Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, takım bu zorlu dönemi atlatmaya çalışırken yıkıcı haberin soyunma odasında büyük bir acı kaynağı olduğunu kabul etti.

Hoyos, ESPN'in aktardığına göre, "Leo'yla ilgili olarak ne olduğunu biliyoruz ve bu gerçekten çok büyük bir üzüntü, büyük bir acı kaynağı oldu ve bu etkiyi gerçekten hissettik" dedi.

"Bu çok zor oldu. Çoğu zaman buna dair söz bulamıyorsunuz. Böylesine zor bir deneyimden geçtiğinizde toparlanmak kolay olmuyor, ancak bu hepimizin yüzleştiği bir şey. Bir bakıma bundan gerçekten hiçbir zaman ders çıkaramıyoruz çünkü acı çok yoğun.