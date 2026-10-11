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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Inter Miami - DC United maçında oyuncu puanları: Luis Suarez ve Lionel Messi, dört gollü farklı galibiyette konuk ekibi dağıttı

Player ratings
Inter Miami CF
L. Messi
FEATURES
Inter Miami CF - DC United
DC United
ABD 1
L. Suarez

Inter Miami, Nu Stadium'da DC United'ı 4-0 yenerek hücumda son derece etkili bir ustalık dersi verdi; galibiyete Luis Suarez ve Lionel Messi'nin attığı ikişer gol damga vurdu. Bu zafer, efsanevi ikilinin maç boyunca yaptığı önemli katkılarla Miami'nin sezon sonu hedeflerini daha da sağlamlaştırdı.

Inter Miami, geçiş oyununda taktik açıdan adeta ustalık dersi verdi ve DC United'ın önde kurduğu savunma hattını acımasızca cezalandırarak sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tonu, daha 3. dakikada Suarez'in German Berterame'nin ortasını değerlendirmesiyle belirlendi. Konuk ekip önde baskı yoğunluğunu korumaya çalışsa da Miami'nin orta alandaki üstün teknik güvenliği, ilk baskıyı kırmasına olanak tanıdı ve devre arasından önce gelen Suarez'in ikinci golü, konuk takımın direncini fiilen kırdı.

İkinci yarı ise Messi şovuna dönüştü; Arjantinli maestro, giderek artan dikine boşluklardan faydalandı. Suarez'le yaptığı verkaçın ardından yeniden başlama düdüğünden sadece iki dakika sonra ağları havalandıran Messi, saatin dolmasına yakın Rodrigo De Paul'un pasında dördüncü golünü de attı.

Savunmada ise Miami kompakt kalmayı sürdürdü ve konuk ekibin zaman zaman kenar bölgelerde etkili olmasına rağmen DC United'ı isabetli sadece iki şutla sınırladı.

GOAL, Nu Stadium'da Inter Miami oyuncularını puanladı...

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Dayne St. Clair - 7/10:

    Kalecinin görece sakin bir akşam geçirdiği maçta, kalesini gole kapatmak için konsantrasyonunu korudu. 2 kurtarış yaptı ve DC United'ın kısa süreli hava topu baskısı sırasında ceza sahasına iyi hakim oldu. Top dağıtımı, Miami'nin topa sahip olma üstünlüğünü getiren sekansların başlamasına yardımcı oldu.

    Gonzalo Lujan - 7/10:

    Lujan, pozisyon disiplinini korudu ve DC United'ın bindirmeleri karşısında nadiren hazırlıksız yakalandı. Hücumda Reguilon kadar maceracı olmasa da savunmadaki sağlamlığı, takımın kalesini gole kapatmasında kilit unsurlardan biri oldu.

    Casemiro - 8/10:

    Savunmanın merkezinde görev yapan tecrübeli oyuncu, oyunu üst düzey okuma becerisini kullanarak tehlikeli dikine pasları kesti. Geriden oyun kurulumunda başlıca isim olarak görev yaptı, yüksek pas isabet oranını korudu ve hücum oyuncularının daha serbest dolaşabilmesi için gereken yapısal istikrarı sağladı.

    Micael - 7/10:

    Casemiro'nun yanında sağlam bir performans sergiledi. Bire bir mücadelelerde fiziksel olarak üstündü ve savunma hattının bağlantılı kalmasını sağladı. Pozisyon alışı, 70. dakikada oyundan alınmadan önce DC United forvetlerini düşük olasılıklı denemelere zorladı.

    Sergi Reguilon - 7/10:

    Reguilon, sol kanatta mükemmel bir genişlik sağladı ve oyunun merkezde sıkıştığı anlarda önemli bir çıkış noktası oldu. 78. dakikada oyundan çıkmadan önce savunma görevlerini de iyi şekilde yerine getirdi ve deplasman ekibinin sahanın onun tarafında fazla etkili olmasına izin vermedi.

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Orta saha

    Rodrigo De Paul - 8/10:

    Miami orta sahasının dinamosuydu. De Paul'ün çalışma temposu olağanüstüydü; hücum üçlüsünün önde kalmasına imkân tanıyan savunma desteğini sağladı. Çalışkan performansını, 60. dakikada Messi'nin ikinci golünün asistini yaparak taçlandırdı ve maçın son bölümünde oyundan alındı.

    David Ayala - 7/10:

    Ayala, ilk baskıda hayati bir rol oynadı ve DC United'ın ritmini bozdu. Topu hızlı ve verimli kullandı, savunmadan hücuma geçişin kusursuz olmasını sağladı. Yüksek tempolu performansının ardından 70. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

    Matias Galarza - 7/10:

    Galarza, daha gerideki orta saha ile hücum hattı arasında bağlantıyı kurdu. Yarı alanlarda etkili olabilme becerisi, DC United'ın onun hareketliliğini takip etmesini zorlaştırdı ve Miami'nin sahip olduğu yüzde 62'lik topa sahip olma oranının korunmasında kilit rol oynadı.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Hücum

    Lionel Messi - 9/10:

    Messi, fark yaratan isim olmaya devam ediyor. Daha sakin geçen ilk yarının ardından ikinci devrede adeta oyuna ağırlığını koydu ve 47. ile 60. dakikalarda gol attı. Sahadaki etkisi, diğer herkes için alanlar açtı; ikinci gol öncesindeki pası da eşsiz oyun görüşünü gözler önüne serdi.

    Luis Suarez - 9/10:

    Uruguaylı oyuncudan klasik bir performans geldi. Suarez, 3. ve 39. dakikalarda attığı gollerle Miami'yi oyunun tam anlamıyla kontrolünü eline geçirdi. Zekâsını, 47. dakikada Messi'nin ilk golünde yaptığı asistle bir kez daha gösterdi. Bitiricilik içgüdülerinin hâlâ ne kadar keskin olduğunu kanıtlarken, hücum hattına büyük bir taktik farkındalıkla liderlik etti.

    German Berterame - 8/10:

    Skor tabelasına adını yazdıramasa da Berterame'nin katkısı çok kritikti. Suarez'in ilk yarıda attığı iki golde de asisti yaptı; son bölgede büyük bir özveri ve isabet ortaya koydu. Topsuz alandaki hareketliliği, DC United beklerine maç boyunca sürekli sorun çıkardı.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Riquelme Fillipi - 6/10:

    61. dakikada Suarez'in yerine oyuna girdi. Tempoyu yüksek tuttu ve yorulan savunmaya karşı yeni bir tehdit sundu, ancak oyunun temposu onun oyuna girdiği sırada düşmüştü.

    Telasco Segovia - 6/10:

    70. dakikada Ayala'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakin paslarıyla takımın maçı kontrol ederek tamamlamasına yardımcı oldu ve orta sahanın yapısını korudu.

    Maximiliano Falcon - 6/10:

    70. dakikada Micael'in yerine geçti ve savunma hattına sorunsuz şekilde yerleşerek gol yemeden tamamlanan maçın bozulmamasını sağladı.

    Alexander Shaw - N/A:

    78. dakikada oyuna girdi. Maça belirgin şekilde etki edecek kadar zamanı olmadı.

    Ian Fray - N/A:

    78. dakikada yapılan geç bir taktik değişikliğiydi. Kısa süre aldığı bölümde sağlam bir performans sergiledi.

    Kily Gonzalez - 9/10:

    Teknik direktör taktiklerini kusursuz şekilde uyguladı. DC United'a tehlike yaratmayan bölgelerde topa sahip olma imkanı tanıyarak Suarez ile Messi'nin değerlendirebileceği savunma arkası alanlar yarattı. Takımı oyunun her bölümünde iyi çalışılmış, dengeli ve etkili göründü.

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