedef doğrultusunda kış transfer döneminde yoğun bir şekilde kadrosunu güçlendirdi. Bazen, takımın bölgedeki en iyi yetenekleri kadrosuna kattığı ve onların kendileri için oynamak istedikleri gerçeğine güvendiği, Bayern Münih tarzı bir transfer dönemi gibi hissettirdi. Geçen yılın MLS Yılın Kalecisi ödülünün sahibi St. Clair, Minnesota United'ın daha yüksek teklifini reddederek Miami ile sözleşme imzaladı. Nedeni ne miydi? CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kazanması beklenen bir takımda oynamak istiyordu; bu da Çarşamba gecesi yaşanan yenilgiyi son derece utanç verici hale getirdi.

    Tadeo Allende, bazı MLS kulüplerinin toplam harcamasından daha fazla paraya geri döndü. Facundo Mura, Sergio Reguilon, David Ayala, Rodrigo De Paul (kalıcı olarak) ve son olarak Berterame takıma katıldı. Sonuç olarak, bu transfer döneminde 45 milyon dolar harcadılar. Onlardan sonra en iddialı kulüp olan Houston ise 15 milyon dolar harcadı. Elbette bu, hedefleri olan bir kış transfer dönemi oldu, ancak aynı zamanda ligin daha önce hiç görmediği bir dönemdi.

    Tam bir utanç kaynağı

    Çarşamba günü yaşananlar tam bir utanç kaynağıydı. Bu, MLS’in iyi takımlarından biri olan Nashville’in itibarını sarsacak bir durum değil. Muhtemelen Doğu Konferansı’nda ilk dörtte yer alacaklar. İyi bir teknik kadroya sahipler, dengeli bir kadro kurmuşlar ve bireysel yeteneklerle hareket ediyorlar. Model veya kalite açısından çığır açan bir şey yapmıyorlar, ancak teorik olarak onlara yenilmenin utanılacak bir yanı yok.

    Ancak bu bir MLS takımıydı. Miami, teorik olarak Toluca, Pumas veya Cruz Azul'a karşı kazanmak için kurulmuş bir takım. Bu maçlarda yedek oyuncularını sahaya sürebilmeleri gerekiyor. Copa Libertadores'te bir yer elde edebilecekleri konuşuluyordu. Eğer bu bir tür denemeyse, o zaman büyük bir başarısızlıktı. Güney Amerika'nın en iyileriyle rekabet edebileceklerini iddia ederken, kendi liglerinden bir takıma yenildiler.

    Belki de buna karşı bir argüman, MLS takımlarının Şampiyonlar Kupası'nda zaten güçlendiği olabilir. Nashville, Miami kadar burada olmayı hak ediyor. Yine de Meksika takımları, son 16 turunda açık ara üstünlük sağladı. Toluca, evinde 10 kişiyle oynayan San Diego'yu mağlup etti. Club America, Philadelphia'dan 1-1'lik skorla ayrıldı ve toplamda turu geçti. Aslında, 2022'den beri kazanamadıkları bir turnuvada MLS'in Meksika takımlarıyla rekabet edebileceğini göstermek, Perşembe akşamı Tigres ile oynayacak olan FC Cincinnati'ye kalmış.

    Miami'nin de uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olacak. Takıma yeni yüzler katıldı, bazı eski oyuncular ise ayrıldı. Anlaşılması gereken yeni hareketler var, soyunma odasına taze kan katıldı. Bu tür şeyler bir gecede değişmez.


    Ortaya çıkan bazı önemli kusurlar

    Ayrıca, Miami takımının henüz tam anlamıyla hazır olmaktan uzak olduğu da daha geniş çapta ortaya çıktı. Unutmayın ki, transfer ettikleri bazı oyuncular ikinci hatta üçüncü tercihlerdi. Söylentilere göre, LAFC'den Denis Bouanga'nın peşine düşmüşlerdi; onun hızı ve hücum gücü, Messi'nin yanında Beterame'den çok daha uygun olurdu. Los Angeles ekibi, en iyi oyuncularından biriyle devasa bir sözleşme uzatması imzalamadan önce 13 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi. O zamanlar bu transfer bir fırsat kaçırma gibi görünüyordu. Şimdi ise onun kaybı devasa bir kayıp gibi görünüyor.

    Vancouver Whitecaps'tan Tristan Blackmon da hedefler arasındaydı. Onun transferi, özellikle Blackmon'un ABD Milli Takımı kadrosunda yer alması ve 2025'te MLS Yılın Defans Oyuncusu seçilmesi nedeniyle, stoper pozisyonunda önemli bir güç artışı sağlayacaktı. Elbette bunun bir domino etkisi olacaktı. Blackmon gelmemiş olsaydı, Micael de Palmeiras'tan kiralık olarak gelmeyebilirdi. Bouanga'nın transferi anlaşmaya varılsaydı, Berterame de Liga MX'ten transfer edilmeyebilirdi. Ancak her iki transfer de ilk tercihlerine göre açıkça bir gerileme. Ve Miami bunun sonucunda zarar gördü.

    Böylece Herons, başarı sözü verdikleri tek turnuvada beklentilerin altında kaldı. CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak zor bir iştir. Nitekim, MLS takımlarının bu kupayı kazanmak için sık sık zorlanmasının bir nedeni vardır. Ancak önceki yıllarda, Liga MX takımlarının elinde yenildiler ve daha derin kadrolara karşı deplasman maçlarında sonuç alamadılar; zorlu deplasman koşullarında kadro derinliğindeki eksiklikleri ortaya çıktı. Ancak bu sefer, MLS'den bir rakibe karşı tek maçlık bir karşılaşmada kupayı kaçırdılar.

    Belki de bu, beklenmedik bir sonuçtur. Messi etkisi işe yaramadı. Miami, soğukkanlılığını kaybetti. Bireysel hatalar, kötü bir gece, topun yanlış yönde sekmesi; bunların hepsi eleme maçlarında yaşanabilir. Ancak Miami, bunu önlemek için kurulmuştur.

    Bunlar, Miami'nin rahatça geçmesi gereken maçlar. Bu, tarihi bir serüvenin başlangıcı olmalıydı. Bunun yerine, başarısız oldular.

