Inter Miami, son dönemdeki düşüşünü durdurmak için eski Valencia ve Inter Milan kanat oyuncusu Kily Gonzalez'i yeni teknik direktörü olarak göreve getirerek kararlı bir adım attı. Kulüp, bu hamleyi perşembe günü duyurdu ve başarılı bir geçici görev döneminin ardından takımı kalıcı olarak çalıştıran Hoyos'un yerine Gonzalez'in geçeceğini doğruladı. Bu karar, Herons'ın form düşüklüğü yaşadığı ve şu anda devam eden beş maçlık galibiyet hasretiyle mücadele ettiği bir dönemde geldi.

Kulüp, resmi bir açıklama yayımladı ve geçiş sürecine açıklık getirdi; yeni hocanın henüz kenarda yerini almaya hazır olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Inter Miami CF bugün Cristian Alberto "Kily" Gonzalez ile kulübün yeni A Takım teknik direktörü olması için anlaşmaya vardığını duyurdu" denildi. "Gonzalez, gerekli çalışma izinlerini aldıktan sonra görevine resmen başlayacak. Guillermo Hoyos, yeni teknik direktör ve ekibinin gelişine kadar geçici olarak takımın başında kalmaya devam edecek."



