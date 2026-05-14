FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Inter Miami - FC Cincinnati maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi durdurulamazken, Herons sekiz gollük heyecan verici maçta geri dönüş yaparak galip geldi

L. Messi

Arjantinli oyuncu, Inter Miami'nin iki kez geriye düşmesine rağmen FC Cincinnati'yi mağlup ettiği çılgın ve kaotik bir hücum futbolu maçında her zamanki gibi fark yarattı.

Bazı mücadelelere hiç girilmemelidir. MLS’de bunlardan biri giderek daha açık hale geliyor: Lionel Messi ve Inter Miami ile karşılıklı gol yağmuruna girmeyin.

Goller atıldığında, genellikle Inter Miami üstün gelir ve Çarşamba günü FC Cincinnati ile oynadıkları sekiz gollü heyecan verici maçta da yine öyle oldu. Messi'nin maç boyunca sahada olması ve Miami'nin hücumunun akıcı olmasıyla, Herons gece iki kez geriye düşmesine rağmen deplasmanda 5-3 galip geldi. Sonuçta, savunmadaki aksiliklere rağmen, Miami'nin hücumu rakip için çok ağır geldi. Yine, Messi ve arkadaşlarıyla asla başa baş mücadele etmek istemezsiniz.

Miami, ilk yarıda Matt Miazga'nın uzaklaştırma vuruşunun Messi'ye çarpıp ağlara gitmesiyle ilk golü attı, ancak FC Cincinnati, Kevin Denkey'in penaltıdan attığı gol ve Pavel Bucha'nın arka direkteki golüyle cevap verdi. Messi 55. dakikada skoru eşitledi, ancak Cincinnati'nin Güney Amerikalı yıldızı Evander muhteşem bir golle takımını yeniden öne geçirdi. Messi, Mateo Silvetti'ye asist yaparak skoru eşitledi, ardından German Berterame, Cincy'nin hatasının ardından galibiyet golünü attı ve Miami, 89. dakikada Roman Celentano'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı garantiledi.

Bu maç, birçok yönden klasik Miami'ydi. Bu, dengeyi arayan ve bulan, yenilenmiş ve geliştirilmiş bir takım değildi. Hayır, bu, Herons'ın kaotik ve güzel, bol gol atan versiyonuydu; ne kadar gol yerse yesin, rakibinden daha fazla gol atma planıyla MLS'deki herhangi bir stadyuma adım atan versiyonuydu.

Böyle kazanmak her zaman sürdürülebilir değildir, ancak Miami bunu çoğu takımdan daha iyi yapabilir ve Çarşamba gecesi bunu yine başardılar.

GOAL, TQL Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (5/10):

    Denkey'in penaltısını kurtarmaya çok yakındı, ancak maçın gidişatı göz önüne alındığında bu biraz kaçırılmış bir fırsat oldu. Yine de, savunmanın onu ne kadar yüzüstü bıraktığı düşünülürse, gollerde ona bir suç atılamaz.

    Sergio Reguilon (6/10):

    Miami, onu bu sezon sadece ikinci kez ilk 11'de görmekten memnun olacaktır, ancak savunma oyuncusu önceki maçlardaki kadar etkili olamadı.

    Micael (5/10):

    Fena değildi, ancak son haftalarda olduğu kadar istikrarlı değildi; bu yüzden Miami önceki maçlarda çok daha iyi savunma yapmıştı.

    Gonzalo Lujan (4/10):

    Penaltı alanında forvetleri öylece yakalayamazsınız. Cincy'nin ikinci ve üçüncü golleri Miami'nin hatalarından kaynaklanan bir takım çalışması olsa da, ilk gol tamamen Lujan'ın penaltıya neden olması yüzünden oldu.

    Ian Fray (5/10):

    İkinci golde daha iyi bir performans sergileyebilirdi ve istatistiklere bakıldığında, genel olarak savunma açısından yeterince katkı sağlamadı.

    Orta saha

    Yannick Bright (7/10):

    Her zamanki gibi, skor tablosunda pek görünmese de savunma açısından kesinlikle hayati bir rol oynadı.

    Telasco Segovia (6/10):

    Bright savunmayı yönetti, De Paul ise hücumda ağır yükü üstlendi. Segovia ise ikisinin arasında bir yerdeydi.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Messi'nin ikinci golünde harika bir asist yaptı. Bunun dışında, topu çok fazla elinde tuttu ve bununla birkaç fırsat daha yarattı. Ancak savunma açısından, Cincy'nin üçüncü golünde Evander'a çok fazla alan bıraktı.

    Lionel Messi (10/10):

    Tipik Messi. İki gol attı, bir golün hazırlayıcısı oldu ve maçı tamamen domine etti. Onun hakkında başka ne söylenebilir ki?

    Luis Suarez (6/10):

    Messi'nin bencil olmayan pasını aldı, ancak şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. Dürüst olmak gerekirse, Messi muhtemelen bu şutu kendisi atmalıydı.

    German Berterame (7/10):

    Ceza sahasında çok fazla top dokundu, ancak çoğu zaman kaleyi tam olarak göremezdi. Sonra maçın sonlarında Miami'ye galibiyeti getiren golü attı. Onun için bir dönüm noktası mı?

    Yedekler ve Teknik Direktör

    David Ruiz (6/10):

    90 dakika boyunca forma giyemeyecek durumda olan Reguilon'un yerine oyuna girdi. İyi bir performans sergiledi.

    Mateo Silvetti (8/10):

    Skoru eşitleyen muhteşem bir gol ve ardından bir de asist yaptı. Maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu için sakatlıktan sonra mükemmel bir dönüş oldu.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Silvetti konusunda doğru kararı verdiği için ona övgü, ama bu maçı kenardan izlerken ne kadar stresli olduğunu tahmin etmek zor değil.

