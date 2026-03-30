Torino FC v Modena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

Inter, Massolin'in ardından Modena'dan bir başka oyuncuyu da gözüne kestirdi: Daniel Tonoli; Genoa ile anlaşma ve Atalanta'ya meydan okuma

Nerazzurri, Serie B'de oynayan bir başka 2002 doğumlu oyuncunun peşinde.

Inter, Modena'nın kapısını bir kez daha çalıyor. Fransız orta saha oyuncusu Yanis Massolin'i 3,5 milyon avroya kadrosuna kattıktan sonra, Nerazzurri, Modena'nın bir başka oyuncusu olan Daniel Tonoli'yi de ilgiyle takip ediyor.


2002 doğumlu stoper, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar Inter'in U18 ve U19 takımlarında forma giydi ve bu dönemde Cristian Chivu'nun antrenörlüğünü yaptı: "Onunla ilgili anım, yüksek seviyede futboldan anlayan bir antrenör olduğu yönünde," dedi Tonoli, Gazzetta di Modena'ya verdiği röportajda.


  • Tuttosport, Inter'in onu geri alıp gelecek sezon Genoa'ya kiralayabileceğini yazıyor.


    Onun peşinde olan bir diğer takım da, oyuncunun taraftarı olduğu ve oynamayı hayal ettiği Atalanta. Atalanta, oyuncunun gelişimini dikkatle takip ediyor.


    Bu sezon Serie B'de 5 gol atan Tonoli, Modena ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübün sözleşmeyi iki yıl daha uzatma opsiyonu var.

