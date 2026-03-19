Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup
Inter Miami - Nashville SC maçında oyuncuların performans notları: Lionel Messi muhteşem 900. golünü attı, ancak Herons deplasman golü kuralı nedeniyle CONCACAF Şampiyonlar Kupası'ndan elendi

Arjantinli yıldızın muhteşem golüne rağmen, Herons deplasman golleri kuralı nedeniyle kıtasal turnuvadan elendi.

Her şeyin karşılığını alacağa benziyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Charlotte’ta oynanan berabere biten maçta takımın en büyük yıldızlarını dinlendirmeyi tercih eden Inter Miami, Nashville’de rahat bir oyun sergiliyordu. Lionel Messi gol atarak kariyerinin 900. golünü kaydetti. Maçın kontrolü tamamen ellerindeydi. Ancak bir anda, Nashville SC’nin golüyle kontrolü kaybettiler. Deplasman golü Miami’yi şaşkına çevirdi ve onları CONCACAF Şampiyonlar Kupası’ndan eledi. 

Cristian Espinoza'nın 74. dakikadaki beraberlik golü, Messi'nin açılış golünü boşa çıkardı ve maç 1-1 berabere bitti. Geçen hafta Tennessee'de oynanan golsüz berabere maçın ardından, Nashville turu geçti. Bu sonuç, Herons için bir süre acı verecek.

Maçın ilk üçte ikisi, yeni transfer Sergio Reguilon'un ilk yarıda sakatlanması dışında, Miami'nin lehine geçti. Messi, her zamanki gibi Nashville savunmacılarını ceza sahasında şaşkına çevirip topu ağlara göndererek güzel bir vuruşla golünü attı. Bu gol yeterli gibi görünüyordu, ta ki yeterli olmadığı ortaya çıkana kadar. 74. dakikada Espinoza, kaos anını iyi değerlendirerek, Dayne St. Clair'in ilk kurtarışından sadece birkaç saniye sonra topu ağlara gönderdi. St. Clair ve Miami savunmasının yarısı, Espinoza'nın şutunu geçip ağlara gönderirken kendi kalelerinde yığılmış halde sadece izleyebildiler.

Messi için son dakikada sihirli bir an olmadı ve Miami için de son dakikada kurtuluş olmadı. Kuzey Amerika'nın en iyi takımı olma yolunda kazanmaya o kadar çok ihtiyaç duydukları bu turnuvadan elendiler. Ancak bu yıl bu gerçekleşmeyecek, çünkü Herons kendi sahasında ihtiyaç duydukları sonucu almak için yeterince kararlı olamadı.

GOAL, Chase Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (6/10):

    Kale dışında hiç zorlanmadı; karşılaştığı tek zorluk, ilk kurtarışın ardından ortaya çıkan kaosun bir sonucuydu. Daha iyisini yapabilir miydi? Belki, ama içinde bulunduğu durum zordu.

    Sergio Reguilon (7/10):

    Messi'nin golünde asist yaptı, ancak 40. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kulüpteki ilk bir buçuk maçında ne kadar iyi olduğunu düşünürsek, bu da çok yazık oldu.

    Micael (6/10):

    Golde biraz topu izledi. Bunun dışında, hem kendisinin hem de Lujan'ın Mukhtar'ı kaybettiği bir an dışında pek bir işi yoktu.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Golün atılmasına yol açan pozisyonda rakibini kaybetti. Ayrıca erken bir sarı kart gördü ve bu durumun etkisi altında kaldı.

    Facundo Mura (7/10):

    Miami için kanatta sağlam bir çıkış noktası oldu ve kaleye bir uzun mesafe şut atabildi.

    • Reklam
    Orta saha

    Yannick Bright (5/10):

    Nashville'in beraberlik golünde daha iyi davranması gerekirdi. Bunun dışında sahada çok iyi bir performans sergiledi, ancak önemli olan o andı.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    O sahadayken takımı ne kadar yukarı taşıdığını görmek çok kolay. Çarşamba günü, Nashville'in bir dizi faulle ona hedef almasına rağmen bunu başardı.

    Saldırı

    Telasco Segovia (5/10):

    Özellikle etkili değildi. İkinci yarının başında Silvetti ile değiştirilmesi mantıklıydı.

    Tadeo Allende (5/10):

    Tamamen sessizdi. Hiç top bulamadı ve bulduğu birkaç anda da pek bir şey yapamadı.

    Lionel Messi (7/10):

    İnanılmaz bir gol attı, ancak bunun dışında pek bir şey yapmadı. Maçın bitimine saniyeler kala bir şut daha çekti, ancak bu şut da engellendi.

    German Berterame (5/10):

    Yine etkisizdi. Şimdiye kadar gol atamaması konusunda biraz endişelenmenin zamanı geldi mi?

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Noah Allen (6/10):

    İlk yarıda sakatlık nedeniyle oyuna girmesi zordu. Yine de gayet iyi iş çıkardı.

    Matteo Silvetto (5/10):

    Segovia'nın yerine oyuna girdi, ancak daha etkili olamadı.

    David Ayala (6/10):

    Saha genelinde iyi bir etki yarattı, ancak Miami'nin ihtiyaç duyduğu golü atacak oyuncu asla olamazdı.

    Luis Suarez (5/10)

    Neredeyse 20 dakika boyunca topa sadece beş kez dokundu. Onun kadar ölümcül bir forvet bile bu durumda fazla bir şey yapamaz.

    Javier Mascherano (5/10):

    Gerçekçi olmak gerekirse, bu maç Mascherano'nun elinde olmayan tek bir kötü anın sonucu olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, takımı hafta sonu kilit oyuncularını dinlendirmesine rağmen Nashville'i yenemedi. Bu konuda bazı sorulara cevap vermesi gerekecek.

