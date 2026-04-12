Inter Miami CF v New York Red Bulls
Inter Miami - New York Red Bulls maçında oyuncu değerlendirmeleri: Germán Berterame nihayet gol attı, ancak Julian Hall Herons'u cezalandırdı

Alman oyuncu Berterame nihayet gol atmayı başardı ve Inter Miami pek çok gol fırsatı yakaladı, ancak savunmadaki hatalar, New York Red Bulls ile oynadıkları heyecan verici 2-2 berabere biten maçta takımın aleyhine sonuçlandı. Lionel Messi de alışılmadık bir şekilde sessiz kaldı, ancak konuk takım hücumda yüksek kalite sergiledi ve bu sonucu hak etti.

Miami, Messi'nin German Berterame'ye yaptığı ortada maçın ilk dakikalarında gol atmalıydı. Ancak Meksika milli takım oyuncusu, kale boşken fırsatı kaçırdı. Ve Red Bulls ilk golü attı. Maç boyunca mükemmel bir performans sergileyen Julian Hall, kanattan hızla ilerleyip rakibini geçerek Jorge Ruvalcaba'ya pas verdi; Ruvalcaba da çaresiz kalan kaleciyi geçerek golü attı. 

Herons, ilk yarının son vuruşunda skoru eşitledi. Rodrigo De Paul, arka direğe bir orta açtı, Mateo Silvetti topu yakaladı ve alt köşeye gönderdi. 

Messi, ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra gol atmalıydı, ancak rakibini ekarte ettikten sonra topu dışarıya attı. Berterame ise kısa süre sonra hata yapmadı. Top ceza sahası içinde Meksikalı oyuncunun ayağına düştü, o da dönerek şutunu çekti ve MLS'deki ilk golünü attı. 

Red Bulls, 60. dakikada ikinci golü attığını sandı, ancak Robert Voloder'in düzgün vuruşunun öncesinde Cade Cowell çok az bir farkla ofsayt pozisyonundaydı. Ancak sonunda skoru eşitlediler. Ve Hall yine bu golün merkezindeydi; dönerek rakibini geçip genç takım arkadaşı Adri Mehmeti'ye ortaladı ve Mehmeti topu ağlara gönderdi. 

Konuk takım galibiyet golü için bastırdı. Ancak Miami, maçın sonlarında savunma kalitesini gösterdi. 90. dakikada Luis Suarez, Ethan Horvath'tan güzel bir kurtarış kopardıktan sonra, beraberlik adil bir sonuç olarak görüldü. 

GOAL, Nu Stadium'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    Red Bulls'un iki golünde de elinden bir şey gelmedi. Bunun dışında oldukça sakin bir gece geçirdi. 

    Ian Fray (8/10):

    Hücumcu bir sağ bek performansı sergiledi. Kanatta bir aşağı bir yukarı koştu, fırsatlar yarattı ve muhtemelen 15 dakika içinde birkaç asist yapmalıydı. Üçlü savunmanın sağında da sağlamdı. 

    Maxi Falcon (5/10):

    Tamamen dengesizdi. Son anda bazı hayati müdahaleler yaptı, ancak Red Bulls'un golünde pozisyonunu feci şekilde kaybetti.

    Micael (5/10):

    Red Bull'un açılış golünde Hall'u gözden kaçırdı. Hall'un hızına hiç ayak uyduramadı. Unutulması gereken bir maç. 

    Sergio Reguilon (4/10):

    Biraz kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. Kanatta Red Bulls'un hızına ayak uyduramadı ve hücumda biraz dikkatsizdi. 

    Orta saha

    Mateo Silvetti (7/10):

    Canlıydı, sonra sessizleşti, ardından muhteşem bir gol attı. 

    Yannick Bright (6/10):

    Oyunu bozdu, birkaç dripling yaptı, ancak Miami'nin o bölgeden ihtiyaç duyduğu yaratıcı kıvılcımı getiremedi. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Miami'nin ilk golüne giden süreçte topu geri kazandı. Birkaç fırsat yarattı. Çalışma temposu çok değerli. 

    Rodrigo De Paul (8/10):

    İlk yarıda gol atmalıydı, ancak güzel bir asistle bunu telafi etti. Sağ orta saha rolünde yeterince iyi oynadı ve ikinci yarıda ortaya geçtiğinde çok daha iyi oldu.

    Saldırı

    Alman Berterame (6/10):

    İlk 10 dakika içinde kaçırılmayacak bir gol fırsatını kaçırdı. Yaklaşık 50 dakika boyunca pek bir şey yapmadı. Oldukça şanslı bir gol attı. Ondan sonra ortadan kayboldu. 

    Lionel Messi (7/10):

    Bazı rakiplerini çok aptal durumuna düşürdü, boşluklar yarattı, Berterame'nin golünü hazırladı. Maçın sonlarında etkileyici bir kurtarışa zorladı. Gol atamasa da sağlam bir performans sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Daniel Pinter (7/10):

    Onun oyuna girmesi her şeyi değiştirdi. Miami'nin üçlü savunmaya geçmesini sağladı ve kanatlarda gerçek bir kalite kattı. 

    Gonzalo Lujan (6/10)

    Defansif destek sağlamak için oyuna girdi ancak bunu pek başaramadı. 

    Luis Suarez (N/A):

    Oyuna girdikten birkaç saniye sonra iyi bir fırsatı kaçırdı. Maçın sonlarında Horvath'tan muhteşem bir kurtarış kopardı. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Oyunu değiştirdi ve Berterame'yi orta sahada ilk 11'de oynattı. Miami ilk yarıda iyiydi, ikinci yarıda daha da iyiydi. Ancak savunmadaki hatalar onlara pahalıya mal oldu. Bu korkunç bir sonuç değil, ancak Miami'nin hala cevaplaması gereken sorular var. 

