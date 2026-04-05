Inter Miami - Austin FC maçında oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Luis Suárez gol attı; Nu Stadium'daki açılış maçı berabere sonuçlandı

Austin, maçı erken bitirmeye çalıştı. Maçın başlamasından 30 saniye geçmeden penaltı kazanamamaları şanssızlıktı ve kısa süre sonra Myrto Uzuni bir serbest vuruşta topu direğe çarptırdı. Altıncı dakikada hak ettikleri bir golle öne geçtiler. Guilherme Biro, ceza sahasına süzülerek köşe vuruşuna kafayla vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

Ancak Miami cevap verdi. Elbette, Miami'nin yeni sahasındaki ilk golü Messi attı. Ian Fray ceza sahasına ortaladı ve Messi, kalecisi Brad Stuver'ı geçerek kafayla golü attı. Austin, ilk yarının geri kalanında daha az şansa sahipti ancak daha tehlikeli görünüyordu. Christian Ramirez, iyi işlenmiş bir hareketin ardından direği sarsarak en yakın gol fırsatını yakaladı.

Austin, ikinci yarıda da tehlikeli olmaya devam etti. Jayden Nelson'ın oyuna girmesi, devre arasında takıma hız kattı ve yedek oyuncu, iyi işlenmiş bir kontra atağı tamamlayarak ikinci golü attı.

Ancak bu akşam Miami'nin mağlubiyetiyle bitemezdi. Bir tecrübeli oyuncu bunu garantiledi. Suarez, köşe vuruşundan gelen topa ilk tepki veren isim oldu ve boş kaleye vole vuruşuyla golü attı.

Miami galibiyet golünü aradı. Maxi Falcon maçın sonlarında birkaç fırsatı kaçırdı. Messi topu direğe çarptırdı. Ancak galibiyet golü bir türlü gelmedi.

