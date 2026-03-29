Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Inter Miami, kadrosunu Avrupa futbolundan bir başka yıldız oyuncuyla daha güçlendirmek amacıyla Casemiro'nun menajerlerine ilk teklifini iletti. David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, orta sahada uzun vadeli bir tecrübeli oyuncu bulmak istiyor ve Brezilyalı oyuncunun maçı kontrol etme yeteneği, Javier Mascherano'nun taktiksel düzenine mükemmel bir uyum olarak görülüyor. Oyuncu, Miami'deki yaşam tarzı ve iddialı spor projesinden etkilenmiş olsa da, nihai anlaşma sunulan mali tekliflere bağlı olacak.

Ancak masada sadece Herons yok. Casemiro, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerden ve kazançlı Suudi Pro Ligi'nden gelen çok sayıda teklifle hâlâ aranan bir isim. Rekabete rağmen, Miami'nin Messi ile ortaklık ve ABD'ye geçiş imkânı sunması önemli bir avantaj olabilir.