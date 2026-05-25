Inter Miami, Lionel Messi'nin hamstringinde "aşırı yük" ve "kas yorgunluğu" yaşadığını açıkladı; Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor
Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor
Inter Miami, Messi'nin dönüşüyle ilgili net bir takvim açıklamamış olsa da, Fabrizio Romano Arjantinli forvetin Haziran ayında Dünya Kupası başladığında sahalara dönmeye hazır olmasının beklendiğini bildirdi.
Messi'nin şu ana kadarki sezonu
Messi, Miami'nin bu sezon oynadığı 15 maçın 14'ünde forma giydi ve ligde 12 gol ve 8 asist kaydetti. Son iki sezonda da bu ödülü kazanan Messi, şu anki MVP'dir.
Arjantin'in önümüzdeki maç programı
Arjantin Milli Takımı, 16 Haziran’da Kansas City’de Cezayir’e karşı şampiyonluk unvanını korumak üzere başlayacağı turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak.
Inter Miami'nin bundan sonraki planları neler?
Herons, sahalara dönmeden önce uzun bir ara verecek; bir sonraki lig maçı 22 Temmuz'da oynanacak. Takım, 15 maçın ardından 31 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.