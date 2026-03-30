Inter, Massolin'in ardından Modena'dan bir başka oyuncuyu da gözüne kestirdi: Daniel Tonoli; Genoa ile anlaşma ve Atalanta'ya meydan okuma

Inter, Modena'nın kapısını bir kez daha çalıyor. Fransız orta saha oyuncusu Yanis Massolin'i 3,5 milyon avroya kadrosuna kattıktan sonra, Nerazzurri, Modena'nın bir başka oyuncusu olan Daniel Tonoli'yi de ilgiyle takip ediyor.





2002 doğumlu stoper, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar Inter'in U18 ve U19 takımlarında forma giydi ve bu dönemde Cristian Chivu'nun antrenörlüğünü yaptı: "Onunla ilgili anım, yüksek seviyede futboldan anlayan bir antrenör olduğu yönünde," dedi Tonoli, Gazzetta di Modena'ya verdiği röportajda.



