Çeviri:
Inter Miami, Casemiro ile görüşmelere başladı; Manchester United orta saha oyuncusu, Lionel Messi ile ortaklığa 'açık'
Messi ile ortaklık gündemde
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Inter Miami, kadrosunu Avrupa futbolundan bir başka yıldız oyuncuyla daha güçlendirmek amacıyla Casemiro'nun menajerlerine ilk teklifini iletti. David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, orta sahada uzun vadeli bir tecrübeli oyuncu bulmak istiyor ve Brezilyalı oyuncunun maçı kontrol etme yeteneği, Javier Mascherano'nun taktiksel düzenine mükemmel bir uyum olarak görülüyor. Oyuncu, Miami'deki yaşam tarzı ve iddialı spor projesinden etkilenmiş olsa da, nihai anlaşma sunulan mali tekliflere bağlı olacak.
Ancak masada sadece Herons yok. Casemiro, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerden ve kazançlı Suudi Pro Ligi'nden gelen çok sayıda teklifle hâlâ aranan bir isim. Rekabete rağmen, Miami'nin Messi ile ortaklık ve ABD'ye geçiş imkânı sunması önemli bir avantaj olabilir.
"Her şey bitti" - Old Trafford'dan ayrılışı kesinleşti
34 yaşındaki oyuncunun Manchester United'daki kariyeri, şu anki form durumuna bakılmaksızın hızla sona yaklaşıyor. Sezonun sonlarında Kuzey Batı'daki pek çok taraftarı sevindiren bir toparlanma yaşamasına rağmen, Brezilyalı oyuncu geleceğiyle ilgili son anda bir U dönüşü olmayacağını doğruladı.
Casemiro, geçtiğimiz günlerde The Athletic'e verdiği demeçte, "Hâlâ [Manchester'da] çok keyif alıyorum" dedi. "Sanırım duyuru artık yapıldı. Taraftarların bana gösterdiği sevgi muazzam. Ama kararın kesinleştiğine gerçekten inanıyorum. Şu anda keyif alıyorum. Manchester United'daki bu [son] maçların [duygusal] açıdan zor anlar olacağını düşünüyorum." Sezon sonunda gerçekleşecek bu ayrılık, iki ulusal kupa zaferine katkıda bulunduğu dört yıllık bir dönemin sonunu işaret ediyor.
Serbest oyuncu piyasası için sözleşme engelleri aşıldı
Sorunsuz bir ayrılığın önünü açmak amacıyla, Manchester United ve Casemiro bu yılın başlarında, oyuncunun ayrılışının önünde hukuki veya mali bir engel kalmamasını sağlayacak stratejik bir anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun orijinal sözleşmesinde, bu sezon Premier Lig’de 35 maça ilk 11’de çıkması halinde Old Trafford’da bir yıl daha kalmasını öngören bir madde yer alıyordu. Bu maddenin devreye girmesine çok az kalmıştı; bu durumda United, oyuncunun haftalık 350.000 sterlinlik maaşını bir yıl daha ödemek zorunda kalacaktı. Ancak, her iki taraf da sözleşmesindeki performansa dayalı uzatma maddesinden feragat etti. Bu karşılıklı karar, teknik direktör Michael Carrick'in, kulüp yönetimi mali tetikleyiciler konusunda endişelenmeden, tamamen sportif başarıya dayalı olarak Brezilyalı oyuncuyu kadroda tutmaya devam etmesini sağlıyor.
Carrick'in etkisi ve son görevi
Geleceği başka bir yerde olsa da Casemiro, son aylarda Carrick’in oyununa yaptığı katkıdan övgüyle bahsetti. Kendisi de Kırmızı Şeytanlar’ın efsanevi defansif orta saha oyuncusu olan teknik direktör, Brezilyalı oyuncunun Real Madrid’den transfer olduktan sonra en iyi formlarından birine ulaşmasına yardımcı oldu. Casemiro, takımın dinamiklerinin iyileşmesini ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda ilerlemesini Carrick’in pozisyonu hakkındaki anlayışına bağladı.
Casemiro, "Michael sahada benim pozisyonumun uzmanı, gerçekten harika bir oyuncuydu," dedi. "Bu her şeyi çok daha kolaylaştırıyor ve o her zaman bizimle konuşuyor. Şu anda Manchester'da iyi bir dinamik içinde olduğumuzu hissediyorum ve şu anki hedefim kulübü Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek."