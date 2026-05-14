Bazı mücadelelere hiç girilmemelidir. MLS’de bunlardan biri giderek daha açık hale geliyor: Lionel Messi ve Inter Miami ile karşılıklı gol yağmuruna girmeyin.

Goller atıldığında, genellikle Inter Miami üstün gelir ve Çarşamba günü FC Cincinnati ile oynadıkları sekiz gollü heyecan verici maçta da yine öyle oldu. Messi'nin maç boyunca sahada olması ve Miami'nin hücumunun akıcı olmasıyla, Herons gece iki kez geriye düşmesine rağmen deplasmanda 5-3 galip geldi. Sonuçta, savunmadaki aksiliklere rağmen, Miami'nin hücumu rakip için çok ağır geldi. Yine, Messi ve arkadaşlarıyla asla başa baş mücadele etmek istemezsiniz.

Miami, ilk yarıda Matt Miazga'nın uzaklaştırma vuruşunun Messi'ye çarpıp ağlara gitmesiyle ilk golü attı, ancak FC Cincinnati, Kevin Denkey'in penaltıdan attığı gol ve Pavel Bucha'nın arka direkteki golüyle cevap verdi. Messi 55. dakikada skoru eşitledi, ancak Cincinnati'nin Güney Amerikalı yıldızı Evander muhteşem bir golle takımını yeniden öne geçirdi. Messi, Mateo Silvetti'ye asist yaparak skoru eşitledi, ardından German Berterame, Cincy'nin hatasının ardından galibiyet golünü attı ve Miami, 89. dakikada Roman Celentano'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı garantiledi.

Bu maç, birçok yönden klasik Miami'ydi. Bu, dengeyi arayan ve bulan, yenilenmiş ve geliştirilmiş bir takım değildi. Hayır, bu, Herons'ın kaotik ve güzel, bol gol atan versiyonuydu; ne kadar gol yerse yesin, rakibinden daha fazla gol atma planıyla MLS'deki herhangi bir stadyuma adım atan versiyonuydu.

Böyle kazanmak her zaman sürdürülebilir değildir, ancak Miami bunu çoğu takımdan daha iyi yapabilir ve Çarşamba gecesi bunu yine başardılar.

GOAL, TQL Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...