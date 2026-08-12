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Inter Miami, Jorge Messi'nin trajik ölümünün yasını tutarken Lionel Messi'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor
Inter Miami, Jorge Messi'nin yasını tutuyor
Inter Miami, babasını trajik şekilde kaybeden kulüp kaptanı Messi’ye içten destek mesajları gönderdi. Jorge, cumartesi günü Arjantin’in merkezindeki Rosario kentinde bulunan bir hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Yürek burkan bu haber, Major League Soccer ekibinin tamamını derinden etkiledi; oyuncular ve kulüp personeli, bu son derece zor dönemde yıldız futbolcunun etrafında kenetlendi.
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Soyunma odası büyük bir acı hissediyor
Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, takım bu zorlu dönemi atlatmaya çalışırken yıkıcı haberin soyunma odasında büyük bir acı kaynağı olduğunu kabul etti.
Hoyos, ESPN'in aktardığına göre, "Leo'yla ilgili olarak ne olduğunu biliyoruz ve bu gerçekten çok büyük bir üzüntü, büyük bir acı kaynağı oldu ve bu etkiyi gerçekten hissettik" dedi.
"Bu çok zor oldu. Çoğu zaman buna dair söz bulamıyorsunuz. Böylesine zor bir deneyimden geçtiğinizde toparlanmak kolay olmuyor, ancak bu hepimizin yüzleştiği bir şey. Bir bakıma bundan gerçekten hiçbir zaman ders çıkaramıyoruz çünkü acı çok yoğun.
Nu Stadyumu'nda duygusal anma
Kulüp, Miami'deki Nu Stadium'da maçın başlama vuruşu öncesinde Jorge'u duygusal bir saygı duruşuyla resmen onurlandırdı; adı stadyum ekranlarında belirgin şekilde yer aldı. Inter Miami oyuncuları da saygı göstergesi olarak siyah pazubent taktı. Bu sırada taraftarlar, sahada olmayan kaptanlarına destek için bayraklar açtı ve 10. dakikada tezahüratta bulundu; üzerinde "Fuerza [güçlü kal] Leo" yazan dokunaklı bir pankart sergiledi.
- Getty Images Sport
Club Leon sınavına hazırlanıyor
Hoyos, Messi'nin Inter Miami kadrosuna tam olarak ne zaman yeniden katılacağını belirtmedi ve kulübün, efsanevi forvete yasını tutabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm zamanı tanıyacağını vurguladı. Inter Miami şimdi dikkatini yeniden sahaya çevirmeye çalışacak; takım, 2026 Leagues Cup'ta çarşamba günü grup aşaması maçında Club Leon ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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