Inter Miami - Colorado Rapids maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi'nin muhteşem galibiyet golü, yaklaşık 76.000 seyirci önünde Colorado Rapids'in 30. yıl dönümü kutlamalarını gölgeledi

DENVER -- Colorado Rapids, ilk maçının 30. yıl dönümünü kutluyordu. Ancak Lionel Messi, Colorado'da bulunan yaklaşık 76.000 kişiye, Denver'a ilk kez geldiğini hatırlatmak istedi. Ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Empower Field'da muhteşem bir performans sergiledi, iki gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu; böylece Herons, Colorado'yu 3-2 yenerek heyecan verici bir galibiyet elde etti. Rapids, ilk yarıda 2-0 geriye düştü, ancak forvetler Rafa Navarro ve Darren Yapi sayesinde kendi sihirlerini konuşturdu. Sonunda, Messi'yi yenmek çok zordu, çünkü o çok kararlıydı.

MLS tarihinin en kalabalık ikinci seyirci kitlesi önünde, Messi 17. dakikada Yannick Bright'ın Josh Atencio tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından erken devreye girdi. Karar tartışmalı olsa da, VAR incelemesinin ardından Arjantinli oyuncu Zack Steffen'i soğukkanlılıkla geçerek tribünlerdeki kalabalık Inter Miami taraftar grubunu coşturdu. Ve ilk yarıda işini henüz bitirmemişti. Messi, Colorado'nun ceza sahası yakınında yaptığı kötü pas hatasından yararlandı ve ceza sahasına gönderdiği mükemmel bir ortayla German Berterame'yi buldu ve skoru ikiye katladı.

Ancak ikinci yarıda, belki de Colorado'nun ünlü yüksek rakımı nedeniyle, Rapids geri döndü. Rafa Navarro, boş alanda beş savunmacıyı geçerek, forvetin şutunu durdurması gereken Dayne St. Clair'i geçerek topu ağlara gönderdi. Ardından, sadece altı dakika sonra Darren Yapi, metrelerce boşluk gibi görünen alanı değerlendirerek skoru eşitledi. Ancak sonunda Messi, ceza sahası içinde dört savunma oyuncusunun önünde topu aldı ve bir katilin dokunuşuyla topu hem Atencio'yu hem de Lucas Herrington'ı geçerek ağlara gönderdi ve neden büyük ölçüde tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Son iki maçını kazanamayan Inter Miami için bu önemli bir andı. Hafta ortasında Javier Mascherano’nun ani ayrılışının ardından teknik direktörlüğe terfi eden Guillermo Hoyos için ise bu an daha da büyük bir öneme sahipti.





