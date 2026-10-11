Inter Miami, geçiş oyununda taktik açıdan adeta ustalık dersi verdi ve DC United'ın önde kurduğu savunma hattını acımasızca cezalandırarak sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tonu, daha 3. dakikada Suarez'in German Berterame'nin ortasını değerlendirmesiyle belirlendi. Konuk ekip önde baskı yoğunluğunu korumaya çalışsa da Miami'nin orta alandaki üstün teknik güvenliği, ilk baskıyı kırmasına olanak tanıdı ve devre arasından önce gelen Suarez'in ikinci golü, konuk takımın direncini fiilen kırdı.

İkinci yarı ise Messi şovuna dönüştü; Arjantinli maestro, giderek artan dikine boşluklardan faydalandı. Suarez'le yaptığı verkaçın ardından yeniden başlama düdüğünden sadece iki dakika sonra ağları havalandıran Messi, saatin dolmasına yakın Rodrigo De Paul'un pasında dördüncü golünü de attı.

Savunmada ise Miami kompakt kalmayı sürdürdü ve konuk ekibin zaman zaman kenar bölgelerde etkili olmasına rağmen DC United'ı isabetli sadece iki şutla sınırladı.

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