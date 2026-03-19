Inter Miami’nin 45 milyon dolarlık kumar geri tepti: Lionel Messi’nin Herons’u Şampiyonlar Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elendi

Lionel Messi maçın sonunda el sıkışmayı pek istemedi. Bunun yerine, deplasman golü kuralı nedeniyle Nashville’e itiraf etmek gerekirse acı bir şekilde yenildikten sonra, tünele doğru öfkeyle koştu.

Miami'nin kaptanı için karışık bir gece olmuştu. Yedinci dakikada kariyerinin 900. golünü attı. 74. dakikada ise, Miami'nin oldukça dağınık savunmasının ardından Nashville'den Cristian Espinoza'nın topu çizgiye göndermesini sadece izleyebildi. Ev sahibi Miami'nin kendi golüne ihtiyacı vardı. Ama bu gol hiç gelmedi.

Ve böylece Miami başarısız oldu. CONCACAF Şampiyonlar Kupası tuhaf bir turnuva, ancak tarihsel olarak MLS takımlarının göreceli gücünü ölçen bir turnuva. Kıtanın en iyi takımı olmak mı istiyorsunuz? Diğerlerini yenin. Sonunda Miami, kendi liginden bir takımı bile yenemedi.

Bu, Herons için özellikle de ortak sahibi Jorge Mas'ın, Miami'nin bu yıl Kupaya her şeyini ortaya koyacağını oldukça net bir şekilde açıklamış olması nedeniyle, oldukça kasvetli bir dönemde geldi. Messi'nin Güney Florida'da geçirdiği üç sezonun her birinde MLS Kupası, Lig Kupası ve Taraftarlar Kalkanı'nı kazanmışlardı.

Ancak görünüşe göre 4. kupayı beklemek zorunda kalacaklar; bu, çok fazla harcama yapan ve pek çok kişi tarafından büyük bir heyecanla beklenen bir takım için büyük bir darbe oldu.