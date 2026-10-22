Anderson, Neymar'ın Brezilya'da üzerinde hissettiği ilgi odağından uzaklaşmak istemesi hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya Kupası öncesinde çok konuşuldu. İnsanlar ‘Onu neden götürüyorsunuz?’ diyordu. Götürmezseniz konuşuyorlar, götürürseniz yine konuşuyorlar.

“Brezilya medyası Neymar'a karşı çok sert. Neymar başka herhangi bir millî takımda, İngiltere'de ya da başka bir yerde oynasaydı insanlar ona hayran kalırdı. İnsanlar Neymar'ın PSG için yaptıklarını anlamıyor. Neymar oraya gitmeden önce kimse PSG'yi tanımıyordu. Neymar'ın PSG için oynadığı bütün maçlara bakın, inanılmaz. Rakip oyuncularla resmen dalga geçti!

“Brezilya'da televizyondan birini arıyorsunuz, ‘Neymar'ın üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum’ diyor. Neymar, millî takım adına en çok gol atan oyuncu. Neymar sadece Dünya Kupası'nı kazanamadı. Neymar, Copa America'yı kazandı. Olimpiyatları kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. En çok golü Neymar atıyor. Neymar üst düzey bir oyuncu değil de ne demek?!

“O adam her gün 2.000 çocuğa yardım ediyor. Bunu yapan başka bir oyuncu söyleyin bana. Sadio Mane, Afrika'da çok şey yapıyor. Neymar kendi cebinden verdi. 2.000 kişiye yemek verdi. Her gün. Her gün 2.000 çocuğa. İnsanlar neden bundan bahsetmiyor?

“Futboldan anlayanlar onu her zaman savunuyor çünkü Brezilya'da işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Neymar millî takımdan ayrıldığında çocuklarım ağlıyor. Benim için ağlamıyorlar! Nemar için ağlıyorlar.

“O adam son 20 yılda o nesilden pek çok çocuğu mutlu etti. Ülkede pek çok insana yardım etti. Hükümetin yardım etmediği yerde. 2.000 çocuğa yardım etmek çok para gerektirir. Her gün yemek. Bunu herkes yapamaz. Kendi cebinden ödüyor.

“İnsanlar sürekli ‘kötü karakter, kötü genler’ diyor. Bana her gün 2.000 çocuğa kendi cebinden yemek sağlayan başka bir oyuncu söyleyin. Bilmiyorum. Fark etmez, onu her zaman savunacağım. Çünkü bence Neymar, oynarken gördüğüm en iyi oyunculardan biri. En iyilerin de iyisi. Brezilya millî takımının bütün nesillerini, bütün oyuncularını düşünün. Neymar en üst seviyedeydi.

“Bir insandan hoşlanmamanız başka bir şey. Paranız varsa helikopteriniz de tekneniz de olur, para da harcarsınız. Siz harcamazsanız çocuklarınız harcar. Bazı çocuklar paranızla b*ktan işler yapar. Çok çalışıyorsunuz, dolayısıyla bunun tadını çıkarmalısınız.

“Brezilya'dan bazı oyuncular da ondan hoşlanmıyor. O adam helikopter alınca ben mutlu oluyorum. Bunu hak ediyor. Bunun için çalıştı. Kendi parası. Helikopteri var diye ondan hoşlanmıyor musunuz? Hadi ama. Bu aptallık.

“İnsanlar onun her gün 2.000 çocuğa yardım ettiğini unutuyor. Bunu kimse söylemiyor. Televizyonda kimse söylemiyor. Ben hiç görmedim. Kendisi de konuşmuyor. ‘Yardım ediyorum’ demiyor. Sessiz kalıyor. Her yıl sessiz kalıyor. Her yıl hayır kurumu için 30 milyon, 40 milyon topluyor.

“Böyle insanlara saygı duyuyorum çünkü geldiğim yerde çok fakirdim. 11 yaşındayken evden ayrıldım, param yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Annemin dört çocuğu var. Bizi tek başına büyüttü. Allah Neymar'dan razı olsun, onunla ilgilenen iyi bir babası var. Onun babası, annesi gibi birisi benim yanımda olsaydı muhtemelen daha çok param olurdu.

“Brezilya'da birçok insan için durum böyle değil. Birçok oyuncu çok yoksul ailelerden geliyor. Gremio'da iki yıl kulüpte yaşadım. Aşağıda. Stadyumun alt katı gibi bir yerde. Stadyum çalışanlarının oturduğu yerde. Orada yaşadım. Ben ve Liverpool'dan Lucas Leiva. İkimiz aşağıda birlikte yaşadık.

“Bazı oyuncuların ailesi yok. Neymar'ın kendisine ve kariyerine destek olan iyi bir babası ve iyi bir annesi var; onunla her zaman ilgilendiler ve ona baktılar. O çocuk hak ettiğini aldı.

“Sadece bir kupa kazanmadı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ligi kazandı, millî takımla kazandı, en çok golü attı. Bence bu yeterli. O üst düzey bir oyuncu.

“Ballon d'Or'u kazanamaması çok üzücü. Benim dönemimde insanlara onun Ballon d'Or'u kazanamadığını nasıl söylersiniz? Bu çılgınlık. Ama o çok, çok iyi bir oyuncu. Ronaldo'yu ele alın. Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanmadı. Ronaldo'nun üst düzey bir oyuncu olduğunu söylüyorsunuz. Futbolun güzelliği de bu. İnsanlar Neymar'ı sebepsiz yere eleştiriyor.”