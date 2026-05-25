Inter Miami, Lionel Messi'nin hamstringinde "aşırı yük" ve "kas yorgunluğu" yaşadığını açıkladı; Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor

Inter Miami, 38 yaşındaki Lionel Messi'nin Pazar günü Philadelphia Union karşısında fiziksel rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmasının ardından oyuncu hakkında bir açıklama yaptı. Pazartesi günü yapılan ileri tetkiklerin ardından kulüp, Messi'nin ilk teşhisinin "sol hamstring kasındaki yorgunluğa bağlı aşırı yük" olduğunu belirtti ve oyuncunun sahalara dönüşünün "klinik ve fonksiyonel iyileşmesine" bağlı olduğunu açıkladı.