Inter Miami - Austin FC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Luis Suárez gol attı; Nu Stadium'daki açılış maçı berabere sonuçlandı

Player ratings
Inter Miami CF
Inter Miami CF - Austin FC
Austin FC
Inter Miami, yepyeni stadyumunda sergilediği inişli çıkışlı açılış maçında Austin FC'ye büyük ölçüde üstünlük kaptırdıktan sonra, bir puanı kurtarmak için Luis Suarez'in son dakikalardaki kahramanlığına ihtiyaç duydu. Lionel Messi, kaçınılmaz olarak bir gol attı, ancak konuk takım maç boyunca daha iyi fırsatlar yarattı ve Miami, açılış gecesinde 2-2'lik beraberlikle ayrılabildiği için şanslıydı.

Austin, maçı erken bitirmeye çalıştı. Maçın başlamasından 30 saniye geçmeden penaltı kazanamamaları şanssızlıktı ve kısa süre sonra Myrto Uzuni bir serbest vuruşta topu direğe çarptırdı. Altıncı dakikada hak ettikleri bir golle öne geçtiler. Guilherme Biro, ceza sahasına süzülerek köşe vuruşuna kafayla vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

Ancak Miami cevap verdi. Elbette, Miami'nin yeni sahasındaki ilk golü Messi attı. Ian Fray ceza sahasına ortaladı ve Messi, kalecisi Brad Stuver'ı geçerek kafayla golü attı. Austin, ilk yarının geri kalanında daha az şansa sahipti ancak daha tehlikeli görünüyordu. Christian Ramirez, iyi işlenmiş bir hareketin ardından direği sarsarak en yakın gol fırsatını yakaladı.

Austin, ikinci yarıda da tehlikeli olmaya devam etti. Jayden Nelson'ın oyuna girmesi, devre arasında takıma hız kattı ve yedek oyuncu, iyi işlenmiş bir kontra atağı tamamlayarak ikinci golü attı.

Ancak bu akşam Miami'nin mağlubiyetiyle bitemezdi. Bir tecrübeli oyuncu bunu garantiledi. Suarez, köşe vuruşundan gelen topa ilk tepki veren isim oldu ve boş kaleye vole vuruşuyla golü attı.

Miami galibiyet golünü aradı. Maxi Falcon maçın sonlarında birkaç fırsatı kaçırdı. Messi topu direğe çarptırdı. Ancak galibiyet golü bir türlü gelmedi.

GOAL, Nu Stadium'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (5/10):

    İlk golde hiçbir şey yapamadı ve ikinci golde yanlış yöne atladı.

    Ian Fray (6/10):

    Miami'nin ilk golüne asist yaptı ve sağlam bir performans sergiledi.

    Maxi Falcon (4/10):

    Birkaç kez top kaybı yaptı ve pozisyon almakta zorlandı.

    Micael (6/10):

    İkinci yarıda Jayden Nelson'ın hızına ayak uydurmakta zorlandı.

    Noah Allen (5/10):

    Unutulacak bir maçtı. Defansif olarak sağlamdı ancak topu alışılmadık bir şekilde isabetsiz kullandı.

    • Reklam
    Orta saha

    David Ayala (5/10):

    İlk 60 saniyede penaltı vermemesi büyük şans. Orta sahada pek istikrar sağlayamadı.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Maç boyunca her yerdeydi. Topa en çok dokunan oyuncu oldu, sahada çok fazla mesafe kat etti ve savunmaya da katkı sağladı.

    Telasco Segovia (6/10):

    Çok koştu ve topu aldığında güvenilir bir performans sergiledi.

    Saldırı

    Tadeo Allende (6/10):

    Sağ kanatta iyi bir performans sergiledi ve birkaç gol fırsatı yarattı. Ancak, yanlış bir anda boş kaleye pasını kaçırdı.

    Lionel Messi (8/10):

    Miami'nin ilk golünü attı ve birkaç kez daha golle burun buruna geldi. Stuver'dan birkaç etkileyici kurtarış kopardı.

    Mateo Silvetti (6/10):

    Maçın sonlarında büyük bir fırsat da dahil olmak üzere birkaç iyi şansı kaçırdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Gonzalo Lujan (6/10):

    Sağ kanatta sağlam bir performans sergiledi.

    Yannick Bright (7/10):

    Oyuna girdikten bir dakika sonra sarı kart gördü, ancak sonrasında çok daha disiplinli oynadı.

    German Berterame (5/10):

    Yedek kulübesinden pek katkı sağlayamadı.

    Luis Suarez (8/10):

    Yedek kulübesinden çıkarak muazzam bir performans sergiledi. Beraberlik golünü attı ve maçın son dakikalarında bir gol daha atabilirdi.

    Daniel Pinter (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Javier Mascherano (6/10):

    Yaptığı oyuncu değişiklikleri kesinlikle işe yaradı, ancak Miami'nin bu kadar çok gol fırsatı kaçırması teknik direktörü hayal kırıklığına uğratacaktır. Yeni evlerinde pek de rüya gibi bir başlangıç olmadı.

