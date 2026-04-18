Colorado Rapids v Inter Miami CF

Inter Miami - Colorado Rapids maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi'nin muhteşem galibiyet golü, yaklaşık 76.000 seyirci önünde Colorado Rapids'in 30. yıl dönümü kutlamalarını gölgeledi

Rapids, MLS tarihindeki maçlar arasında en fazla seyirci çeken ikinci maçta sahne aldı, ancak Lionel Messi, orada bulunan herkese neden bu sporun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edildiğini hatırlattı.

DENVER -- Colorado Rapids, ilk maçının 30. yıl dönümünü kutluyordu. Ancak Lionel Messi, Colorado'da bulunan yaklaşık 76.000 kişiye, Denver'a ilk kez geldiğini hatırlatmak istedi. Ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Empower Field'da muhteşem bir performans sergiledi, iki gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu; böylece Herons, Colorado'yu 3-2 yenerek heyecan verici bir galibiyet elde etti. Rapids, ilk yarıda 2-0 geriye düştü, ancak forvetler Rafa Navarro ve Darren Yapi sayesinde kendi sihirlerini konuşturdu. Sonunda, Messi'yi yenmek çok zordu, çünkü o çok kararlıydı.

MLS tarihinin en kalabalık ikinci seyirci kitlesi önünde, Messi 17. dakikada Yannick Bright'ın Josh Atencio tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından erken devreye girdi. Karar tartışmalı olsa da, VAR incelemesinin ardından Arjantinli oyuncu Zack Steffen'i soğukkanlılıkla geçerek tribünlerdeki kalabalık Inter Miami taraftar grubunu coşturdu. Ve ilk yarıda işini henüz bitirmemişti. Messi, Colorado'nun ceza sahası yakınında yaptığı kötü pas hatasından yararlandı ve ceza sahasına gönderdiği mükemmel bir ortayla German Berterame'yi buldu ve skoru ikiye katladı.

Ancak ikinci yarıda, belki de Colorado'nun ünlü yüksek rakımı nedeniyle, Rapids geri döndü. Rafa Navarro, boş alanda beş savunmacıyı geçerek, forvetin şutunu durdurması gereken Dayne St. Clair'i geçerek topu ağlara gönderdi. Ardından, sadece altı dakika sonra Darren Yapi, metrelerce boşluk gibi görünen alanı değerlendirerek skoru eşitledi. Ancak sonunda Messi, ceza sahası içinde dört savunma oyuncusunun önünde topu aldı ve bir katilin dokunuşuyla topu hem Atencio'yu hem de Lucas Herrington'ı geçerek ağlara gönderdi ve neden büyük ölçüde tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Son iki maçını kazanamayan Inter Miami için bu önemli bir andı. Hafta ortasında Javier Mascherano’nun ani ayrılışının ardından teknik direktörlüğe terfi eden Guillermo Hoyos için ise bu an daha da büyük bir öneme sahipti.


GOAL, Empower Field'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (5/10):

    St. Clair, genel olarak South Beach'e yapılan büyük bir transfer olarak değerlendirilen bu hamlenin ardından yedi maça çıktı ve bir kez daha sallantılı bir başlangıç yapmasının ardından buraya uyum sağlayıp sağlayamayacağı hala soru işareti. Miami'nin top hakimiyetine dayalı oyun stiline uyum sağlayamadı ve Rapids'in attığı gollerin en az birini engelleyebilirdi.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Rapids'in hücum temposuna ayak uyduramadı ve takım altı dakika içinde iki gol yedikten sonra hemen oyundan alındı.

    Micael (5/10):

    Sekiz defansif katkı yaptı, ancak istediği kadar dribblingleri engelleyemedi ve dikkatsiz bir hareketle sarı kart gördü.

    Maximiliano Falcon (5/10):

    Yerden mücadelelerde iyi bir performans sergiledi, ancak Rapids'ın hücumunu hiçbir zaman yavaşlatamadı.

    Facundo Mura (5/10):

    Diğer takım arkadaşları gibi, Rapids'ın temposuna ayak uydurmakta gerçekten zorlandı. Neyse ki, o ve savunmanın geri kalanı Messi'yi yanlarında buluyorlar.

  • Orta saha

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Miami'nin ona büyük paralar ödeyerek transfer ettiği orta saha yıkıcısı rolünü layıkıyla yerine getirdi. Herons için topu geri kazanmaya odaklandı ve uzun paslarda da inanılmazdı - 5 pasın 4'ünü başarıyla tamamladı.

    Yannick Bright (6/10):

    86 dakika boyunca muhteşemdi, ancak 87. dakikada aptalca bir kırmızı kart gördü. Aksi takdirde puanı iki puan daha yüksek olurdu.

    Lionel Messi (10/10):

    Rapids, Messi'yi durdurmak için elinden geleni yaptı, ancak topu her aldığında sihirli hareketler sergiledi ve neden bu oyunun en iyisi olarak kabul edildiğini kanıtladı. Lucas Herrington ve Josh Atencio'yu geçerek attığı gol, muhtemelen MLS'de haftanın golü olarak gösterilecek.

    Saldırı

    Telasco Segovia (6/10):

    Inter Miami hücumunun en sessiz oyuncusuydu, ancak takımın şansını zedeleyecek hiçbir şey yapmadı.

    German Berterame (8/10):

    Sezonun başlarında pahalı bir fiyasko olarak görülse de, güzel bir geri dönüş yaptı. Son iki maçında iki gol attı ve sahada Messi ile iyi bir uyum yakalayabileceğini gösterdi.

    Mateo Silvetti (7/10):

    70 dakikalık süre içinde sahaya iyi bir tempo kattı, ancak bunun ötesinde bir şey yapmadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alexander Shaw (NA):

    90. dakikada oyuna girdi.

    Daniel Pinter (6/10):

    20 dakika kadar kardiyo yaptı. Ne fazla ne eksik.

    Noah Allen (6/10):

    Lujan'ın zayıf performansının ardından boşlukları doldurmak için oyuna girdi. Görevini büyük ölçüde yerine getirdi.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Teknik direktör olarak fena bir ilk maç değildi. 2-0'lık üstünlüğü elinden kaçırdığı için pişmanlık duyacaktır, ancak Colorado, yüksek rakımı nedeniyle deplasman takımları için oynaması oldukça zor bir yer olarak bilinir. Hücum oyununa sadık kalması ve oyuncularını en iyi pozisyonlara yerleştiren bir ilk 11 kurması nedeniyle takdir edilmeyi hak ediyor.

