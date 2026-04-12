Inter Miami - New York Red Bulls maçında oyuncu değerlendirmeleri: Germán Berterame nihayet gol attı, ancak Julian Hall Herons'u cezalandırdı

Miami, Messi'nin German Berterame'ye yaptığı ortada maçın ilk dakikalarında gol atmalıydı. Ancak Meksika milli takım oyuncusu, kale boşken fırsatı kaçırdı. Ve Red Bulls ilk golü attı. Maç boyunca mükemmel bir performans sergileyen Julian Hall, kanattan hızla ilerleyip rakibini geçerek Jorge Ruvalcaba'ya pas verdi; Ruvalcaba da çaresiz kalan kaleciyi geçerek golü attı.

Herons, ilk yarının son vuruşunda skoru eşitledi. Rodrigo De Paul, arka direğe bir orta açtı, Mateo Silvetti topu yakaladı ve alt köşeye gönderdi.

Messi, ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra gol atmalıydı, ancak rakibini ekarte ettikten sonra topu dışarıya attı. Berterame ise kısa süre sonra hata yapmadı. Top ceza sahası içinde Meksikalı oyuncunun ayağına düştü, o da dönerek şutunu çekti ve MLS'deki ilk golünü attı.

Red Bulls, 60. dakikada ikinci golü attığını sandı, ancak Robert Voloder'in düzgün vuruşunun öncesinde Cade Cowell çok az bir farkla ofsayt pozisyonundaydı. Ancak sonunda skoru eşitlediler. Ve Hall yine bu golün merkezindeydi; dönerek rakibini geçip genç takım arkadaşı Adri Mehmeti'ye ortaladı ve Mehmeti topu ağlara gönderdi.

Konuk takım galibiyet golü için bastırdı. Ancak Miami, maçın sonlarında savunma kalitesini gösterdi. 90. dakikada Luis Suarez, Ethan Horvath'tan güzel bir kurtarış kopardıktan sonra, beraberlik adil bir sonuç olarak görüldü.

