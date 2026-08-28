Getty Images Sport
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Inter Miami, Guillermo Hoyos'un yerine yeni teknik direktör olarak Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Kily Gonzalez'i atadı
South Florida'da yeni bir dönem başlıyor
Inter Miami, son dönemdeki düşüşünü durdurmak için eski Valencia ve Inter Milan kanat oyuncusu Kily Gonzalez'i yeni teknik direktörü olarak göreve getirerek kararlı bir adım attı. Kulüp, bu hamleyi perşembe günü duyurdu ve başarılı bir geçici görev döneminin ardından takımı kalıcı olarak çalıştıran Hoyos'un yerine Gonzalez'in geçeceğini doğruladı. Bu karar, Herons'ın form düşüklüğü yaşadığı ve şu anda devam eden beş maçlık galibiyet hasretiyle mücadele ettiği bir dönemde geldi.
Kulüp, resmi bir açıklama yayımladı ve geçiş sürecine açıklık getirdi; yeni hocanın henüz kenarda yerini almaya hazır olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Inter Miami CF bugün Cristian Alberto "Kily" Gonzalez ile kulübün yeni A Takım teknik direktörü olması için anlaşmaya vardığını duyurdu" denildi. "Gonzalez, gerekli çalışma izinlerini aldıktan sonra görevine resmen başlayacak. Guillermo Hoyos, yeni teknik direktör ve ekibinin gelişine kadar geçici olarak takımın başında kalmaya devam edecek."
- AFP
Bir takım arkadaşıyla yeniden bir araya geldi
Bu görevlendirmenin en dikkat çekici yönlerinden biri, Gonzalez ile kulüp kaptanı Messi arasındaki mevcut ilişki. İkili, 2005'te Arjantin Milli Takımı'nda takım arkadaşıydı ve Peru ile Uruguay'a karşı Dünya Kupası elemelerinde aynı sahayı paylaştı. Bu tür bir aşinalık, kulüp için tekrar eden bir tema hâline geldi; zira Arjantinlinin MLS'teki döneminde takımın başına geçen her teknik direktörün Messi ile önceden var olan bir bağı bulunuyordu.
Kişisel uyum açık olsa da, 52 yaşındaki isim bazı soru işaretleri yaratan bir teknik direktörlük karnesiyle geliyor. Daha önce Arjantin'in üst düzey lig ekipleri Rosario Central, Union de Santa Fe ve Platense'yi çalıştırdı, ancak teknik adam olarak henüz büyük bir kupa kazanamadı. Buna karşın oyuncu olarak sahip olduğu geçmiş tartışmasızlığını koruyor; La Liga'da Zaragoza ve Valencia ile unutulmaz bir Avrupa kariyeri yaşadıktan sonra Serie A devi Inter'e ses getiren bir transfer yapmıştı.
- Imagn
Hoyos döneminin sonu
Hoyos, geçiş koşullarında başlayan bir dönemin ardından başantrenörlük görevinden ayrıldı. Aslen kulübün sportif direktörü olan Hoyos, Javier Mascherano'nun yerine nisan ayında geçici teknik direktör olarak görevi devralmıştı. İlk etkisi tartışmasızdı; kulüp tarihinde herhangi bir teknik direktörün yaptığı en başarılı başlangıca imza attı.
Kulüp, resmi açıklamada hizmetleri için kendisine teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: "Inter Miami, özellikle Hoyos'un kulübe olan bağlılığını ve tam adanmışlığını vurgulamak ve kendisine teşekkür etmek ister. Bu, geçen nisan ayında başlayan bu dönemde görevi üstlenmeye istekli olmasıyla gösterildi." Sonuçlar zamanla düşüşe geçse de Hoyos, takımın Doğu Konferansı'nda rekabetçi kalmasında hayati bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Kazanmanın formülünü ararken
Bu değişikliğin zamanlaması, Inter Miami yönetiminin sezon sonundaki bir çöküşü önlemek için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü gösteriyor. Herons, 25 Temmuz'dan bu yana ligde galibiyet yüzü göremedi ve bu kötü seri, MLS Cup hedefini zora sokma tehdidi yarattı. Artık gözler, Gonzalez'in Luis Suarez ve Messi gibi yıldızları barındıran bu kadroyu nasıl organize edeceğine çevrildi.
Fort Lauderdale'da beklentiler hâlâ son derece yüksek; kadroya yapılan yatırım göz önüne alındığında, kupa dışında her sonuç hayal kırıklığı olarak görülüyor. Gonzalez'i, sezon sonu yarışı üzerindeki baskı giderek artarken taktik fikirlerini hemen hayata geçirme gibi zorlu bir görev bekliyor. Taraftarlar, yeni teknik direktör ile yıldız oyuncusu arasındaki Rosario bağlantısının Miami'yi yeniden puan tablosunun zirvesine taşıyacak kıvılcımı sağlayıp sağlayamayacağını görmek için sabırsızlanacak.
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