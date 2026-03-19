Her şeyin karşılığını alacağa benziyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Charlotte’ta oynanan berabere biten maçta takımın en büyük yıldızlarını dinlendirmeyi tercih eden Inter Miami, Nashville’de rahat bir oyun sergiliyordu. Lionel Messi gol atarak kariyerinin 900. golünü kaydetti. Maçın kontrolü tamamen ellerindeydi. Ancak bir anda, Nashville SC’nin golüyle kontrolü kaybettiler. Deplasman golü Miami’yi şaşkına çevirdi ve onları CONCACAF Şampiyonlar Kupası’ndan eledi.

Cristian Espinoza'nın 74. dakikadaki beraberlik golü, Messi'nin açılış golünü boşa çıkardı ve maç 1-1 berabere bitti. Geçen hafta Tennessee'de oynanan golsüz berabere maçın ardından, Nashville turu geçti. Bu sonuç, Herons için bir süre acı verecek.

Maçın ilk üçte ikisi, yeni transfer Sergio Reguilon'un ilk yarıda sakatlanması dışında, Miami'nin lehine geçti. Messi, her zamanki gibi Nashville savunmacılarını ceza sahasında şaşkına çevirip topu ağlara göndererek güzel bir vuruşla golünü attı. Bu gol yeterli gibi görünüyordu, ta ki yeterli olmadığı ortaya çıkana kadar. 74. dakikada Espinoza, kaos anını iyi değerlendirerek, Dayne St. Clair'in ilk kurtarışından sadece birkaç saniye sonra topu ağlara gönderdi. St. Clair ve Miami savunmasının yarısı, Espinoza'nın şutunu geçip ağlara gönderirken kendi kalelerinde yığılmış halde sadece izleyebildiler.

Messi için son dakikada sihirli bir an olmadı ve Miami için de son dakikada kurtuluş olmadı. Kuzey Amerika'nın en iyi takımı olma yolunda kazanmaya o kadar çok ihtiyaç duydukları bu turnuvadan elendiler. Ancak bu yıl bu gerçekleşmeyecek, çünkü Herons kendi sahasında ihtiyaç duydukları sonucu almak için yeterince kararlı olamadı.

GOAL, Chase Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...