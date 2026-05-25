Goal.com
CanlıBiletler
Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport

Çeviri:

Inter Miami, Lionel Messi'nin hamstringinde "aşırı yük" ve "kas yorgunluğu" yaşadığını açıkladı; Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor

Inter Miami CF - Philadelphia Union
Inter Miami CF
Philadelphia Union
ABD 1
L. Messi
Arjantin

Inter Miami, 38 yaşındaki Lionel Messi'nin Pazar günü Philadelphia Union karşısında fiziksel rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmasının ardından oyuncu hakkında bir açıklama yaptı. Pazartesi günü yapılan ileri tetkiklerin ardından kulüp, Messi'nin ilk teşhisinin "sol hamstring kasındaki yorgunluğa bağlı aşırı yük" olduğunu belirtti ve oyuncunun sahalara dönüşünün "klinik ve fonksiyonel iyileşmesine" bağlı olduğunu açıkladı.


  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor

    Inter Miami, Messi'nin dönüşüyle ilgili net bir takvim açıklamamış olsa da, Fabrizio Romano Arjantinli forvetin Haziran ayında Dünya Kupası başladığında sahalara dönmeye hazır olmasının beklendiğini bildirdi.



    • Reklam
  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi'nin şu ana kadarki sezonu

    Messi, Miami'nin bu sezon oynadığı 15 maçın 14'ünde forma giydi ve ligde 12 gol ve 8 asist kaydetti. Son iki sezonda da bu ödülü kazanan Messi, şu anki MVP'dir.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    Arjantin'in önümüzdeki maç programı

    Arjantin Milli Takımı, 16 Haziran’da Kansas City’de Cezayir’e karşı şampiyonluk unvanını korumak üzere başlayacağı turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak.

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Inter Miami'nin bundan sonraki planları neler?

    Herons, sahalara dönmeden önce uzun bir ara verecek; bir sonraki lig maçı 22 Temmuz'da oynanacak. Takım, 15 maçın ardından 31 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.